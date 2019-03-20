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Philips Sonicare, partner globale di FDI World Dental Federation, sensibilizza sul valore della tecnologia per una buona igiene orale
Milano, Italia– Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Philips Sonicare il 20 marzo, in occasione del World Oral Health Day, incoraggia le persone a sviluppare e mantenere corrette abitudini d’igiene orale. Partner globale di FDI World Dental Federation, Philips Sonicare è lo spazzolino elettrico sponsor ufficiale del World Oral Health Day 2019.
I disturbi dentali colpiscono 3,9 miliardi di persone in tutto il mondo: in particolare le carie non trattate riguardano quasi la metà della popolazione mondiale1. La carie, che vede nello zucchero il più importante fattore di rischio, colpisce quasi il 100% degli adulti rivelandosi la patologia più diffusa e al tempo stesso più prevenibile al mondo2.
Proprio in occasione di questa giornata mondiale di sensibilizzazione, Philips Sonicare promuove l’importanza della prevenzione attraverso controlli periodici e check-up regolari e mette in evidenza i vantaggi che la tecnologia può apportare al miglioramento non solo dell’igiene orale, ma del benessere generale delle persone. Le buone abitudini, come lavarsi correttamente i denti due volte al giorno, per due minuti, sono gesti importanti per prendersi cura della bocca, dei denti e delle gengive.
Il 69% per cento dei bambini in età scolare e la maggior parte degli adulti a livello mondiale soffre di carie . Per questo motivo è fondamentale incoraggiare l’adozione di una buona routine della pulizia dei denti, fin dalla più tenera età
Francesca Scarano
Direttore Marketing Philips Personal Health.
La tecnologia Sonicare combina 62 mila movimenti al minuto con una ben determinata ampiezza di oscillazione delle setole: la testina si muove ad alta frequenza ma gentilmente, lava i denti e direziona il fluido in profondità tra gli spazi interdentali, rimuovendo così la placca anche nelle aree più difficili da raggiungere, per una pulizia che puoi vedere e sentire.
Philips Sonicare ProtectiveClean, dotato della tecnologia Sonicare, offre una pulizia profonda e delicata. È dotato di un sensore sonoro che avvisa quando la pressione esercitata è eccessiva, rivelandosi adatto per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone a copertura. Il programma Easy-Start consente, attraverso un aumento graduale e delicato della potenza di pulizia nei primi 14 giorni di utilizzo, di abituarsi alla pulizia profonda offerta dallo spazzolino elettrico. Il prodotto offre 2 programmi di pulizia: Clean per una pulizia profonda e White per rimuovere macchie superficiali dello smalto dentale. La testina W DiamondClean, di cui è dotato, è stata progettata per rimuovere le macchie superficiali e donare un sorriso più bianco: grazie alle setole centrali, più fitte, rimuove le macchie e consente di rendere i denti più bianchi in solo una settimana1. La tecnologia BrushSync con microchip avvisa quando è il momento di sostituire la testina. Philips Sonicare Protective Clean 4500 è disponibile in due varianti colore nero ( modello HX6830/44) e bianco ( modello HX6837/24).
Philips Sonicare ProtectiveClean, dotato della tecnologia Sonicare, offre una pulizia profonda e delicata. È dotato di un sensore sonoro che avvisa quando la pressione esercitata è eccessiva, rivelandosi adatto per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone a copertura. Il programma Easy-Start consente, attraverso un aumento graduale e delicato della potenza di pulizia nei primi 14 giorni di utilizzo, di abituarsi alla pulizia profonda offerta dallo spazzolino elettrico.
Il prodotto offre 2 programmi di pulizia: Clean per una pulizia profonda e White per rimuovere macchie superficiali dello smalto dentale. La testina W DiamondClean, di cui è dotato, è stata progettata per rimuovere le macchie superficiali e donare un sorriso più bianco: grazie alle setole centrali, più fitte, rimuove le macchie e consente di rendere i denti più bianchi in solo una settimana1.
La tecnologia BrushSync con microchip avvisa quando è il momento di sostituire la testina.
Philips Sonicare Protective Clean 4500 è disponibile in due varianti colore nero ( modello HX6830/44) e bianco ( modello HX6837/24).
1 FDI World Dental Federation, 2018 2 FDI World Dental Federation. Zuccheri e carie dentale: una guida pratica per ridurre il consumo di zuccheri e frenare l'epidemia di carie dentale. Ginevra, FDI World Dental Federation, 2016 3 FDI World Dental Federation, 2018
4 rispetto a uno spazzolino manuale, studio condotto in un laboratorio USA nel 2010 su 179 soggetti utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane
1 FDI World Dental Federation, 2018
2 FDI World Dental Federation. Zuccheri e carie dentale: una guida pratica per ridurre il consumo di zuccheri e frenare l'epidemia di carie dentale. Ginevra, FDI World Dental Federation, 2016
3 FDI World Dental Federation, 2018
Il World Oral Health Day (WOHD), celebrato ogni anno il 20 di marzo è stato lanciato da FDI World Dental Federation per promuovere a livello mondiale l’importanza della prevenzione e del controllo dei problemi orali. La campagna 2019 del World Oral Health Day “Act on Mouth Health” che motiva le persone a prendere in carico la loro salute orale per prevenire le malattie orali e proteggere la loro salute generale e il loro benessere. www.worldoralhealthday.org; #WOHD19 #SayAhh
Il World Oral Health Day (WOHD), celebrato ogni anno il 20 di marzo è stato lanciato da FDI World Dental Federation per promuovere a livello mondiale l’importanza della prevenzione e del controllo dei problemi orali. La campagna 2019 del World Oral Health Day “Act on Mouth Health” che motiva le persone a prendere in carico la loro salute orale per prevenire le malattie orali e proteggere la loro salute generale e il loro benessere. www.worldoralhealthday.org; #WOHD19 #SayAhh
FDI World Dental Federation è il principale organo di rappresentanza di oltre 1 milione di dentisti in tutto il mondo. Ne fanno parte 200 associazioni nazionali e gruppi di specialisti di oltre 130 paesi. La visione dell'FDI: "guidare il mondo verso una igiene orale ottimale".www.fdiworldental.org; www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation twitter.com/worldentalfed
FDI World Dental Federation è il principale organo di rappresentanza di oltre 1 milione di dentisti in tutto il mondo. Ne fanno parte 200 associazioni nazionali e gruppi di specialisti di oltre 130 paesi. La visione dell'FDI: "guidare il mondo verso una igiene orale ottimale".www.fdiworldental.org; www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation twitter.com/worldentalfed
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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