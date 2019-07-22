Philips: risultati finanziari del secondo trimestre 2019

Sono soddisfatto del 6% di incremento delle vendite su base comparabile nel trimestre, grazie al contributo di tutte le linee di business. Abbiamo inoltre registrato una forte crescita dell’8% degli ordini su base comparabile, guidati dalla continua domanda per il nostro portfolio di prodotti nel segmento di business Diagnosis & Treatment. Il margine rettificato EBITA di Gruppo è aumentato di 60 punti base, principalmente guidato dal miglioramento della performance dei business Diagnosis & Treatment, nonostante impatti negativi relativi alla valuta e ai dazi.
Ci aspettiamo che lo slancio positivo delle nostre performance prosegua nel corso dell’anno, supportato dalla crescita delle vendite e dai nostri programmi di produttività. Confermiamo i nostri obiettivi generali di incremento del 4-6% delle vendite su base comparabile e un miglioramento del margine EBITA rettificato di 100 punti base in media all’anno per il periodo 2017-2020
Frans van Houten
CEO
Il business Diagnosis & Treatment ha registrato un incremento del 6% delle vendite su base comparabile, trainati da una crescita a doppia cifra nel segmento Image-Guided Therapy. Gli ordini su base comparabile mostrano un incremento a due cifre, sulla scia di una forte crescita a due cifre in Cina e Europa occidentale. Il margine EBITA rettificato è salito al 12,3%, rispecchiando la crescita delle vendite e la produttività, parzialmente controbilanciato dall’aumento dei dazi.
Le vendite su base comparabile nel business di Connected Care sono aumentate del 6%, con una crescita a una cifra di fascia media per Sleep & Respiratory Care e Monitoring & Analytics. Gli ordini su base comparabile hanno mostrato un calo a una cifra di fascia media che riflette le dinamiche variabili relative all’acquisizione degli ordini. Il margine EBITA rettificato è sceso al 12,1%, principalmente dovuto a dazi e a un impatto valutario negativo.
Il business di Personal Health ha registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 5% con una crescita a una cifra di fascia alta per Oral Healthcare e una crescita a una cifra di fascia media per Personal Care and Domestic Appliances. Il margine EBITA rettificato è sceso al 13,4%, poiché la leva operativa derivante dall’aumento delle vendite è stata compensata da investimenti in pubblicità.
Di seguito alcuni importanti risultati raggiunti nel trimestre grazie al continuo focus di Philips sull’innovazione e sulle partnership strategiche:
Il business Diagnosis & Treatment ha registrato un incremento del 6% delle vendite su base comparabile, trainati da una crescita a doppia cifra nel segmento Image-Guided Therapy. Gli ordini su base comparabile mostrano un incremento a due cifre, sulla scia di una forte crescita a due cifre in Cina e Europa occidentale. Il margine EBITA rettificato è salito al 12,3%, rispecchiando la crescita delle vendite e la produttività, parzialmente controbilanciato dall’aumento dei dazi.
Nel secondo trimestre 2019, i risparmi dei costi ammontano a 146 milioni di Euro, riflettendo i risparmi del procurement pari a 48 milioni di Euro e risparmi provenienti dalle spese generali e dai programmi di produttività, pari a 98 milioni di Euro.
Nel secondo trimestre 2019, Philips ha completato il programma di riacquisto di azioni proprie di 1,5 miliardi di Euro, annunciato in data 28 giugno 2017. Alla fine del secondo trimestre, Philips ha completato il 21,1% del nuovo programma di riacquisto di azioni proprie di 1,5 miliardi di Euro, annunciato in data 29 gennaio 2019. Ulteriori dettagli sono disponibili qui. Nel trimestre, Philips ha completato la cancellazione di 30 milioni di azioni, ottenute nei programmi di riacquisto di azioni proprie citati in precedenza. Inoltre, Philips ha collocato con successo il Green Innovation Bond, rendimento al 0,500% con scadenza 2026, per 750 milioni di Euro.
Nel secondo trimestre 2019, Philips ha completato il programma di riacquisto di azioni proprie di 1,5 miliardi di Euro, annunciato in data 28 giugno 2017. Alla fine del secondo trimestre, Philips ha completato il 21,1% del nuovo programma di riacquisto di azioni proprie di 1,5 miliardi di Euro, annunciato in data 29 gennaio 2019. Ulteriori dettagli sono disponibili qui.
Nel trimestre, Philips ha completato la cancellazione di 30 milioni di azioni, ottenute nei programmi di riacquisto di azioni proprie citati in precedenza.
Inoltre, Philips ha collocato con successo il Green Innovation Bond, rendimento al 0,500% con scadenza 2026, per 750 milioni di Euro.
Philips continua a onorare i propri impegni in linea con i termini dell’accordo consensuale1. La US Food and Drug Administration (FDA) ha recentemente dato riscontro a Philips con richieste di follow-up, sulle quali la società sta attualmente lavorando.
[1] Ai sensi dell’Accordo Consensuale, Philips continua a esportare la propria gamma completa di dispositivi DAE e a produrre e distribuire il proprio modello di defibrillatore esterno automatico H1/OnSite/Home (AED) negli Stati Uniti. La società prosegue anche nel fornire assistenza ai DAE, oltre a tutti i pezzi di ricambio e i relativi accessori.
Philips continua a onorare i propri impegni in linea con i termini dell’accordo consensuale1.
La US Food and Drug Administration (FDA) ha recentemente dato riscontro a Philips con richieste di follow-up, sulle quali la società sta attualmente lavorando.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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