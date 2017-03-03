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Ritorna Skin Revelation Tour: speciali appuntamenti di bellezza con Philips, Donna Moderna e Profumerie Douglas

03 Marzo, 2017

Monza, ItaliaPhilips torna con Skin Revelation Tour, gli incontri di bellezza in collaborazione con Donna Moderna presso le Profumerie Douglas pensati per aiutare le donne a valorizzare la bellezza del proprio viso. Si tratta di un vero e proprio tour che, fino al 9 aprile, raggiungerà alcune città italiane e vede protagonisti la bellezza e i dispositivi Philips per la cura della pelle.

 

Gli appuntamenti itineranti hanno preso il via nelle Profumerie Douglas dal 17 febbraio a Bari e proseguiranno verso le città di Bergamo, Bologna, Rescaldina e Treviso. In ogni tappa verrà messo a disposizione un team di esperti di bellezza che guideranno le donne in un percorso  che le aiuterà a conoscere meglio la propria  pelle e a prendersene cura nel modo  più adeguato grazie a preziosi consigli e ai  dispositivi tecnologici  VisaPure , VisaPure Advanced e VisaCare

 

Durante ogni appuntamento di Philips Skin Revelation Tour in profumeria una dermatologa analizzerà la pelle per capirne tipologia, bisogni e stato di salute mentre una consulente di bellezza, in seguito all’analisi dermatologica, consiglierà il dispositivo tecnologico Philips più adatto per prendersene cura. Una beauty editor di Donna Moderna racconterà, invece, i trucchi di bellezza appresi sul campo, svelando alcuni preziosi consigli su misura e realizzando interviste su tematiche affini a “pelle e dintorni”. Un pool di esperte che aiuterà ogni donna a prendersi cura di sé nel modo migliore, a grande beneficio della propria autostima.

 

Secondo una recente ricerca condotta da Philips a livello globale, infatti, esiste un forte legame tra la fiducia in se stesse e la sensazione di avere un aspetto curato.  Il 71% delle donne nel mondo dichiara che avere una bella pelle le fa sentire più sicure, senza dover essere schiave del trucco. Per questo motivo il 90% delle intervistate segue un rituale di bellezza e circa la metà lo fa per rafforzare la percezione che ha di sé, migliorando così anche le relazioni con gli altri[1].

Skin care

Philips propone una gamma di strumenti per migliorare la propria beauty routine che durante il tour potranno essere toccati e provati.  Le donne interessate avranno la possibilità di scoprire: VisaPure Essential, un must-have per avere una pelle pulita, ossigenata e maggiormente recettiva ai prodotti idratanti o nutrienti;  VisaPure Advanced e VisaPure Advanced Sensitive, la spazzola per la pulizia del viso che, grazie alle sue tre testine, offre un massaggio rilassante e rivitalizzante ed un massaggio specifico della zona occhi che dona freschezza e luminosità allo sguardo;  VisaCare che realizza una micro-dermoabrasione non invasiva per stimolare il processo di rinnovamento cellulare per una pelle dall’espetto più compatto, giovane e radioso. 

Anche quest’anno abbiamo deciso di portare avanti questo speciale progetto in collaborazione con Donna Moderna e Profumerie Douglas, con cui condividiamo l’obiettivo di prenderci cura delle donne.  Sappiamo, infatti, quanto sia importante per ognuna di loro sentirsi naturalmente bella e sicura di sé. La nuova edizione del progetto Philips Skin Revelation tour va proprio in questa direzione, offrendo a tutte le donne di avvalersi della consulenza di professionisti e tecnologie all’avanguardia per un’esperienza di naturale bellezza” afferma Francesca Scarano, Direttore Marketing Manager Philips Personal Health.

 

Per maggiori informazioni sui dispositivi di bellezza Philips visitare https://www.philips.it/c-e/dermocosmesi.html

 

Scopri il calendario degli appuntamenti con Philips Skin Revelation Tour che ti aspettano nelle Profumerie Douglas

 

  • Bari, 17 e 18  febbraio, profumeria Douglas di Via Sparano da Bari 140
  • Bergamo, 4 e 5 marzo, profumeria Douglas di Orio al Serio, Via Portico 59/61
  • Bologna, 18 e 19 marzo, profumeria Douglas di Via Rizzoli 10
  • Rescaldina, 1 e 2 aprile, profumeria Douglas di Rescaldina di via Togliatti 2
  • Treviso, 8 e 9 aprile, profumeria Douglas di via Calmaggiore 21

 

[1] Dati Philips Global Index 2016

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Per ulteriori informazioni contattare:

Alessandra Ferrara

Senior Public Relations Manager

Tel: 039 2036762                             

E-mail: [email protected]

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 17.4 miliardi di euro nel 2016, ha circa 71.000 dipendenti in oltre 100 nazioni. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter

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