Fai splendere il tuo sorriso con Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare ProtectiveClean, dotato della tecnologia Sonicare, offre una pulizia profonda e delicata. È dotato di un sensore sonoro che avvisa quando la pressione esercitata è eccessiva, rivelandosi adatto per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone a copertura. Il programma Easy-Start consente, attraverso un aumento graduale e delicato della potenza di pulizia nei primi 14 giorni di utilizzo, di abituarsi alla pulizia profonda offerta dallo spazzolino elettrico.

Il prodotto offre 2 programmi di pulizia: Clean per una pulizia profonda e White per rimuovere macchie superficiali dello smalto dentale. La testina W DiamondClean, di cui è dotato, è stata progettata per rimuovere le macchie superficiali e donare un sorriso più bianco: grazie alle setole centrali, più fitte, rimuove le macchie e consente di rendere i denti più bianchi in solo una settimana1.

La tecnologia BrushSync con microchip avvisa quando è il momento di sostituire la testina.

Philips Sonicare Protective Clean 4500 è disponibile in due varianti colore nero ( modello HX6830/44) e bianco ( modello HX6837/24).