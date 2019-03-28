Una rasatura unica, come la tua pelle

Milano, Italia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – Quando si parla di rasatura non c’è un uomo uguale all’altro e ognuno ha le proprie esigenze specifiche. Philips, forte del suo patrimonio d’innovazione tecnologica e della consolidata esperienza nel grooming maschile, che quest’anno festeggia l’80° anniversario, ha creato l’unico rasoio al mondo con un programma di rasatura personalizzato per fronteggiare esigenze specifiche della pelle: Philips Shaver Serie 7000
Philips Shaver Serie 7000 è l’unico rasoio al mondo in grado di fornire un piano su misura per affrontare le irritazioni della pelle di ogni uomo, tramite un'applicazione per smartphone. Sviluppata in collaborazione con dermatologi qualificati, permette di affrontare problemi specifici come arrossamento, tagli e graffi da rasoio, peli incarniti e altre irritazioni. Philips Shaver Serie 7000 è dotato dell’esclusiva tecnologia Guided Shave che, attraverso un sensore integrato e la connessione con l’app, rileva la tecnica dell'utilizzatore e fornisce feedback e suggerimenti in tempo reale per perfezionare la rasatura. La tecnologia è potenziata da uno speciale algoritmo intelligente adattivo che offre una guida visiva personalizzata per ciascun utente. Man mano che la pelle migliora, il piano fornisce consigli aggiornati, adattando le indicazioni sulle impostazioni di sensibilità del rasoio.
Philips Shaver Serie 7000 è l’unico rasoio al mondo in grado di fornire un piano su misura per affrontare le irritazioni della pelle di ogni uomo, tramite un'applicazione per smartphone. Sviluppata in collaborazione con dermatologi qualificati, permette di affrontare problemi specifici come arrossamento, tagli e graffi da rasoio, peli incarniti e altre irritazioni. Philips Shaver Serie 7000 è dotato dell’esclusiva tecnologia Guided Shave che, attraverso un sensore integrato e la connessione con l’app, rileva la tecnica dell'utilizzatore e fornisce feedback e suggerimenti in tempo reale per perfezionare la rasatura.
La tecnologia è potenziata da uno speciale algoritmo intelligente adattivo che offre una guida visiva personalizzata per ciascun utente. Man mano che la pelle migliora, il piano fornisce consigli aggiornati, adattando le indicazioni sulle impostazioni di sensibilità del rasoio.
Oltre la metà degli uomini (60%) vive in prima persona il problema d’ipersensibilità della pelle ogni volta che si rade. La metà di loro lo vive come un problema grave1 . Philips Shaver Serie 7000 aiuta gli uomini a sentirsi sicuri nella propria pelle ogni giorno, riducendo l'irritazione del viso
Francesca Scarano
Direttore Marketing Philips Personal Health.
Philips Shaver Serie 7000, infatti, scivola su ogni angolo e contorno del viso, offrendo una rasatura profonda con minore pressione e stress cutaneo. Le nuove lame GentlePrecision sono state appositamente progettate per tagliare i peli con una resistenza minima, riducendo in modo significativo l'irritazione causata dalla rasatura. Questa tecnologia consente agli uomini con pelle sensibile di beneficiare di una rasatura quotidiana accurata, riducendo rossori, bruciori e qualsiasi irritazione visibile della pelle. Philips Shaver Serie 7000 è disponibile a partire dal mese di marzo 2019. Il modello top di gamma, S7970/19 include nella confezione: spazzolina per la pulizia del viso, accessorio regola barba e custodia.
1 Philips segmentation 2008; Germany, France, Russia, China, Italy, US, Brazil
Philips Shaver Serie 7000, infatti, scivola su ogni angolo e contorno del viso, offrendo una rasatura profonda con minore pressione e stress cutaneo. Le nuove lame GentlePrecision sono state appositamente progettate per tagliare i peli con una resistenza minima, riducendo in modo significativo l'irritazione causata dalla rasatura. Questa tecnologia consente agli uomini con pelle sensibile di beneficiare di una rasatura quotidiana accurata, riducendo rossori, bruciori e qualsiasi irritazione visibile della pelle.
Philips Shaver Serie 7000 è disponibile a partire dal mese di marzo 2019. Il modello top di gamma, S7970/19 include nella confezione: spazzolina per la pulizia del viso, accessorio regola barba e custodia.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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