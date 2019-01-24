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Focus del suo mandato: portare avanti l’ambizioso processo di trasformazione dell’azienda per consolidarne la leadership nel settore dell’health-technology e supportarne la crescita in linea con il piano strategico 2019-2021
Milano, Italy- Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), – Dal 1° febbraio 2019 Simona Comandè è il nuovo CEO di Philips IIG (Italia, Israele e Grecia), raccogliendo il testimone da Stefano Folli che ha guidato l’azienda per gli ultimi sei anni e che sta iniziando una nuova sfida professionale in Philips North America. Simona Comandè avrà il compito di portare a compimento il processo di trasformazione di un’azienda che sta ridefinendo i confini del settore della salute, favorendo l’adozione di modelli sempre più connessi, efficienti e sostenibili. Parole d’ordine di questo cambiamento: innovazione -di processo e di prodotto- e customer first. Entrata in Philips due anni fa come Sales & Operations Leader nell’ambito Health Systems per i mercati Italia, Israele e Grecia, Simona Comandè ha guidato con successo la divisione nel raggiungimento degli obiettivi di crescita, contribuendo significativamente alla performance complessiva dell’azienda. “Accolgo con grande entusiasmo questa nuova importante sfida e sono fiera di poter guidare un’organizzazione che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare concretamente la vita delle persone, facendo leva sull’innovazione tecnologica, colonna portante del nostro modo di fare business.” commenta Simona Comandè, CEO di Philips Italia, Israele e Grecia. “Eredito un team solido e fortemente competente che sta affrontando con determinazione il processo di trasformazione di Philips, supportando gli obiettivi di crescita dell’azienda in maniera trasversale e contribuendo a traghettare il nostro sistema verso la sanità del futuro, sempre più digitale e in grado di connettere davvero persone, dati e tecnologia, senza barriere”. Genovese, nata in Finlandia da madre finlandese e padre siciliano, Simona Comandè ricopre il nuovo importante ruolo di CEO di Philips IIG a soli 44 anni, dopo una laurea in ingegneria chimica e un percorso professionale di oltre 20 anni all’interno di aziende multinazionali leader nell’healthcare come J&J Medical e Cardinal Health.
Milano, Italy- Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), – Dal 1° febbraio 2019 Simona Comandè è il nuovo CEO di Philips IIG (Italia, Israele e Grecia), raccogliendo il testimone da Stefano Folli che ha guidato l’azienda per gli ultimi sei anni e che sta iniziando una nuova sfida professionale in Philips North America. Simona Comandè avrà il compito di portare a compimento il processo di trasformazione di un’azienda che sta ridefinendo i confini del settore della salute, favorendo l’adozione di modelli sempre più connessi, efficienti e sostenibili. Parole d’ordine di questo cambiamento: innovazione -di processo e di prodotto- e customer first.
Entrata in Philips due anni fa come Sales & Operations Leader nell’ambito Health Systems per i mercati Italia, Israele e Grecia, Simona Comandè ha guidato con successo la divisione nel raggiungimento degli obiettivi di crescita, contribuendo significativamente alla performance complessiva dell’azienda.
“Accolgo con grande entusiasmo questa nuova importante sfida e sono fiera di poter guidare un’organizzazione che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare concretamente la vita delle persone, facendo leva sull’innovazione tecnologica, colonna portante del nostro modo di fare business.” commenta Simona Comandè, CEO di Philips Italia, Israele e Grecia. “Eredito un team solido e fortemente competente che sta affrontando con determinazione il processo di trasformazione di Philips, supportando gli obiettivi di crescita dell’azienda in maniera trasversale e contribuendo a traghettare il nostro sistema verso la sanità del futuro, sempre più digitale e in grado di connettere davvero persone, dati e tecnologia, senza barriere”.
Genovese, nata in Finlandia da madre finlandese e padre siciliano, Simona Comandè ricopre il nuovo importante ruolo di CEO di Philips IIG a soli 44 anni, dopo una laurea in ingegneria chimica e un percorso professionale di oltre 20 anni all’interno di aziende multinazionali leader nell’healthcare come J&J Medical e Cardinal Health.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 17.8 miliardi di Euro nel 2017, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 17.8 miliardi di Euro nel 2017, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter.
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