Informativa sulla privacy di Philips Daily Care



Ugltimo aggiornamento della presente Informativa sulla privacy in data 1°gennaio 2022.

L'app Philips Daily Care fornisce servizi personalizzati nel settore sanitario ("Servizi"). A seconda delle scelte effettuate dall'utente e della propria regione, l'applicazione può elaborare dati personali provenienti da diversi prodotti Philips che possono connettersi all'applicazione ("Prodotto").



Scopo della presente Informativa è quello di aiutare l'utente a comprendere le prassi seguite in materia di privacy quando utilizza i Servizi, nonché le informazioni e i dati personali che vengono raccolti, perché e come vengono trattati tali dati e i diritti di cui gode l'utente.



Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della presente Informativa sulla privacy è Philips Consumer Lifestyle B.V. con indirizzo presso High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Paesi Bassi, e una delle sue affiliate o consociate ("Philips", "nostro" o "noi").

Quali informazioni e dati personali raccogliamo e per quali Scopi? Riceviamo o raccogliamo i dati personali descritti di seguito in dettaglio quando forniamo i nostri Servizi, inclusi l'accesso, il download e l'installazione dell'applicazione o l'utilizzo dei nostri Servizi. Associamo i dati personali dell'utente a identificatori univoci. È possibile che facciamo uso di tali dati personali per erogare all'utente i Servizi in base al consenso dell'utente o come da questi richiesto in base ai nostri termini, per gestire, fornire, migliorare, personalizzare, fornire assistenza e commercializzare i Servizi nel nostro legittimo interesse, o per ottemperare a un obbligo di legge al quale siamo soggetti. Qualora l'utente non desideri che i propri dati personali vengano raccolti e trattati, potrebbe non essere in grado di fruire dei Servizi.

Dati dell'account L'utente può effettuare l'accesso all'app utilizzando un account Philips o un proprio profilo sui social media, incluso il proprio account Apple. I dati personali che raccogliamo possono includere il nome, l'indirizzo e-mail, il Paese, la lingua e la password dell'utente. Elaboriamo anche le informazioni sull'utilizzo dell'app da parte dell'utente, inclusi i dati relativi alla sessione, l'accesso e l'autenticazione, che utilizziamo per gestire l'account dell'utente.



Quando l'utente effettua l'accesso tramite i social media, i dati personali che raccogliamo possono includere il suo profilo pubblico di base (ad es. foto del profilo, identificativo, sesso, URL del profilo, data di nascita, home page e ubicazione geografica) e l'indirizzo e-mail ai fini dell'autenticazione. In tal caso, il provider del sito di social media potrebbe raccogliere informazioni relative all'uso dell'app da parte dell'utente e all'accesso per l'utilizzo del suo account sul social media. Si invita l'utente a leggere attentamente l'Informativa sulla privacy del provider del sito di social media (ad esempio Facebook, Google, Apple) per conoscere le prassi seguite in materia di privacy, tra cui il tipo di dati personali che vengono raccolti e le modalità con cui vengono utilizzati, trattati e protetti.



Utilizziamo i dati dell'account per creare e gestire l'account dell'utente, consentirgli di accedere in modo sicuro all'app e per fornire all'utente Servizi personalizzati. Se l'utente crea un account Philips per accedere all'app, invieremo un'e-mail di benvenuto per verificare il suo nome utente e la password, per fornire comunicazioni in risposta alle sue richieste, per inviare annunci strettamente correlati al servizio o comunicazioni di marketing diretto qualora abbia fornito il proprio consenso. L'utente può inoltre utilizzare il proprio account Philips per ordinare il prodotto o servizio Philips, partecipare a una promozione o a un gioco, partecipare a un'attività sui social media relativa alla promozione di Philips (ad esempio, facendo clic su "Mi piace" o "Condividi") e prendere parte a test di prodotti o sondaggi.

Dati personali sensibili Utilizzando l'app, l'utente potrebbe fornirci informazioni sensibili, ad esempio dettagli sul proprio stile di vita e sul proprio benessere. Potremmo anche raccogliere dati personali dai Prodotti che l'utente decide di utilizzare in combinazione con l'app. In questa sezione vengono indicati i tipi di dati personali raccolti in base alle funzionalità con cui interagisci e alla natura dei Prodotti che abbini all'app. Questa sezione verrà aggiornata non appena saranno disponibili nuovi prodotti e funzionalità. · Cura del corpo maschile. In base alle scelte dell'utente, memorizziamo in modo sicuro i dati relativi alla rasatura e allo styling nel suo account in modo che possa ripristinarli con facilità nel caso in cui installi l'app su un altro dispositivo. Inoltre utilizziamo i dati dell'utente per fornirgli un'esperienza di rasatura e styling personalizzata, ad esempio tramite programmi di coaching personalizzati e altri servizi. Tra i dati trattati figurano:



Dettagli relativi alla rasatura, tra cui informazioni sul rasoio, ad esempio modello, numero di serie, dati relativi a sessione e utilizzo, uso del liquido CleanPod, nonché frequenza e durata della rasatura.

Dettagli relativi alla pelle e ai peli del viso, tra cui foto della pelle o del viso caricate nell'app, profilo della pelle e dei peli, colore e tipo, nonché routine di cura della pelle e malattie della pelle.

