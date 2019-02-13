Milano, Italy – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Andrea Celli è il nuovo Sales & Operations Leader di Philips IIG, con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business Health Systems dell’azienda e raggiungere gli sfidanti obiettivi di crescita delineati nel piano industriale. La nomina sancisce anche l’ingresso di Celli nel Consiglio di Amministrazione di Philips S.p.A., presieduto dal neo CEO Simona Comandè, aggiungendosi a Carlo Monge – CFO e Marco Brogi - Personal Health Business Leader- in un CdA giovane (l’età media supera di poco i 45 anni) dove know-how e innovazione si fondono per mettersi al servizio della salute e del benessere.
Andrea Celli presiede le strutture di vendita, il Sales Back Office, la Supply Chain, il Customer Service e il business Multivendor. Celli porta nel nuovo ruolo le competenze maturate nell’ambito dei processi d’acquisto centralizzati, che indirizzerà verso una sempre maggiore e più proficua interlocuzione con le centrali d’acquisto, e una profonda conoscenza dei nuovi modelli di business (PPP e MES), quali modalità in grado di integrare la più tradizionale transazione commerciale verso obiettivi strategici di efficienza e sostenibilità.
Milano, Italy – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Andrea Celli è il nuovo Sales & Operations Leader di Philips IIG, con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business Health Systems dell’azienda e raggiungere gli sfidanti obiettivi di crescita delineati nel piano industriale. La nomina sancisce anche l’ingresso di Celli nel Consiglio di Amministrazione di Philips S.p.A., presieduto dal neo CEO Simona Comandè, aggiungendosi a Carlo Monge – CFO e Marco Brogi - Personal Health Business Leader- in un CdA giovane (l’età media supera di poco i 45 anni) dove know-how e innovazione si fondono per mettersi al servizio della salute e del benessere.
Sono orgogliosa di avere Andrea al mio fianco nel guidare il processo di trasformazione che stiamo vivendo, sia come azienda che come settore. Abbiamo degli obiettivi molto ambiziosi: alcuni segmenti sono da consolidare e altri come quello della Connected Care sono da esplorare ed espandere; in entrambi i casi, sono certa che Andrea sarà determinante per far crescere il business di Philips.
Simona Comandè
CEO di Philips Italia, Israele e Grecia
In Philips dal 2011, Celli ricopre da maggio dello scorso anno la carica di Presidente dell’Associazione Elettromedicali di Assobiomedica, dove si sta facendo promotore dell’urgenza di tradurre l’innovazione in soluzioni sostenibili in grado di vincere le sfide che il sistema sanitario sta affrontando- cronicità e invecchiamento della popolazione in primis. Romano, classe 1973, Andrea Celli ha ricoperto la carica di Head of Strategy & Public Affairs di Philips IIG e prima di Head of Lighting Solutions Centre, dopo aver maturato ruoli di crescente responsabilità in aziende leader nel settore ICT. Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, ha successivamente conseguito l’MBA presso la SDA Bocconi.
In Philips dal 2011, Celli ricopre da maggio dello scorso anno la carica di Presidente dell’Associazione Elettromedicali di Assobiomedica, dove si sta facendo promotore dell’urgenza di tradurre l’innovazione in soluzioni sostenibili in grado di vincere le sfide che il sistema sanitario sta affrontando- cronicità e invecchiamento della popolazione in primis.
Romano, classe 1973, Andrea Celli ha ricoperto la carica di Head of Strategy & Public Affairs di Philips IIG e prima di Head of Lighting Solutions Centre, dopo aver maturato ruoli di crescente responsabilità in aziende leader nel settore ICT. Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, ha successivamente conseguito l’MBA presso la SDA Bocconi.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarters in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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