Philips Oral Healthcare amplia continuamente il proprio catalogo di materiale informativo e risorse per te e i tuoi pazienti, mettendo a tua disposizione studi clinici, documentazione e video. Visita spesso il Archivio risorse per scoprire i consigli più recenti per la tua attività ed essere sempre informato sulle innovazioni del settore dell'igiene orale.
Quando si parla di igiene orale, una conoscenza adeguata è di grande importanza. Offriamo una vasta gamma di risorse per i pazienti, educazione sui prodotti e formazione continua per consentire anche ai professionisti più esperti di espandere le proprie competenze.
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare programmi e materiale per il supporto della cura dei tuoi pazienti e per la loro educazione. Abbiamo sviluppato una serie di documenti sull'igiene orale, brochure dei prodotti e video esplicativi per migliorare la comunicazione con i tuoi pazienti.
