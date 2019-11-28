Philips e AXA Partners Italia insieme per la salute: Prodotti e servizi per il benessere in un'unica soluzione

Milano – Philips, leader globale nell’Health Technology, e AXA Partners , società del Gruppo AXA che si occupa di implementare soluzioni innovative provenienti dalla divisione AXA Innovation, uniscono le forze per supportare le persone nel prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, in un percorso che inizia con la prevenzione e la promozione di stili di vita sani attraverso i prodotti Philips e approda su servizi di consulenza e assistenza sanitaria garantiti dal network AXA Partners. Un impegno condiviso che prende la forma di Wellness Smart, una polizza assicurativa che sarà offerta gratuitamente a quanti acquisteranno online una selezione di prodotti Philips dedicati al benessere per lei e per lui, alla cura dell’igiene orale, alla pulizia della casa e a una cucina sana e salutare. Accedere al servizio è facile: basta andare su www.philips.it/axa, mettere nel carrello i prodotti e inserire il codice PHILIPSAXA prima di completare l’acquisto per ricevere Wellness Smart.
Milano – Philips, leader globale nell’Health Technology, e AXA Partners , società del Gruppo AXA che si occupa di implementare soluzioni innovative provenienti dalla divisione AXA Innovation, uniscono le forze per supportare le persone nel prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, in un percorso che inizia con la prevenzione e la promozione di stili di vita sani attraverso i prodotti Philips e approda su servizi di consulenza e assistenza sanitaria garantiti dal network AXA Partners.
Un impegno condiviso che prende la forma di Wellness Smart, una polizza assicurativa che sarà offerta gratuitamente a quanti acquisteranno online una selezione di prodotti Philips dedicati al benessere per lei e per lui, alla cura dell’igiene orale, alla pulizia della casa e a una cucina sana e salutare. Accedere al servizio è facile: basta andare su www.philips.it/axa, mettere nel carrello i prodotti e inserire il codice PHILIPSAXA prima di completare l’acquisto per ricevere Wellness Smart.
Migliorare la vita delle persone e promuovere stili di vita sani all’insegna della prevenzione è un impegno per noi assolutamente imprescindibile, che ci spinge ogni giorno a cercare soluzioni innovative, forti del know-how tecnologico e della profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori”, “Questa partnership, di cui sono molto orgoglioso, nasce dal connubio di intenti di due aziende che mettono le persone al centro; abbiamo esplorato con Wellness Smart un nuovo modello di supporto e attenzione al cliente, in grado di integrare prodotto e servizio, prevenzione e assistenza.
Carlo Monge
Head of Strategy di Philips Italia, Israele e Grecia
“Il nostro impegno è da sempre quello di essere presenti nel momento del bisogno dei nostri clienti, aiutandoli ad avere più fiducia in se stessi e a vivere con più sicurezza, grazie a soluzioni e servizi d’avanguardia che forniamo attraverso tecnologie, partnership e competenze di assoluta eccellenza.” – commenta Lorenzo Campagnari, Chief Operating Officer di AXA Partners Southern Europe – “Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con Philips, che nasce prima di tutto da una profonda condivisione di visione e valori, che vedono la persona e i suoi bisogni al centro del nostro agire.” Wellness Smart ha durata di un anno dall’attivazione e comprende assistenza medica d’urgenza, assistenza sanitaria con invio di un medico, di un pediatra o di un’ostetrica a domicilio e include il servizio My Doctor - accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata attraverso una linea dedicata - che garantisce, tra l’altro, consulto medico da remoto, prescrizione di farmaci con ricetta bianca, consegna a casa di medicinali e supporto nella lettura di esami e referti medici. Wellness Smart garantisce inoltre l’accesso a un network di strutture convenzionate, prestazioni specialistiche e check-up personalizzati per tutta la durata della copertura assicurativa.
“Il nostro impegno è da sempre quello di essere presenti nel momento del bisogno dei nostri clienti, aiutandoli ad avere più fiducia in se stessi e a vivere con più sicurezza, grazie a soluzioni e servizi d’avanguardia che forniamo attraverso tecnologie, partnership e competenze di assoluta eccellenza.” – commenta Lorenzo Campagnari, Chief Operating Officer di AXA Partners Southern Europe – “Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con Philips, che nasce prima di tutto da una profonda condivisione di visione e valori, che vedono la persona e i suoi bisogni al centro del nostro agire.”
Wellness Smart ha durata di un anno dall’attivazione e comprende assistenza medica d’urgenza, assistenza sanitaria con invio di un medico, di un pediatra o di un’ostetrica a domicilio e include il servizio My Doctor - accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata attraverso una linea dedicata - che garantisce, tra l’altro, consulto medico da remoto, prescrizione di farmaci con ricetta bianca, consegna a casa di medicinali e supporto nella lettura di esami e referti medici. Wellness Smart garantisce inoltre l’accesso a un network di strutture convenzionate, prestazioni specialistiche e check-up personalizzati per tutta la durata della copertura assicurativa.
Alessia Zampa External Communication - AXA Partners Southern Europe - Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia - Tel +39 06 42 118 1 - [email protected] AXA Partners è un’unità operativa trasversale di AXA che offre una vasta gamma di soluzioni quanto a servizi di assistenza, assicurazioni di viaggio e protezione del credito. AXA Partners si occupa, inoltre, di implementare soluzioni innovative provenienti dalla divisione AXA Innovation. La nostra missione consiste nell’aumentare la soddisfazione dei nostri clienti Corporate con oltre 9.000 dipendenti al loro servizio sempre e ovunque. Nel 2018, il fatturato di AXA Partners ha raggiunto €3,03 miliardi di Euro.
Alessia Zampa
External Communication - AXA Partners Southern Europe - Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia - Tel +39 06 42 118 1 - [email protected]
AXA Partners è un’unità operativa trasversale di AXA che offre una vasta gamma di soluzioni quanto a servizi di assistenza, assicurazioni di viaggio e protezione del credito. AXA Partners si occupa, inoltre, di implementare soluzioni innovative provenienti dalla divisione AXA Innovation.
La nostra missione consiste nell’aumentare la soddisfazione dei nostri clienti Corporate con oltre 9.000 dipendenti al loro servizio sempre e ovunque.
Nel 2018, il fatturato di AXA Partners ha raggiunto €3,03 miliardi di Euro.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Communication Manager
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.