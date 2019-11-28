Philips e AXA Partners Italia insieme per la salute: Prodotti e servizi per il benessere in un'unica soluzione

“Il nostro impegno è da sempre quello di essere presenti nel momento del bisogno dei nostri clienti, aiutandoli ad avere più fiducia in se stessi e a vivere con più sicurezza, grazie a soluzioni e servizi d’avanguardia che forniamo attraverso tecnologie, partnership e competenze di assoluta eccellenza.” – commenta Lorenzo Campagnari, Chief Operating Officer di AXA Partners Southern Europe – “Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con Philips, che nasce prima di tutto da una profonda condivisione di visione e valori, che vedono la persona e i suoi bisogni al centro del nostro agire.”



Wellness Smart ha durata di un anno dall’attivazione e comprende assistenza medica d’urgenza, assistenza sanitaria con invio di un medico, di un pediatra o di un’ostetrica a domicilio e include il servizio My Doctor - accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata attraverso una linea dedicata - che garantisce, tra l’altro, consulto medico da remoto, prescrizione di farmaci con ricetta bianca, consegna a casa di medicinali e supporto nella lettura di esami e referti medici. Wellness Smart garantisce inoltre l’accesso a un network di strutture convenzionate, prestazioni specialistiche e check-up personalizzati per tutta la durata della copertura assicurativa.