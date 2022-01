Terms of use IPL Lumea app

Grazie per l'interesse mostrato nei confronti di Lumea IPL. L'App Philips Lumea IPL è offerta da Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Paesi Bassi. L'App è progettata per offrire assistenza agli utenti di Lumea e il suo utilizzo è soggetto ad alcune regole e restrizioni.



Cosa offre questa App



Fornisce informazioni sui prodotti Philips Lumea Consente di comunicare con Philips per questioni relative ai prodotti Lumea Facilita la configurazione del dispositivo per ottenere risultati ottimali in base alla tonalità della pelle e al colore dei capelli Tiene traccia dei trattamenti passati e futuri mediante un programma chiaro e ben organizzato Aiuta a ricordare i prossimi trattamenti attraverso l'invio di notifiche

Continuare a leggere. Utilizzando l'App, si accettano i termini riportati di seguito.



Altre cose da sapere sull'App



Privacy: si ricorda che è disponibile un'Informativa sulla privacy separata per questa App. Consigliamo vivamente agli utenti di prendere visione delle informazioni in essa contenute.



Licenza: è possibile utilizzare questa App nell'ambito delle finalità di cui sopra.



Terze parti: è possibile che durante l'utilizzo dell'App l'utente possa (anche) avvalersi di un servizio, scaricare un software o acquistare beni forniti da terzi, i quali possono adottare regole e restrizioni proprie, da considerarsi separatamente rispetto alle presenti condizioni di utilizzo.



Garanzia: il nostro obiettivo è offrire agli utenti un'App straordinaria e un'esperienza d'uso eccellente. Si ricorda che siamo in grado di fornire l'App solo "così com'è". Sebbene ne saremmo lieti, non possiamo offrire alcuna garanzia in relazione all'App o al suo contenuto.



Responsabilità: nonostante nutriamo la massima fiducia nella nostra App, esiste sempre la possibilità che qualcosa non funzioni come dovrebbe. Nella spiacevole eventualità in cui l'App non funzioni o i contenuti vadano persi, ci scusiamo con gli utenti per l'inconveniente. Siamo perfettamente consapevoli dei disagi che tale situazione potrebbe arrecare. Non siamo tuttavia in grado di assumerci alcuna responsabilità per i danni eventualmente derivanti dall'uso dell'App. IN NESSUNA CIRCOSTANZA SAREMO RESPONSABILI PER L'ADDEBITO DI IMPORTI SUPERIORI ALLE TARIFFE CORRISPOSTE IN RELAZIONE ALL'APP.



Contenuti dell'utente: l'utente dovrà selezionare la tonalità della propria pelle e il colore dei capelli. In base alle informazioni inserite, l'App suggerirà le impostazioni più appropriate per il prodotto. L'App terrà traccia dei trattamenti passati e futuri sulla base delle informazioni fornite. I contenuti dell'utente non saranno condivisi pubblicamente.



Dispositivi Jailbreak: Questa App non è concepita per l'uso sui dispositivi provvisti di sistema operativo non conforme a quello standard ("Dispositivi Jailbreak"). L'utente accetta di non tentare di installare o utilizzare l'App su alcun dispositivo Jailbreak. Qualsiasi tentativo di installare o utilizzare l'App su un dispositivo Jailbreak costituirà una violazione di questi termini e può determinare la cessazione dell'account senza rimborso, a sola discrezione di Philips. Philips non è responsabile per eventuali danni risultanti dall'impiego su dispositivi Jailbreak.



Giurisdizione: le presenti condizioni di utilizzo saranno disciplinate, interpretate e regolate in base alle leggi dei Paesi Bassi senza tener conto di eventuali conflitti delle disposizioni di legge.



Buon divertimento!