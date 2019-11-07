Philips presenta il Future Health Index 2019

Milano, Italy – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader globale nell’Health Technology, ha reso pubblici i risultati del Future Health Index (FHI) 2019, studio internazionale condotto su 15 paesi nel mondo - tra cui l’Italia - per accelerare il passaggio verso modelli sanitari sempre più sostenibili, basati sul valore e supportati dalle tecnologie connesse.

L’indagine, giunta alla sua quarta edizione, si concentra sul ruolo che la digital health technology svolge nel migliorare sia l’esperienza di cura dei pazienti sia quella dei professionisti del settore sanitario.



Ne emerge un quadro che vede il nostro Paese al primo posto in Europa e tra i primi al mondo per l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei professionisti sanitari - l’88% di questi dichiara infatti di aver utilizzato digital health technology o app nel proprio ospedale o studio, contro una media FHI del 78% – ma ancora in ritardo sul terreno della condivisione dei dati, della cartella clinica elettronica (CCE) e della telemedicina.

I pazienti italiani si dichiarano desiderosi di avere accesso ai propri dati sanitari. Il 76% di chi non ha o non sa di disporre dell’accesso alla CEE dichiara di volerlo. E sono pronti a condividerli (91%), mentre chi lo fa già risulta più proattivo e coinvolto nella gestione della propria salute. La digital health technology è quindi percepita come elemento chiave dell’innovazione possibile.