Fornitori di servizi

Collaboriamo con fornitori di servizi terzi che ci aiutano a realizzare, fornire, migliorare, comprendere, personalizzare, prestare assistenza e commercializzare i nostri Servizi.

I Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con i seguenti fornitori di servizi:

Fornitori IT e cloud

Tali fornitori di servizi offrono i servizi hardware, software, di rete, archiviazione, per le transazioni e/o le tecnologie richieste per il funzionamento dell'App o per la fornitura dei Servizi.

Pagamento

WorldPay è un fornitore di servizi con cui collaboriamo per la gestione e il trattamento dei Suoi dati finanziari in relazione alle funzionalità di pagamento di quest'App, inclusi gli App store o le altri parti terze che si occupano dell'elaborazione del trattamento.

Philips richiede ai suoi fornitori di servizi un adeguato livello di protezione per i Suoi dati personali, simile a quello da noi fornito. Ai nostri fornitori di servizi è richiesto che i Suoi dati personali vengano trattati esclusivamente in conformità alle nostre istruzioni e solo per le finalità specifiche menzionate in precedenza; per la tutela della sicurezza dei Suoi dati personali, hanno accesso alla porzione minima dei dati a loro necessaria per offrire un servizio specifico.

Altre parti terze

Philips potrebbe inoltre collaborare con parti terze che utilizzano i Suoi dati personali per le proprie finalità. Qualora condivida dati personali con parti terze che utilizzano i Suoi dati personali per le proprie finalità, Philips assicura che sarà informato/a e/o che sarà richiesto il Suo consenso ai sensi delle leggi applicabili prima della condivisione dei Suoi dati personali. In tal caso, La invitiamo a leggere con attenzione le relative informative sulla privacy, poiché contengono informazioni sulle pratiche relative alla privacy, tra cui il tipo di dati personali raccolti, le modalità mediante le quali sono utilizzati, trattati e protetti.



In alcuni casi un'azienda Philips o parte di essa può essere venduta a un'altra compagnia. Tali trasferimenti di proprietà potrebbero includere il passaggio dei Suoi dati personali all'azienda acquirente. Tutti i nostri diritti e doveri ai sensi della nostra Informativa sulla privacy sono liberamente assegnabili da Philips a una delle nostre affiliate, in concomitanza con una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per effetto di legge o altrimenti. Abbiamo inoltre la facoltà di trasferire i Suoi dati personali a una delle nostre affiliate, entità subentrata o a un nuovo proprietario..

A sua richiesta, i Suoi dati personali possono essere condivisi con le seguenti parti terze:

Delta Dental (solo USA).

(solo USA). ONVZ (solo Paesi Bassi).

(solo Paesi Bassi). Amazon (se Amazon DRS è disponibile nel Suo Paese; ulteriori dettagli di seguito sono disponibili di seguito).

Tali parti terze possono fornirLe i loro servizi. I Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con tali parti terze a Sua richiesta e/o in conformità alle normative applicabili.





We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)

