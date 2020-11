Quando l'utente acconsente alla condivisione dei dati dell'App al fine di migliorare l'App e ricevere servizi personalizzati, raccogliamo ed elaboriamo i dati sull'utilizzo dell'App come descritto di seguito. A tal fine, utilizziamo diversi fornitori di servizi che elaborano i dati dell'App dell'utente per nostro conto e secondo le nostre istruzioni. I nostri fornitori di servizi utilizzano i Cookie per aiutarci a raccogliere le informazioni dell'utente.

Adobe Analytics. Questa App utilizza Adobe Analytics, un servizio di analitiche web ("Adobe Analytics") fornito da Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" o tecniche simili, che sono file di testo inseriti nell'App dell'utente, per aiutare l'App ad analizzare i modelli di traffico complessivo attraverso la nostra App. Trasmettendo ad Adobe le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo dell'App, Adobe assicura l'anonimizzazione dell'indirizzo IP dell'utente prima della geolocalizzazione e la sua sostituzione con un indirizzo IP generico prima dell'archiviazione. Per conto di Philips, Adobe utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo dell'App da parte dell'utente, per compilare report sull'attività dell'App per Philips e per fornire altri servizi relativi alle attività dell'App e all'utilizzo dell'App a Philips. Adobe non assocerà l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Adobe.

Apptentive. Questa App utilizza Apptentive, un servizio di feedback e comunicazione ("Apptentive") fornito da Apptentive Inc. Apptentive che utilizza una tecnologia simile ai "cookie" per aiutare l'App ad analizzare i modelli di traffico complessivo e a raccogliere feedback attraverso l'App. Per conto di Philips, Apptentive utilizzerà le informazioni sul dispositivo dell'utente (come produttore, modello e sistema operativo), i modelli di utilizzo dell'App e le informazioni che l'utente sceglie di trasmettere (come risposte a sondaggi o feedback) per fornire servizi a Philips al fine di aiutare quest'ultima a comprendere l'utilizzo dell'App, fornire supporto e migliorare i suoi prodotti e servizi. Prima dell'uso e dell'archiviazione l'indirizzo IP dell'utente viene anonimizzato all'interno dei prodotti e dei servizi di Apptentive.

Branch Metrics. Questa App utilizza Branch Metrics, un servizio fornito da Branch Metrics Inc. ("Branch"), al fine di collegare gli utenti all'App, analizzare come gli utenti accedono e usano l'App e utilizzare queste informazioni per migliorare l'App. Per conto di Philips, Branch elaborerà le informazioni generate sull'utilizzo dell'App (come la piattaforma mobile, il marcatore temporale, la chiave API (identificatore dell'applicazione), la versione dell'App, l'identificatore del Dispositivo, l'identificatore iOS per la Pubblicità, l'identificatore iOS per i Fornitori, Android Advertiser ID (l'ID dell'inserzionista Android), l'indirizzo IP, il modello, produttore e sistema operativo del dispositivo, l'ora di inizio/fine della sessione, il codice di rete mobile e stato della rete). Se l'utente ha scaricato l'App facendo clic su un annuncio Philips su una delle piattaforme dei nostri partner di marketing, come Facebook, Apple o Google, e decide di fornire il proprio consenso, Branch raccoglierà i dati di misurazione degli annunci dal dispositivo mobile dell'utente, inclusi gli identificatori univoci e i dati analitici sull'annuncio cliccato dall'utente e altri eventi dell'app (come la prima installazione, apertura e condivisione dell'App tramite la funzione di condivisione dell'App). Per comprendere l'efficacia delle nostre campagne pubblicitarie e misurare il coinvolgimento, condividiamo i dati di misurazione degli annunci con la piattaforma che abbiamo utilizzato per l'esecuzione dell'annuncio, la quale utilizzerà i dati per generare report sull'efficacia dei nostri annunci. Acconsentendo all'uso di Branch, l'utente accetta la condivisione dei dati di misurazione dell'annuncio con la piattaforma che ha utilizzato quando ha fatto clic sul nostro annuncio, come Facebook, Apple o Google, a seconda dei casi. Tale piattaforma elaborerà i dati dell'utente in conformità alla propria Informativa sulla privacy (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).

Google Firebase. Questa App utilizza Google Firebase, un servizio di sviluppo di app ("Firebase") fornito da Google Ireland Ltd. ("Google"). Firebase utilizza i "cookie" o tecniche simili - SDK, che sono file di testo inseriti nell'App e nel browser dell'utente. Per conto di Philips, Firebase utilizzerà le informazioni del dispositivo dell'utente come l'ID del dispositivo, l'indirizzo IP, l'IDFA o l'ID di Google Play Services e l'indirizzo MAC, e li sostituirà con un codice univoco. Quando l'utente userà l'App misureremo il numero di visite all'App, quali pagine visita, la connessione di rete, i tempi di caricamento e le volte in cui l'App si blocca. Utilizziamo queste informazioni per valutare e comprendere l'utilizzo dell'App, per testarne e analizzarne le prestazioni e, in sostanza, ottimizzare i nostri prodotti e servizi.

Per offrire all'utente un'esperienza più personalizzata, elaboriamo i dati di Analitiche web di quest’ultimo per mostrargli i contenuti corretti e inviarti consigli, messaggi In-App e notifiche push. Utilizziamo le informazioni dell'utente relative a cookie e Analitiche web anche per fargli domande o invitarlo a partecipare a sondaggi o progetti di ricerca. Se l'utente decide di partecipare, elaboriamo le sue credenziali dell'account, le sue risposte, le opinioni e le esperienze. Utilizziamo i dati e le informazioni personali dell'utente per migliorare i Servizi e sviluppare nuovi prodotti per l'utente nel settore degli elettrodomestici da cucina. Si prega di tener presente che elaboriamo le informazioni di Analitiche web solo dopo che l’utente ha fornito il proprio consenso in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso in cui l'utente scriva una recensione negli store delle app, esamineremo ed elaboreremo i relativi commenti al fine di un miglioramento del prodotto. A meno che l'utente non ce lo richieda, non collegheremo queste informazioni alle credenziali del suo account o ad altre informazioni in nostro possesso. Potremo solo vedere il suo nome utente dell'app store e i suoi commenti. In questo caso, riteniamo che il trattamento dei Dati dell'assistenza clienti sia basato su un interesse legittimo di Philips e lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. Nel caso l'utente necessiti di assistenza, lo guideremo attraverso il nostro processo di assistenza clienti in conformità alla sezione Assistenza clienti più avanti.