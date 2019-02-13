Milano, Italy – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Andrea Celli è il nuovo Sales & Operations Leader di Philips IIG, con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business Health Systems dell’azienda e raggiungere gli sfidanti obiettivi di crescita delineati nel piano industriale. La nomina sancisce anche l’ingresso di Celli nel Consiglio di Amministrazione di Philips S.p.A., presieduto dal neo CEO Simona Comandè, aggiungendosi a Carlo Monge – CFO e Marco Brogi - Personal Health Business Leader- in un CdA giovane (l’età media supera di poco i 45 anni) dove know-how e innovazione si fondono per mettersi al servizio della salute e del benessere.

Andrea Celli presiede le strutture di vendita, il Sales Back Office, la Supply Chain, il Customer Service e il business Multivendor. Celli porta nel nuovo ruolo le competenze maturate nell’ambito dei processi d’acquisto centralizzati, che indirizzerà verso una sempre maggiore e più proficua interlocuzione con le centrali d’acquisto, e una profonda conoscenza dei nuovi modelli di business (PPP e MES), quali modalità in grado di integrare la più tradizionale transazione commerciale verso obiettivi strategici di efficienza e sostenibilità.