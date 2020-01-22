Amsterdam, Paesi Bassi e Davos, Svizzera - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondiale nel settore delle tecnologie a servizio della salute, ha annunciato oggi i traguardi raggiunti, che si inseriscono nella strategia di rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l'innovazione. In collaborazione con i propri partner, Philips intende affrontare le sempre più urgenti sfide sociali concentrandosi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 3, 12 e 13 delineati dalle Nazioni Unite e volti a migliorare l'accesso alle cure a costi accessibili, la transizione verso un'economia circolare e le azioni concrete sui cambiamenti climatici. La missione dell'azienda è quella di migliorare la vita di 3 miliardi di persone.
"Grazie all'innovazione possiamo sfruttare le sinergie tra salute e sostenibilità, offrendo grandi opportunità per migliorare la vita delle persone",
Frans van Houten
CEO di Royal Philips
"Sia che si tratti di abilitare i medici a migliorare gli esiti clinici per i pazienti o di creare nuovi modelli di business e soluzioni di economia circolare per ridurre le emissioni di gas serra in sanità, sappiamo che per riuscire fare la differenza a livello globale è necessario attivare partnership inclusive con le parti interessate in grado di realizzare vere soluzioni end-to-end " ha affermato Frans van Houten, CEO di Royal Philips, nel corso di Davos 2020. I traguardi recenti raggiunti da Philips in collaborazione con i propri partner includono: SDG3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età La metà della popolazione mondiale non ha ancora accesso all'assistenza sanitaria, mentre gli studi dimostrano che in molti sistemi sanitari evoluti ben il 25% della spesa sanitaria risulta utilizzato in maniera inefficiente. Philips è impegnata a co-creare soluzioni sanitarie all’avanguardia in cui le risorse vengano utilizzate nel modo più efficiente e responsabile. Nel 2019, i prodotti e le soluzioni Philips hanno migliorato la vita di 1,64 miliardi a livello globale, rispetto a 1,54 miliardi nel 2018, di cui 194 milioni nelle comunità svantaggiate rispetto ai 175 milioni nel 2018. Lo scorso venerdì, Philips ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo di partenariato con il Ministero della Salute della Repubblica del Congo e il Fondo delle Nazioni Unite UNFPA per ridurre i tassi di mortalità materna e neonatale del 50% nelle strutture sanitarie del paese nei prossimi cinque anni, soprattutto nelle aree remote. I tre partner lavoreranno insieme per attuare un programma su larga scala di emergenza ostetrica e di assistenza ai neonati (EmONC) che raggiungerà oltre 500.000 donne e 70.000 neonati, migliorando l'accesso a un'assistenza sanitaria materna, neonatale e infantile di alta qualità e sostenibile. Negli Stati Uniti, Philips collabora con il Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti (VA), The American Legion e Veterans of Foreign Wars (VFW) per fornire l'equipaggiamento per cliniche virtuali all'interno degli accampamenti VFW e American Legion negli Stati Uniti. Il progetto consente ai veterani statunitensi di fissare appuntamenti virtuali con i loro fornitori di VA senza dover recarsi in una struttura medica regionale o in ambulatorio.
"Sia che si tratti di abilitare i medici a migliorare gli esiti clinici per i pazienti o di creare nuovi modelli di business e soluzioni di economia circolare per ridurre le emissioni di gas serra in sanità, sappiamo che per riuscire fare la differenza a livello globale è necessario attivare partnership inclusive con le parti interessate in grado di realizzare vere soluzioni end-to-end " ha affermato Frans van Houten, CEO di Royal Philips, nel corso di Davos 2020.
I traguardi recenti raggiunti da Philips in collaborazione con i propri partner includono:
SDG3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
La metà della popolazione mondiale non ha ancora accesso all'assistenza sanitaria, mentre gli studi dimostrano che in molti sistemi sanitari evoluti ben il 25% della spesa sanitaria risulta utilizzato in maniera inefficiente. Philips è impegnata a co-creare soluzioni sanitarie all’avanguardia in cui le risorse vengano utilizzate nel modo più efficiente e responsabile. Nel 2019, i prodotti e le soluzioni Philips hanno migliorato la vita di 1,64 miliardi a livello globale, rispetto a 1,54 miliardi nel 2018, di cui 194 milioni nelle comunità svantaggiate rispetto ai 175 milioni nel 2018.
Lo scorso venerdì, Philips ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo di partenariato con il Ministero della Salute della Repubblica del Congo e il Fondo delle Nazioni Unite UNFPA per ridurre i tassi di mortalità materna e neonatale del 50% nelle strutture sanitarie del paese nei prossimi cinque anni, soprattutto nelle aree remote. I tre partner lavoreranno insieme per attuare un programma su larga scala di emergenza ostetrica e di assistenza ai neonati (EmONC) che raggiungerà oltre 500.000 donne e 70.000 neonati, migliorando l'accesso a un'assistenza sanitaria materna, neonatale e infantile di alta qualità e sostenibile.
Negli Stati Uniti, Philips collabora con il Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti (VA), The American Legion e Veterans of Foreign Wars (VFW) per fornire l'equipaggiamento per cliniche virtuali all'interno degli accampamenti VFW e American Legion negli Stati Uniti. Il progetto consente ai veterani statunitensi di fissare appuntamenti virtuali con i loro fornitori di VA senza dover recarsi in una struttura medica regionale o in ambulatorio.
