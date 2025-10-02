Educazione dei pazienti





Il nostro obiettivo è quello di sviluppare programmi e materiale per il supporto della cura dei tuoi pazienti e per la loro educazione. Abbiamo sviluppato una serie di documenti sull'igiene orale, brochure dei prodotti e video esplicativi per migliorare la comunicazione con i tuoi pazienti.

Ulteriori informazioni