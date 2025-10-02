Termini di ricerca

Resources and education



Sviluppa la tua
attività insieme a noi

 

Philips Oral Healthcare amplia continuamente il proprio catalogo di materiale informativo e risorse per te e i tuoi pazienti, mettendo a tua disposizione studi clinici, documentazione e video. Visita spesso il Archivio risorse per scoprire i consigli più recenti per la tua attività ed essere sempre informato sulle innovazioni del settore dell'igiene orale.

Materiale di marketing  


Prodotti personalizzabili, schede informative scaricabili per l'ufficio, materiale promozionale: la nostra vasta offerta ti aiuta a proporre in modo efficace Philips Zoom e Philips Sonicare ai tuoi pazienti.

Ulteriori informazioni

Formazione professionale  


Quando si parla di igiene orale, una conoscenza adeguata è di grande importanza. Offriamo una vasta gamma di risorse per i pazienti, educazione sui prodotti e formazione continua per consentire anche ai professionisti più esperti di espandere le proprie competenze.

 

Ulteriori informazioni

Educazione dei pazienti


Il nostro obiettivo è quello di sviluppare programmi e materiale per il supporto della cura dei tuoi pazienti e per la loro educazione. Abbiamo sviluppato una serie di documenti sull'igiene orale, brochure dei prodotti e video esplicativi per migliorare la comunicazione con i tuoi pazienti.

 

Ulteriori informazioni

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.