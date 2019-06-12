Si aprono le porte di “Casa Philips”, il luogo dove virtuale e reale si incontrano.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) lancia un’iniziativa originale e unica nel suo genere: per un giorno una delle coppie più seguite sui social Beatrice Valli e Marco Fantini- che insieme contano oltre 3 milioni di followers - vivrà con i propri figli un’esperienza di vita quotidiana “senza filtri” all’interno di Casa Philips, allestita per l’occasione presso lo spazio Bou-tek in pieno centro a Milano.



L’appuntamento è per il 12 giugno, giorno in cui si accenderanno i riflettori su quello che solitamente le stories non mostrano, “il dietro le quinte” della giornata di una famiglia social. Gli occhi dei follower tramite i loro smartphone e quelli dei curiosi che passeranno in via Gonzaga a Milano, potranno seguire Beatrice Valli e Marco Fantini dal risveglio alla colazione, dalla routine di bellezza alla preparazione del pranzo, dal riposino pomeridiano alla merenda.



Piccoli gesti quotidiani resi più semplici ed efficaci grazie alle soluzioni Philips: dai piccoli elettrodomestici da cucina -che, con la loro versatilità, li supporteranno nella creazione di piatti sani e gustosi-, agli elettrodomestici per la cura della casa -grazie ai quali sarà evidente come è facile migliorare la qualità dell’aria all’interno delle mura domestiche e pulire facilmente ogni tipo di superficie. Ci sarà poi tempo per prendersi cura di sé, partendo da una corretta igiene orale fino alla definizione di un look perfetto, sia per lei che per lui. Un momento speciale verrà riservato ai bambini grazie alla linea Avent; e anche il buon riposo troverà il proprio spazio, grazie alle soluzioni smart di Philips per il sonno.



“Sono molto soddisfatto di questa iniziativa e curioso di vedere io stesso come l’interazione dei due influencer con le nostre soluzioni possa prendere forma tra reale e virtuale, cambiando costantemente di piano e registro.” afferma Marco Brogi Business Marketing and Sales Leader Personal Health IIG di Philips “Casa Philips è un progetto strategico per il nostro business che si inserisce perfettamente nella mission del gruppo: migliorare la vita delle persone a partire dalla promozione di stili di vita sani, grazie al contributo straordinario che la tecnologia è in grado ai apportare. Una tecnologia innovativa e accessibile a tutti che avvicina, connette, semplifica e regala il tempo per vivere al meglio la propria vita, fuori o dentro al web.”





Per seguire Beatrice e Marco, basterà affacciarsi in una delle sette vetrine della casa, -arredata per l’occasione con l’essenzialità del design e la raffinata semplicità estetica di alcune icone della collezione MDF Italia-, o seguire l’evento tramite gli #casaphilips #influencerinvetrina #makelifebetter.



Casa Philips resterà aperta anche il 13 di giugno dalle 9:00 alle 15:30. Una giornata dedicata alla stampa e a workshop guidati da cinque influencer che permetteranno ai partecipanti di sperimentare in prima persona il valore della tecnologia Philips. Si comincia con una lezione di yoga organizzata da Denise della Giacoma, a seguire una lezione di “stile senza pieghe” organizzato da Maria Giovanna Abagnale, il volto di myglamourattitude. All’ora di pranzo si cucina con Maurizio Rosazza Prin - Chissenefood con un show-cooking rigorosamente healthy e “airfritto” per poi passare a un corso di selfie perfetto a partire da un sorriso sano con Martina Pinto. La giornata si chiude con un viaggio nello stile maschile condotto da Marco Fantini, che racconterà come avere una barba perfetta, anche fai da te.