Philips risultati finanziari del primo trimestre 2019

"Abbiamo avuto un inizio d'anno soddisfacente, con una crescita delle vendite e degli ordini su base comparabile del 2%, che rafforza ulteriormente la forte crescita del 2018. Sono incoraggiato dal fatto che le misure adottate nel business Personal Health abbiano dato nuovo slancio ed un'accelerazione alle vendite, trainate da una crescita a doppia cifra su base comparabile nel business Oral Healthcare. Inoltre, sono soddisfatto della crescita a doppia cifra delle vendite e degli ordini acquisiti su base comparabile del Gruppo nelle aree geografiche in crescita.

Ci aspettiamo che lo slancio positivo delle nostre performance prosegua nel corso dell’anno sulla base della domanda dei nostri prodotti e soluzioni innovative per migliorare la salute delle persone e aumentare la produttività degli operatori sanitari, con il supporto del nostro portafoglio ordini. Confermiamo i nostri obiettivi generali di incremento delle vendite su base comparabile del 4-6% e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 100 punti base in media all'anno per il periodo 2017-2020".