Lumea IPL App

L'ultimo aggiornamento alla presente Informativa sulla privacy è stato apportato il 18 ottobre 2022
Trattiamo informazioni e dati personali, come descritto di seguito, quando forniamo i nostri Servizi, includendovi l'accesso, lo scaricamento e l'installazione dell'app da parte dell'utente. Possiamo trattare tali dati personali in base al consenso dell'utente o come da lui richiesto per adempiere agli obblighi contrattuali o per gestire, fornire, migliorare, personalizzare, offrire assistenza e commercializzare i nostri Servizi nel nostro legittimo interesse oppure per ottemperare a un obbligo di legge al quale potremmo essere soggetti. Qualora l'utente non desideri che i propri dati personali vengano trattati, potrebbe non essere in grado di fruire dei Servizi.
In base alle impostazioni dell'utente inviamo e-mail, notifiche push e contenuti e messaggi interni all'app. Possiamo inoltre combinare, pseudonimizzare, rendere anonimi o aggregare i dati dell'utente per finalità di personalizzazione. Per fornire alcuni dei Servizi di personalizzazione nell'App, ci affidiamo ad algoritmi di apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere etico di garantire che i Servizi eseguiti dagli algoritmi funzionino nel modo più accurato possibile, limitando pertanto possibili inesattezze, pregiudizi, discriminazioni o altri rischi per i diritti e le libertà dell'utente. A tal fine, potremmo aver bisogno di trattare una parte dei dati personali forniti dall'utente per riaddestrare gli algoritmi incorporati nei Servizi e migliorarne l'efficacia, l'accuratezza e le prestazioni. Provvederemo sempre a pseudonimizzare, aggregare o rendere anonimi i dati dell'utente prima di utilizzarli per finalità di riaddestramento. In questa circostanza, ci baseremo sul nostro legittimo interesse a condurre ricerche scientifiche al fine di migliorare gli algoritmi, a condizione che i diritti e le libertà dell'utente non prevalgano su tale interesse. Nel caso in cui non sia possibile pseudonimizzare in maniera adeguata i dati personali dell'utente, provvederemo comunque a informarlo e a ottenere il suo consenso esplicito prima di utilizzare i dati personali che lo riguardano per le predette attività di riaddestramento e ottimizzazione.
Prima di raccogliere dati personali sensibili, ne daremo comunicazione all'utente e chiederemo il suo esplicito consenso. In base alle sue scelte, consentiamo all'utente di conservare in modo sicuro i dati relativi all'estetica e all'epilazione nel suo account per poterli memorizzare di nuovo con facilità nel caso in cui installi l'app su un altro dispositivo.
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Per fornire alcuni dei Servizi di personalizzazione nell'App, ci affidiamo ad algoritmi di apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere etico di garantire che i Servizi eseguiti dagli algoritmi funzionino nel modo più accurato possibile, limitando pertanto possibili inesattezze, pregiudizi, discriminazioni o altri rischi per i diritti e le libertà dell'utente. A tal fine, potremmo aver bisogno di trattare una parte dei dati personali forniti dall'utente per riaddestrare gli algoritmi incorporati nei Servizi e migliorarne l'efficacia, l'accuratezza e le prestazioni. Provvederemo sempre a pseudonimizzare, aggregare o rendere anonimi i dati dell'utente prima di utilizzarli per finalità di riaddestramento. In questa circostanza, ci baseremo sul nostro legittimo interesse a condurre ricerche scientifiche al fine di migliorare gli algoritmi, a condizione che i diritti e le libertà dell'utente non prevalgano su tale interesse. Nel caso in cui non sia possibile pseudonimizzare in maniera adeguata i dati personali dell'utente, provvederemo comunque a informarlo e a ottenere il suo consenso esplicito prima di utilizzare i dati personali che lo riguardano per le predette attività di riaddestramento e ottimizzazione.
