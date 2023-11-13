Che cos'è Philips Respironics?



Philips Respironics è una filiale di Philips ed è leader mondiale nella terapia del sonno e respirazione. Fondata nel 1976 con il nome originale di Respironics, Inc., l'azienda è stata acquisita da Philips nel 2008 e nel 2020 la sua ragione sociale è cambiata in Philips RS North America LLC. Da oltre 40 anni, Respironics supporta la comunità di pazienti che si affidano alle sue soluzioni per la terapia del sonno e la respirazione per la loro salute e qualità di vita.



Che cos’è un dispositivo per la terapia del sonno e perché le persone ne hanno bisogno ?

Un dispositivo per la terapia del sonno, noto anche come dispositivo a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) o a pressione positiva a due livelli (BiPAP), è progettato per erogare una pressione d'aria quando si inspira ed espira. Sebbene la funzionalità dei dispositivi CPAP e BiPAP sia diversa, entrambi vengono utilizzati per trattare i disturbi respiratori legati al sonno, tra cui l'apnea notturna che, secondo le stime, colpisce circa un miliardo di persone in tutto il mondo.



Che cos'è un dispositivo di ventilazione e perché le persone ne hanno bisogno?

La gamma di prodotti Philips Respironics per le vie respiratorie comprende anche dispositivi di ventilazione meccanica, utilizzati sia in ambito ospedaliero che domiciliare. Questi ventilatori forniscono una ventilazione assistita e sono destinati a supportare la respirazione dei pazienti che hanno difficoltà a respirare.



Perché Philips Respironics ha emesso una notifica di richiamo volontario negli Stati Uniti e un avviso di sicurezza in altri Paesi?



Nel giugno 2021, Philips ha avviato una notifica di richiamo volontario/avviso di sicurezza per alcuni dispositivi per la terapia del sonno CPAP e BiPAP e ventilatori meccanici per affrontare i potenziali rischi per la salute legati alla schiuma fonoassorbente in poliuretano a base di poliestere (PE-PUR) presente in questi dispositivi. L'elenco completo dei dispositivi interessati è disponibile qui, mentre l’avviso di sicurezza completo può essere letto qui.

