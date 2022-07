Informazioni sui prodotti per la pulizia con ozono

Sappiamo bene quanto sia importante avere la certezza di pulire il proprio dispositivo in modo corretto.



Per informazioni dettagliate sulla manutenzione del dispositivo sostitutivo, fare riferimento alle istruzioni d'uso e al documento Accessory Cleaning and Inspection Instructions (Istruzioni per la pulizia e l'ispezione degli accessori). È importante utilizzare solo metodi di pulizia approvati per i nostri dispositivi, poiché metodi di pulizia non approvati, come l'ozono, possono contribuire alla degradazione della schiuma. I prodotti per la pulizia con ozono e luce UV (inclusa la scatola di disinfezione a UV di Philips) non sono attualmente metodi di pulizia approvati per i nostri dispositivi o per le maschere e non costituiscono un rimedio in relazione all’azione di sicurezza corrente.

Fare inoltre riferimento alla comunicazione sulla sicurezza FDA pubblicata il 27 febbraio 2020 "Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories". Vengono riportarti di seguito alcuni punti chiave indicati nell'articolo: