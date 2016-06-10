Lumea IPL App

Dati personali sensibili



Prima di raccogliere dati personali sensibili, ne daremo comunicazione all'utente e chiederemo il suo esplicito consenso. In base alle sue scelte, consentiamo all'utente di conservare in modo sicuro i dati relativi all'estetica e all'epilazione nel suo account per poterli memorizzare di nuovo con facilità nel caso in cui installi l'app su un altro dispositivo. Utilizziamo inoltre i dati dell'utente per offrirgli un'esperienza estetica e di epilazione personalizzata attraverso, ad esempio, programmi di coaching personalizzati, promemoria e altri servizi, per i quali ci basiamo sull'esecuzione di un contratto stipulato dall'utente per la fornitura dei Servizi richiesti. Tuttavia, data la natura sensibile dei dati personali, possiamo fornire questi Servizi solo a condizione che il cliente abbia espresso il suo consenso esplicito al trattamento di tali dati. Tra i dati trattati figurano: Preferenze e risposte alle nostre domande di personalizzazione.

Dati relativi al dispositivo di epilazione, inclusi identificatori univoci e dati di utilizzo.

Dati relativi al trattamento, inclusi i programmi, l'avanzamento e lo stato del trattamento.

Dati sulla tonalità della pelle e dei peli, tra cui tipo e colore di pelle e peli, nonché routine di epilazione e problemi cutanei e di rimozione dei peli.

Registrazioni audio, se richieste per fruire di determinate funzioni dell'applicazione.



Foto, comprese le immagini di parti del corpo, peli e pelle, qualora siano necessarie per poter utilizzare determinate funzioni dell'applicazione.

Dati inseriti nell'app relativi a stile di vita e benessere, tra cui routine, stress, sonno e ambiente.

Modelli di utilizzo dell'app e dettagli del dispositivo mobile.



In base alle impostazioni dell'utente inviamo e-mail, notifiche push e contenuti e messaggi interni all'app. Possiamo inoltre combinare, pseudonimizzare, rendere anonimi o aggregare i dati dell'utente per finalità di personalizzazione. Per fornire alcuni dei Servizi di personalizzazione nell'App, ci affidiamo ad algoritmi di apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere etico di garantire che i Servizi eseguiti dagli algoritmi funzionino nel modo più accurato possibile, limitando pertanto possibili inesattezze, pregiudizi, discriminazioni o altri rischi per i diritti e le libertà dell'utente. A tal fine, potremmo aver bisogno di trattare una parte dei dati personali forniti dall'utente per riaddestrare gli algoritmi incorporati nei Servizi e migliorarne l'efficacia, l'accuratezza e le prestazioni. Provvederemo sempre a pseudonimizzare, aggregare o rendere anonimi i dati dell'utente prima di utilizzarli per finalità di riaddestramento. In questa circostanza, ci baseremo sul nostro legittimo interesse a condurre ricerche scientifiche al fine di migliorare gli algoritmi, a condizione che i diritti e le libertà dell'utente non prevalgano su tale interesse. Nel caso in cui non sia possibile pseudonimizzare in maniera adeguata i dati personali dell'utente, provvederemo comunque a informarlo e a ottenere il suo consenso esplicito prima di utilizzare i dati personali che lo riguardano per le predette attività di riaddestramento e ottimizzazione.