I dati personali che raccogliamo possono includere nome utente, nome, indirizzo e-mail, Paese, lingua, password e informazioni demografiche come il sesso (opzionale). Elaboriamo anche le informazioni sull'utilizzo dell'app da parte dell'utente, inclusi i dati relativi alla sessione, l'accesso e l'autenticazione, che utilizziamo per gestire l'account dell'utente. Quando l'utente effettua l'accesso tramite i social media, i dati personali che raccogliamo possono includere il suo profilo pubblico di base (ad es. foto del profilo, identificativo, sesso, URL del profilo, data di nascita, home page e ubicazione geografica) e l'indirizzo e-mail ai fini dell'autenticazione. In tal caso, il provider del sito di social media potrebbe raccogliere informazioni relative all'uso dell'app da parte dell'utente e all'accesso per l'utilizzo del suo account sul social media. Leggere l'Informativa sulla privacy del proprio provider di social media (ad es. Facebook, Google, Apple) per conoscere le relative prassi in materia di privacy. Le versioni precedenti dell'app consentivano di utilizzare l'SDK di Facebook per l'accesso, consentendo a Facebook di elaborare le seguenti informazioni: Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di Facebook, consultare la relativa Informativa sulla privacy. Facebook può trattare tali informazioni in Paesi al di fuori di quello di residenza dell'utente, che potrebbero non fornire una protezione adeguata ai dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. Tali dati vengono da noi utilizzati per creare e gestire l'account dell'utente e offrire Servizi personalizzati. Quest'ultimo può utilizzare il proprio account per accedere all'App in modo sicuro. Se l'utente crea un account Philips per accedere all'app, invieremo un'e-mail di benvenuto per verificare il suo nome utente e la password, per fornire comunicazioni in risposta alle sue richieste, per inviare annunci strettamente correlati al servizio o comunicazioni di marketing diretto qualora abbia fornito il proprio consenso. L'utente può inoltre utilizzare il proprio account Philips per ordinare o registrare il prodotto o servizio Philips, partecipare a una promozione o a un gioco, partecipare a un'attività sui social media relativa alla promozione di Philips (ad esempio, facendo clic su "Mi piace" o "Condividi") e prendere parte a test di prodotti o sondaggi.
Noi raccogliamo dati personali quando l'utente crea un account. È possibile effettuare l'accesso all'app utilizzando un account Philips o un proprio profilo sui social media, incluso il proprio account Apple.
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Le versioni precedenti dell'app consentivano di utilizzare l'SDK di Facebook per l'accesso, consentendo a Facebook di elaborare le seguenti informazioni:
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di Facebook, consultare la relativa Informativa sulla privacy. Facebook può trattare tali informazioni in Paesi al di fuori di quello di residenza dell'utente, che potrebbero non fornire una protezione adeguata ai dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.
Tali dati vengono da noi utilizzati per creare e gestire l'account dell'utente e offrire Servizi personalizzati. Quest'ultimo può utilizzare il proprio account per accedere all'App in modo sicuro. Se l'utente crea un account Philips per accedere all'app, invieremo un'e-mail di benvenuto per verificare il suo nome utente e la password, per fornire comunicazioni in risposta alle sue richieste, per inviare annunci strettamente correlati al servizio o comunicazioni di marketing diretto qualora abbia fornito il proprio consenso. L'utente può inoltre utilizzare il proprio account Philips per ordinare o registrare il prodotto o servizio Philips, partecipare a una promozione o a un gioco, partecipare a un'attività sui social media relativa alla promozione di Philips (ad esempio, facendo clic su "Mi piace" o "Condividi") e prendere parte a test di prodotti o sondaggi.
Fornendoci il suo consenso, l'utente ci aiuterà a migliorare l'app e i nostri prodotti collegati (nonché a sviluppare nuove soluzioni per la sua salute personale) sulla base dei dati che osserviamo e raccogliamo quando utilizza i nostri servizi. Potremmo inoltre utilizzare queste informazioni per personalizzare ulteriormente i nostri servizi. I dati trattati includono i dati forniti dall'utente quando utilizza l'app, gli identificatori dei dispositivi mobili, i dati relativi alla sessione e all'utilizzo, il sistema operativo, il modello, le informazioni di rete e gli indirizzi IP (mascherati), nonché le informazioni sull'app, come nome dell'app, versione, utilizzo ed eventi, pagine visitate e informazioni sulla sessione. Possiamo utilizzare cookie, tag e/o tecnologie analoghe e fornitori di servizi che elaborano i dati dell'utente per nostro conto e in base alle nostre istruzioni. Possiamo combinare, pseudonimizzare, rendere anonimi o aggregare i dati dell'utente per fini statistici, di analisi e di personalizzazione. Ulteriori dettagli sono disponibili nelle impostazioni dell'app.
