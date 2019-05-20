Philips conquista tutti con il nuovo OneBlade Face+Body

Milano - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) presenta la sua ultima rivoluzione tecnologica nella cura del corpo: OneBlade Face + Body che rade regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza sia sul viso sia sul corpo.
Sempre più uomini riservano particolare attenzione e cura al proprio stile: barba, baffi, rasatura e depilazione del corpo maschile - total body o di specifiche parti – sono ormai un trend affermato e un rito che per molti italiani, anche giovanissimi, è diventato irrinunciabile, soprattutto in vista dell‘estate o delle prime gita fuori porta.
Milano - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) presenta la sua ultima rivoluzione tecnologica nella cura del corpo: OneBlade Face + Body che rade regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza sia sul viso sia sul corpo.
Philips OneBlade Face + Body è stato specificamente creato sulla base del feedback degli uomini il 70% dei millennial ripone molta attenzione nella cura del proprio corpo e utilizza più passaggi e strumenti diversi. La nostra ricerca ha scoperto che un uomo su due che possiede OneBlade lo usa anche sul corpo, così abbiamo creato uno strumento unico con il quale tagliare e radere in modo sicuro anche i peli del corpo.
Francesca Scarano
Direttore Marketing Personal Health
Philips, da sempre attenta a proporre soluzioni in grado di migliorare la vita delle persone, ha creato OneBlade Face + Body, lo strumento per radere, regolare e rifinire barba e peli di qualsiasi lunghezza, in totale comfort che da oggi si arricchisce di nuovi accessori studiati appositamente per la cura del corpo. Philips ha progettato OneBlade Face + Body per proteggere la pelle. Il sistema a doppia protezione della lama costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (200 tagli al secondo), efficace anche sui peli più lunghi.
Philips, da sempre attenta a proporre soluzioni in grado di migliorare la vita delle persone, ha creato OneBlade Face + Body, lo strumento per radere, regolare e rifinire barba e peli di qualsiasi lunghezza, in totale comfort che da oggi si arricchisce di nuovi accessori studiati appositamente per la cura del corpo.
Philips ha progettato OneBlade Face + Body per proteggere la pelle. Il sistema a doppia protezione della lama costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (200 tagli al secondo), efficace anche sui peli più lunghi.
Pratico e igienico Philips OneBlade Face + Body è dotato di due lame per la rasatura: una per il viso ed una per il corpo con una guaina protettiva agganciabile. La guaina protettiva è ideale per creare un ulteriore livello di protezione per le zone sensibili Philips OneBlade Face + Body ha un pettine specifico per il corpo (3mm) per tagliare in modo efficace i peli in qualsiasi direzione.
Per tutto gli uomini che hanno già acquistato OneBlade e desiderano utilizzarlo per il corpo, è disponibile un apposito kit che include: una lama per il corpo, una guaina protettiva per le zone sensibili e un pettine per il corpo da 3mm.
Pratico e igienico Philips OneBlade Face + Body è dotato di due lame per la rasatura: una per il viso ed una per il corpo con una guaina protettiva agganciabile. La guaina protettiva è ideale per creare un ulteriore livello di protezione per le zone sensibili Philips OneBlade Face + Body ha un pettine specifico per il corpo (3mm) per tagliare in modo efficace i peli in qualsiasi direzione.
Con una potenza di lunga durata, la batteria ha un’autonomia di 45 minuti con una ricarica di otto ore. Infine, ogni lama dura fino a quattro mesii. Come sapere quando è il momento di cambiare la testina di OneBlade? Semplice, quando la lama avrà cambiato colore sarà il momento di sostituirla. i Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.
Con una potenza di lunga durata, la batteria ha un’autonomia di 45 minuti con una ricarica di otto ore. Infine, ogni lama dura fino a quattro mesii. Come sapere quando è il momento di cambiare la testina di OneBlade? Semplice, quando la lama avrà cambiato colore sarà il momento di sostituirla.
i Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Alessandra Ferrara Sr Manager PR Personal Health Tel: +39 0238593139
Alessandra Ferrara
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