Una rasatura unica, come la tua pelle

Philips Shaver Serie 7000 è l’unico rasoio al mondo in grado di fornire un piano su misura per affrontare le irritazioni della pelle di ogni uomo, tramite un'applicazione per smartphone. Sviluppata in collaborazione con dermatologi qualificati, permette di affrontare problemi specifici come arrossamento, tagli e graffi da rasoio, peli incarniti e altre irritazioni. Philips Shaver Serie 7000 è dotato dell’esclusiva tecnologia Guided Shave che, attraverso un sensore integrato e la connessione con l’app, rileva la tecnica dell'utilizzatore e fornisce feedback e suggerimenti in tempo reale per perfezionare la rasatura.

La tecnologia è potenziata da uno speciale algoritmo intelligente adattivo che offre una guida visiva personalizzata per ciascun utente. Man mano che la pelle migliora, il piano fornisce consigli aggiornati, adattando le indicazioni sulle impostazioni di sensibilità del rasoio.