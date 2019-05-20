Philips conquista tutti con il nuovo OneBlade Face+Body

Milano ­­­- Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) presenta la sua ultima rivoluzione tecnologica nella cura del corpo: OneBlade Face + Body che rade regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza sia sul viso sia sul corpo.

Sempre più uomini riservano particolare attenzione e cura al proprio stile: barba, baffi, rasatura e depilazione del corpo maschile - total body o di specifiche parti – sono ormai un trend affermato e un rito che per molti italiani, anche giovanissimi, è diventato irrinunciabile, soprattutto in vista dell‘estate o delle prime gita fuori porta.