Philips risultati finanziari del primo trimestre 2019

Per il primo trimestre Philips registra un fatturato di 4,2 miliardi di Euro, segnando il 2% di incremento delle vendite su base comparabile. L’utile netto generato dalle attività correnti è salito a 171 milioni di Euro e il margine EBITA rettificato ha raggiunto l’8,8%
"Abbiamo avuto un inizio d'anno soddisfacente, con una crescita delle vendite e degli ordini su base comparabile del 2%, che rafforza ulteriormente la forte crescita del 2018. Sono incoraggiato dal fatto che le misure adottate nel business Personal Health abbiano dato nuovo slancio ed un'accelerazione alle vendite, trainate da una crescita a doppia cifra su base comparabile nel business Oral Healthcare. Inoltre, sono soddisfatto della crescita a doppia cifra delle vendite e degli ordini acquisiti su base comparabile del Gruppo nelle aree geografiche in crescita. Ci aspettiamo che lo slancio positivo delle nostre performance prosegua nel corso dell’anno sulla base della domanda dei nostri prodotti e soluzioni innovative per migliorare la salute delle persone e aumentare la produttività degli operatori sanitari, con il supporto del nostro portafoglio ordini. Confermiamo i nostri obiettivi generali di incremento delle vendite su base comparabile del 4-6% e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 100 punti base in media all'anno per il periodo 2017-2020".
"Abbiamo avuto un inizio d'anno soddisfacente, con una crescita delle vendite e degli ordini su base comparabile del 2%, che rafforza ulteriormente la forte crescita del 2018. Sono incoraggiato dal fatto che le misure adottate nel business Personal Health abbiano dato nuovo slancio ed un'accelerazione alle vendite, trainate da una crescita a doppia cifra su base comparabile nel business Oral Healthcare. Inoltre, sono soddisfatto della crescita a doppia cifra delle vendite e degli ordini acquisiti su base comparabile del Gruppo nelle aree geografiche in crescita.
Ci aspettiamo che lo slancio positivo delle nostre performance prosegua nel corso dell’anno sulla base della domanda dei nostri prodotti e soluzioni innovative per migliorare la salute delle persone e aumentare la produttività degli operatori sanitari, con il supporto del nostro portafoglio ordini. Confermiamo i nostri obiettivi generali di incremento delle vendite su base comparabile del 4-6% e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 100 punti base in media all'anno per il periodo 2017-2020".
I business di Diagnosis & Treatment hanno registrato un incremento del 2% delle vendite su base comparabile, trainati da una crescita a due cifre del segmento Image Guided Therapy. Gli ordini acquisiti su base comparabile mostrano un incremento a una cifra nella fascia media dei valori, che si somma alla crescita a due cifre del primo trimestre 2018. Il margine EBITA rettificato è salito al 6,2%.Segmenti di Business Le vendite su base comparabile nei business di Connected Care sono diminuite dell'1%, con una crescita a una cifra nella fascia bassa dei valori per Sleep & Respiratory Care e un calo ad una cifra nella fascia media dei valori per Monitoring & Analytics. L’acquisizione degli ordini su base comparabile mostra un calo ad una cifra nella fascia media dei valori. Il margine EBITA rettificato è sceso all’8,3%. I business di Personal Health hanno registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 5%, trainati da una crescita in economie mature e da una crescita globale a doppia cifra nel segmento Oral Healthcare. Il margine EBITA rettificato è salito al 14,7%. Di seguito alcuni importanti risultati raggiunti nel trimestre grazie al continuo focus di di Philips sull’innovazione e sulle partnership strategiche: La forte performance del business Oral Healthcare è stata trainata dal suo portfolio innovativo, che include lo spazzolino da denti di fascia media Philips Sonicare ProtectiveClean, che dispone di una tecnologia di sensori di pressione che avvisa gli utenti quando applicano troppa pressione e riduce automaticamente l'intensità dello spazzolamento, per un'esperienza che favorisce gengive e denti più sani.
I business di Diagnosis & Treatment hanno registrato un incremento del 2% delle vendite su base comparabile, trainati da una crescita a due cifre del segmento Image Guided Therapy. Gli ordini acquisiti su base comparabile mostrano un incremento a una cifra nella fascia media dei valori, che si somma alla crescita a due cifre del primo trimestre 2018. Il margine EBITA rettificato è salito al 6,2%.Segmenti di Business
Le vendite su base comparabile nei business di Connected Care sono diminuite dell'1%, con una crescita a una cifra nella fascia bassa dei valori per Sleep & Respiratory Care e un calo ad una cifra nella fascia media dei valori per Monitoring & Analytics. L’acquisizione degli ordini su base comparabile mostra un calo ad una cifra nella fascia media dei valori. Il margine EBITA rettificato è sceso all’8,3%.
I business di Personal Health hanno registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 5%, trainati da una crescita in economie mature e da una crescita globale a doppia cifra nel segmento Oral Healthcare. Il margine EBITA rettificato è salito al 14,7%.
Di seguito alcuni importanti risultati raggiunti nel trimestre grazie al continuo focus di di Philips sull’innovazione e sulle partnership strategiche:
La forte performance del business Oral Healthcare è stata trainata dal suo portfolio innovativo, che include lo spazzolino da denti di fascia media Philips Sonicare ProtectiveClean, che dispone di una tecnologia di sensori di pressione che avvisa gli utenti quando applicano troppa pressione e riduce automaticamente l'intensità dello spazzolamento, per un'esperienza che favorisce gengive e denti più sani.
Nel primo trimestre, i risparmi del procurement ammontano a 38 milioni di Euro. Le spese generali e i programmi di produttività hanno generato risparmi pari a 75 milioni di Euro.
Il 29 gennaio 2019, Philips ha annunciato il suo nuovo programma di riacquisto di azioni proprie di 1,5 miliardi di Euro. A partire dalla fine del primo trimestre 2019, Philips ha completato l’8,3% del suo programma di riacquisto di azioni proprie. Nel secondo trimestre 2019, Philips conta di completare il suo programma di riacquisto per un valore di 1,5 miliardi di Euro varato ai fini della riduzione di capitale il 28 giugno 2017. Ulteriori dettagli sono disponibili qui.
Philips continua a fare progressi in linea con i termini dell’Accordo Consensuale 1. La US Food and Drug Administration (FDA) ha recentemente dato riscontro a Philips con richieste di follow-up, sulle quali la società sta attualmente lavorando.
1 Ai sensi dell’Accordo Consensuale, Philips continua a esportare la sua gamma completa di dispositivi AED e a produrre e distribuire il suo modello di defibrillatore esterno automatico H1/OnSite/Home (AED) negli Stati Uniti. La società prosegue anche nel fornire assistenza agli AED oltre a tutti i pezzi di ricambio e i relativi accessori.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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