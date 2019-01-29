Nel quarto trimestre il business Connected Care & Health Informatics ha ottenuto un incremento a doppia cifra degli ordini acquisiti su base comparabile, guidato da Monitoring & Analytics e Healthcare Informatics. La crescita delle vendite su base comparabile è rimasta piatta, con un incremento a una cifra di fascia bassa nel segmento Monitoring & Analytics. Il margine EBITA rettificato è diminuito al16,1%, principalmente a causa di una minor crescita. Per l’intero esercizio, i business Connected Care & Health Informatics sono stati in linea con il 2017 per quel che concerne le vendite su base comparabile, mentre il margine EBITA rettificato è diminuito dell’11,1%.

Nel business Personal Health, l’incremento delle vendite su base comparabile è stato del 3% nel quarto trimestre 2018, trainato da una crescita a una cifra di fascia alta del segmento Sleep & Respiratory Care. Il margine EBITA rettificato ha registrato un decremento del 18,6%, cifra che rispecchia una minor crescita. Per l’intero esercizio, il business Personal Health ha generato una crescita delle vendite su base comparabile del 3% e un aumento del margine EBITA rettificato al 16,8%.

Di seguito alcuni importanti risultati raggiunti nel trimestre grazie al continuo focus di Philips sull’innovazione e sulle alleanze strategiche: