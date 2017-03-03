Ritorna Skin Revelation Tour: speciali appuntamenti di bellezza con Philips, Donna Moderna e Profumerie Douglas

Monza, Italia – Philips torna con Skin Revelation Tour, gli incontri di bellezza in collaborazione con Donna Moderna presso le Profumerie Douglas pensati per aiutare le donne a valorizzare la bellezza del proprio viso. Si tratta di un vero e proprio tour che, fino al 9 aprile, raggiungerà alcune città italiane e vede protagonisti la bellezza e i dispositivi Philips per la cura della pelle.

Gli appuntamenti itineranti hanno preso il via nelle Profumerie Douglas dal 17 febbraio a Bari e proseguiranno verso le città di Bergamo, Bologna, Rescaldina e Treviso. In ogni tappa verrà messo a disposizione un team di esperti di bellezza che guideranno le donne in un percorso che le aiuterà a conoscere meglio la propria pelle e a prendersene cura nel modo più adeguato grazie a preziosi consigli e ai dispositivi tecnologici VisaPure , VisaPure Advanced e VisaCare.

Durante ogni appuntamento di Philips Skin Revelation Tour in profumeria una dermatologa analizzerà la pelle per capirne tipologia, bisogni e stato di salute mentre una consulente di bellezza, in seguito all’analisi dermatologica, consiglierà il dispositivo tecnologico Philips più adatto per prendersene cura. Una beauty editor di Donna Moderna racconterà, invece, i trucchi di bellezza appresi sul campo, svelando alcuni preziosi consigli su misura e realizzando interviste su tematiche affini a “pelle e dintorni”. Un pool di esperte che aiuterà ogni donna a prendersi cura di sé nel modo migliore, a grande beneficio della propria autostima.

Secondo una recente ricerca condotta da Philips a livello globale, infatti, esiste un forte legame tra la fiducia in se stesse e la sensazione di avere un aspetto curato. Il 71% delle donne nel mondo dichiara che avere una bella pelle le fa sentire più sicure, senza dover essere schiave del trucco. Per questo motivo il 90% delle intervistate segue un rituale di bellezza e circa la metà lo fa per rafforzare la percezione che ha di sé, migliorando così anche le relazioni con gli altri[1].