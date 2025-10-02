Termini di ricerca

Study 5

Philips Sonicare FlexCare Platinum vs. Oral-B Professional Care 5000

Philips Sonicare FlexCare Platinum vs. Oral-B Professional Care 5000

A head-to-head comparison between two leading competitors on efficacy and safety

 

The Philips Sonicare showed significantly better results in the overall biofilm removal to the Oral-B. All 110 participants tested both brushes in this clinical trial.

 

Share

     

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.