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Se l'utente sceglie di ricevere comunicazioni promozionali su prodotti, servizi, eventi e promozioni di Philips, a lui confacenti sulla base delle sue preferenze e del suo comportamento online, è possibile che gli vengano inviate comunicazioni di marketing e promozionali via email, per telefono e tramite altri canali digitali, tra cui app mobile e social media. Al fine di adattare le comunicazioni alle preferenze e ai comportamenti personali e offrire un'esperienza più pertinente e personalizzata, potremmo analizzare e combinare i dati personali dell'utente. L'utente ha facoltà di disdire la ricezione di tali comunicazioni in qualunque momento.
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Possiamo invitare l'utente a partecipare a sondaggi o studi di ricerca. I dati personali che raccogliamo includono le risposte dell'utente, che possono essere correlate alla sua opinione ed esperienza quando interagisce con i nostri Servizi o con servizi di terze parti, nonché informazioni sulle sue routine di epilazione e trattamenti estetici o su qualsiasi altro argomento relativo alla salute personale. Possiamo elaborare i dati del sondaggio in combinazione con le informazioni di analisi che raccogliamo quando l'utente utilizza l'app. Utilizziamo questi dati per comprendere meglio i nostri utenti e li utilizziamo per migliorare le nostre app e i nostri Servizi nell'ambito dei trattamenti estetici di Philips. A tale scopo, analizziamo e aggreghiamo le informazioni e le risposte dell'utente. Alcuni di questi progetti possono essere gestiti in forma anonima, nel qual caso non raccoglieremo alcun dato personale. In ogni caso, ogni volta che l'utente aderisce a questi progetti, riceverà ulteriori informazioni sulla modalità di gestione dei suoi dati.
Potremmo richiedere all'utente di fornire un feedback sull'utilizzo di Lumea. In alcuni casi, chiederemo l'autorizzazione dell'utente per pubblicare il suo nome e il suo feedback nell'app per aiutare altri utenti. Salvo diversa comunicazione da parte nostra, invitiamo gentilmente l'utente a non rivelare dati personali sensibili, come codice fiscale, informazioni sull'appartenenza razziale o etnica, opinioni politiche, credo religioso, filosofico o di altro tipo, stato di salute, orientamento sessuale, caratteristiche biometriche o genetiche, precedenti penali o appartenenza a sindacati. L'utente può sempre richiederci di cancellare il suo feedback in qualsiasi momento.
L'utente può fornirci informazioni relative all'utilizzo dei Servizi, incluse le interazioni con Philips, e le modalità per contattarlo in modo da potergli offrire assistenza. Noi gestiamo e forniamo i Servizi, inclusa l'assistenza clienti e il miglioramento, la risoluzione dei problemi e la personalizzazione dei Servizi. Utilizziamo inoltre le informazioni dell'utente per rispondergli quando ci contatta.
È possibile che combiniamo i dati personali dell'utente, inclusi i dati dell'account e altri dati da lui forniti, i dati del Dispositivo, i cookie, i dati di localizzazione, i dati raccolti durante le interazioni e l'utilizzo dei canali digitali di Philips come social media, siti Web, e-mail, app e prodotti collegati, indirizzo IP, cookie, informazioni sui dispositivi, comunicazioni su cui fare clic o toccare, dettagli della posizione geografica e siti Web visitati. In base alle scelte dell'utente, possiamo analizzare i suoi dati combinati per fornire i Servizi, ad esempio per fornire informazioni approfondite sui trattamenti di epilazione e fornire contenuti, messaggi e suggerimenti personalizzati in conformità alla presente informativa. Possiamo utilizzare inoltre tali dati per migliorare i contenuti, la funzionalità e l'usabilità dell'app e dei Servizi, nonché per sviluppare nuovi prodotti e servizi nell'ambito dei trattamenti estetici.