SDG 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili Philips si sta muovendo secondo i piani per mantenere l’impegno in materia di economia circolare assunto durante l'incontro annuale WEF del 2018 che si concretizza ulteriormente con il lancio del programma globale di ritiro e rigenerazione dei prodotti di Philips. Philips ha inoltre ampliato le proprie attività di recupero delle parti di ricambio, consentendo all'azienda di riutilizzare i componenti delle apparecchiature medicali. Attraverso la copresidenza di PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), il CEO di Philips Frans van Houten sostiene l'economia circolare, aiutando l'industria a formulare cambiamenti, promuovendo l'implementazione e stimolando la creazione di un sistema di aziende disposte a mettere davvero l’economia circolare al centro della loro strategia. Nel 2019 sono stati lanciati otto nuovi rapporti PACE. Le attività di PACE sono attualmente in corso in Cina, Sud-Est asiatico, Europa, America Latina e Nord America, e il leadership team è cresciuto da circa 50 nel 2018 a oltre 70 leader globali nel 2019. La scorsa settimana, PACE ha annunciato che quattro nuovi membri si stanno unendo al consiglio. Inger Andersen, direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Lisa Jackson, vice presidente per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali per Apple, Ellen MacArthur, il fondatore Ellen MacArthur Foundation e Stientje van Veldhoven, ministro dell'ambiente e delle abitazioni per il governo dei Paesi Bassi. OSS 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti Prima di oggi, Philips ha annunciato di essere stata nuovamente inserita nella Lista A del CDP relativa ai cambiamenti climatici [1], per il settimo anno consecutivo. Philips è stata riconosciuta per le sue azioni nell'ultimo anno nate con l’obiettivo di ridurre le emissioni, mitigare i rischi climatici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio. Un esempio è l'apertura del parco eolico Krammer nei Paesi Bassi lo scorso anno, che ha consentito a Philips di alimentare il 100% delle proprie attività olandesi con energia rinnovabile, in linea con l'obiettivo del 100% di energia rinnovabile già raggiunto negli Stati Uniti. Informazioni sulla strategia di sostenibilità di Philips e sul suo programma "Healthy people, sustainable planet" sono disponibili qui. [1] La A-List Climate Change viene pubblicato da CDP ogni anno, insieme a A-Lists per la leadership nella protezione delle foreste e della sicurezza idrica. L'elenco completo delle aziende che hanno reso l'elenco dei cambiamenti climatici CDP di quest'anno è disponibile, insieme ad altri punteggi delle aziende disponibili al pubblico, su https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.
SDG 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
Philips si sta muovendo secondo i piani per mantenere l’impegno in materia di economia circolare assunto durante l'incontro annuale WEF del 2018 che si concretizza ulteriormente con il lancio del programma globale di ritiro e rigenerazione dei prodotti di Philips. Philips ha inoltre ampliato le proprie attività di recupero delle parti di ricambio, consentendo all'azienda di riutilizzare i componenti delle apparecchiature medicali.
Attraverso la copresidenza di PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), il CEO di Philips Frans van Houten sostiene l'economia circolare, aiutando l'industria a formulare cambiamenti, promuovendo l'implementazione e stimolando la creazione di un sistema di aziende disposte a mettere davvero l’economia circolare al centro della loro strategia. Nel 2019 sono stati lanciati otto nuovi rapporti PACE. Le attività di PACE sono attualmente in corso in Cina, Sud-Est asiatico, Europa, America Latina e Nord America, e il leadership team è cresciuto da circa 50 nel 2018 a oltre 70 leader globali nel 2019. La scorsa settimana, PACE ha annunciato che quattro nuovi membri si stanno unendo al consiglio. Inger Andersen, direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Lisa Jackson, vice presidente per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali per Apple, Ellen MacArthur, il fondatore Ellen MacArthur Foundation e Stientje van Veldhoven, ministro dell'ambiente e delle abitazioni per il governo dei Paesi Bassi.
OSS 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti
Prima di oggi, Philips ha annunciato di essere stata nuovamente inserita nella Lista A del CDP relativa ai cambiamenti climatici [1], per il settimo anno consecutivo. Philips è stata riconosciuta per le sue azioni nell'ultimo anno nate con l’obiettivo di ridurre le emissioni, mitigare i rischi climatici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio.
Un esempio è l'apertura del parco eolico Krammer nei Paesi Bassi lo scorso anno, che ha consentito a Philips di alimentare il 100% delle proprie attività olandesi con energia rinnovabile, in linea con l'obiettivo del 100% di energia rinnovabile già raggiunto negli Stati Uniti.
Informazioni sulla strategia di sostenibilità di Philips e sul suo programma "Healthy people, sustainable planet" sono disponibili qui.
[1] La A-List Climate Change viene pubblicato da CDP ogni anno, insieme a A-Lists per la leadership nella protezione delle foreste e della sicurezza idrica. L'elenco completo delle aziende che hanno reso l'elenco dei cambiamenti climatici CDP di quest'anno è disponibile, insieme ad altri punteggi delle aziende disponibili al pubblico, su https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.
Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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