Philips: risultati finanziari del secondo trimestre 2019

Philips ha firmato un accordo decennale con il Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy in Francia, allo scopo di implementare la soluzione Philips IntelliSpace Enterprise Imaging. Questa collaborazione permetterà all’ospedale, che registra 1,2 milioni di visite e ricoveri ogni anno, di semplificare la gestione di dati di imaging clinici complessi tra i reparti.

Philips ha annunciato un accordo decennale con Rutherford Diagnostics, per la fornitura di soluzioni all’avanguardia di imaging a cinque nuovi centri diagnostici nel Regno Unito. In qualità di partner tecnologico, Philips fornirà sistemi e software per l’imaging avanzato, la gestione dei servizi tecnologici, inclusi formazione e consulenza, e un programma congiunto di innovazione.

Rafforzando la propria leadership nel campo dei sistemi cardiologici a ultrasuoni, Philips ha ampliato le capacità di automazione avanzata del sistema ad ultrasuoni EPIQ Cvx, rendendo gli esami più veloci e facili da eseguire, migliorando allo stesso tempo la produttività del personale.

I dispositivi di Image-Guided Therapy di Philips hanno generato una crescita a due cifre, trainata da tutte le principali famiglie di prodotti coronarici e vascolari periferici. La società ha presentato i risultati triennali dei due più importanti studi clinici Stellarex che hanno coinvolto circa 600 pazienti, dimostrando che il pallone medicato (DCB) Stellarex è l’unico DCB a bassa dose con un notevole effetto terapeutico e un profilo di alta sicurezza. Entrambi gli studi non hanno mostrato differenze in termini di tasso di mortalità con l’attuale standard di cura.

Philips ha collaborato con la società assicurativa americana Humana per migliorare l’assistenza ai pazienti ad alto rischio e costo. Il programma pilota darà accesso all’assistenza 24 ore su 24 ai pazienti gravemente malati da insufficienza cardiaca congestizia. Le capacità di monitoraggio remoto di Philips permetteranno il tempestivo intervento per questi pazienti.

Le soluzioni di Philips per la cura dell’apnea notturna ostruttiva, condizione che colpisce più di 100 milioni di pazienti in tutto il mondo, continuano a raccogliere una forte domanda, supportata dal forte e continuo apprezzamento per le soluzioni di terapia portatile di DreamStation GO.

Ampliando il proprio portfolio di spazzolini elettrici, Philips ha lanciato Sonicare DailyClean, una proposta indirizzata ai segmenti di prezzo di fascia più bassa, e Sonicare ExpertClean, dotato di spazzole, connettività e design di alta qualità, negli Stati Uniti.

In seguito al successo dell’introduzione del Philips Shaver Series 9000 Prestige nel quarto trimestre 2018, Philips ha ottenuto una quota di mercato significativa nel campo dei rasoi di alta qualità, in particolare in Cina, Germania e negli Stati Uniti. I consumatori apprezzano il rasoio, a cui hanno dato un voto di qualità pari a 4.7 stelle.