Se l'utente scrive una recensione o valuta l'app negli app store, possiamo elaborare tali informazioni per rispondere ai suoi commenti e alle sue domande, comprendere ciò che prova quando usa l'app, conoscere la sua opinione generale sull'app e sul nostro marchio, nonché utilizzare queste informazioni per migliorare l'app. Nell'app store, possiamo visualizzare solo il nome utente, le valutazioni, i commenti e qualsiasi altro dettaglio che l'utente decide di condividere con noi o di rendere pubblicamente disponibile. A meno che non lo richieda l'utente, noi non colleghiamo tali informazioni alle credenziali del suo account o ad altre informazioni a lui relative in nostro possesso. Qualora l'utente necessiti dell'assistenza clienti, possiamo utilizzare i suoi dati per seguire il suo caso e guidarlo attraverso la nostra procedura di assistenza, in conformità alla presente informativa.
In alcuni casi, il sistema operativo può richiedere per motivi tecnici le autorizzazioni necessarie per il dispositivo mobile, che tuttavia non sono controllate o utilizzate da Philips. Non raccoglieremo dati associati a tali autorizzazioni a meno che non sia necessario per fornire i nostri Servizi in conformità alla presente informativa. L'utente può bloccare o revocare tali autorizzazioni in qualsiasi momento in base alle impostazioni del sistema operativo che utilizza.
L'app potrebbe richiedere l'autorizzazione dell'utente per accedere alle capacità di archiviazione del dispositivo mobile, ai sensori o ad altre funzioni. Richiediamo l'accesso quando è strettamente necessario per fornire i Servizi come descritto di seguito.
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Philips potrà trasmettere i dati personali dell'utente a fornitori di servizi e partner commerciali terzi o ad altri soggetti terzi nel rispetto della presente Politica sulla privacy e/o delle leggi in vigore. Affiliate I dati dell'utente possono essere condivisi con altre entità Philips appartenenti al Gruppo Philips. Ad esempio, alcune entità Philips possono aiutarci a gestire l'infrastruttura dell'app o a gestire le richieste degli utenti. Solo le persone che richiedono rigorosamente l'accesso per svolgere il proprio lavoro elaboreranno i dati dell'utente. Fornitori di servizi Noi collaboriamo inoltre con fornitori di servizi terzi aventi una funzione ausiliaria per la gestione, la fornitura, il miglioramento, l'analisi, la personalizzazione, l'assistenza e la commercializzazione della nostra app. È possibile che condividiamo i dati personali dell'utente con i seguenti fornitori di servizi: Philips potrebbe inoltre collaborare con terze parti le quali tratteranno le informazioni o i dati personali dell'utente per le loro proprie finalità. Si invita l'utente a leggere attentamente le informative sulla privacy di tali terze parti per conoscere le loro prassi in materia di privacy, tra cui il tipo di dati personali che vengono raccolti e le modalità con cui vengono utilizzati, trattati e protetti.
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Per quanto riguarda i trasferimenti dallo SEE verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, come gli Stati Uniti, abbiamo stabilito opportuni provvedimenti tra cui le Norme vincolanti d'impresa per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per la tutela dei dati personali degli utenti. L'utente può ottenere una copia di tali provvedimenti facendo clic sul link sopra riportato o contattandoci qui.
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Ci impegniamo seriamente a tutelare i dati che gli utenti affidano a Philips contro alterazioni, perdite, usi impropri, divulgazioni o accessi accidentali o non autorizzati. Per garantire un'adeguata protezione dei dati degli utenti, Philips si avvale di varie tecnologie e misure tecniche e aziendali di sicurezza. A tale scopo, implementiamo, tra le altre cose, controlli per l'accesso e utilizziamo firewall e protocolli di sicurezza.
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Sebbene i Servizi non siano rivolti ai bambini, come stabilito dalla legge applicabile, Philips si attiene alle norme di legge che richiedono il permesso dei genitori o dei tutori prima della raccolta, dell'utilizzo o della divulgazione dei dati personali di bambini. Siamo impegnati a tutelare la privacy dei minori e invitiamo i genitori e i tutori a svolgere un ruolo attivo nei confronti delle attività online e degli interessi dei bambini.
Qualora un genitore o un tutore dovesse venire a conoscenza che il proprio figlio ci ha fornito i dati personali senza il necessario consenso, lo invitiamo a contattarci qui. Qualora dovessimo venire a conoscenza che un bambino ci ha fornito i propri dati personali, provvederemo a cancellare tali dati dai nostri archivi.
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