Dettagli relativi allo stile di vita e al benessere inseriti nell'app, tra cui routine, stress, sonno e ambiente, nonché preferenze dello stile.

Foto, tra cui immagini del profilo e foto di viso, peli e pelle, qualora siano necessarie per utilizzare alcune funzioni dell'app.

Dettagli dell'account, modelli di utilizzo dell'app e dati del dispositivo mobile.

Risposte alle nostre domande sulla personalizzazione. In base alle impostazioni dell'utente inviamo e-mail, notifiche push e contenuti e messaggi interni all'app. Possiamo inoltre combinare, pseudonimizzare, rendere anonimi o aggregare i dati dell'utente per finalità di personalizzazione.



Diversamente da quanto sancito in precedenza, invitiamo l'utente a non inviarci e a non rivelarci dati personali sensibili (come ad es. codice fiscale, informazioni sull'appartenenza razziale o etnica, opinioni politiche, credo religioso, filosofico o di altro tipo, stato di salute, preferenze e abitudini sessuali, caratteristiche biometriche o genetiche, precedenti penali o appartenenza a sindacati) né tramite l'app né tramite qualsiasi altro mezzo.

Dati di analisi In base alle scelte effettuate dall'utente, può aiutarci a migliorare l'app e i nostri prodotti collegati (nonché a sviluppare nuove soluzioni per la sua salute personale) sulla base dei dati che osserviamo e raccogliamo quando l'utente utilizza i nostri servizi. A questo scopo: Valutiamo l'utilizzo dell'app da parte dell'utente e le prestazioni dell'app sul dispositivo mobile, compreso quando l'app si blocca, per identificare e risolvere i problemi;

Implementiamo e analizziamo le modifiche o le funzionalità in gruppi diversi per comprendere le interazioni;

Valutiamo le modalità di accesso e utilizzo dell'app e creiamo un collegamento diretto a sezioni specifiche dell'app;

Interagiamo con l'utente per ottenerne il feedback, lo supportiamo quando necessario e gli inviamo comunicazioni relative ai servizi;

Invitiamo l'utente a partecipare a sondaggi o progetti di ricerca organizzati dal gruppo Philips e registriamo le risposte.



Potremmo inoltre utilizzare queste informazioni per personalizzare ulteriormente i nostri servizi. In base ai dati che osserviamo quando l'utente utilizza l'app e il prodotto connesso, cercheremo di capire quali modelli di utilizzo portano a determinate interazioni con l'app, come leggere un articolo specifico dell'app, acquistare un prodotto, continuare a utilizzare l'app o sviluppare condizioni rilevanti per il prodotto che si sta utilizzando. Utilizzeremo queste informazioni per creare regole sui contenuti da mostrare agli utenti e utilizzeremo queste informazioni per migliorare in ultima analisi gli algoritmi utilizzati per fornire servizi personalizzati. Se l'utente accede all'app con il proprio account Philips, utilizzeremo queste informazioni per personalizzare la sua esperienza in base ai modelli di utilizzo dell'app.



Tra i dati trattati figurano: dettagli dell'account, identificatori univoci, dati relativi a sessione e utilizzo, sistema operativo, modello, informazioni di rete e indirizzi IP (mascherati), informazioni sull'app, ad esempio nome dell'app, versione, utilizzo ed eventi, pagine visitate, informazioni sulla sessione, dati dei dispositivi connessi, dati inseriti nell'app, nonché dati raccolti durante l'interazione con i canali digitali Philips, come i prodotti registrati. Possiamo utilizzare cookie, tag e/o tecnologie analoghe e fornitori di servizi che elaborano i dati dell'utente per nostro conto e in base alle nostre istruzioni. Possiamo combinare, pseudonimizzare, rendere anonimi o aggregare i dati dell'utente per fini statistici, di analisi e di personalizzazione.

Dati combinati Possiamo combinare i dati personali dell'utente, inclusi i dati dell'account, i Cookie, ecc., con i dati raccolti durante le sue interazioni e l'utilizzo dei canali digitali Philips come social media, siti Web, indirizzi e-mail, app e prodotti collegati, tra cui indirizzi IP, Cookie, informazioni sui dispositivi mobili, comunicazioni selezionate tramite clic o tocco, dettagli della posizione geografica e siti Web visitati.



Possiamo analizzare e utilizzare i dati combinati dell'utente per fornirgli Servizi quali una routine personalizzata per la pulizia della pelle e la rasatura, programmi personali di coaching della pelle e/o rasatura, consigli su stili e rasatura, consigli personalizzati sugli stili di barba più adatti al viso. Tali dati ci consentono inoltre di migliorare il contenuto, la funzionalità e l'usabilità dell'app, del Dispositivo e dei Servizi, nonché di sviluppare nuovi prodotti e servizi nel settore della cura del corpo maschile. In questo caso, riteniamo che il trattamento dei dati combinati dell'utente sia basato su un legittimo interesse di Philips e lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Dati di valutazioni e recensioni Se l'utente scrive una recensione o valuta l'app negli app store, possiamo elaborare tali informazioni per rispondere ai suoi commenti e alle sue domande, comprendere ciò che prova quando usa l'app, conoscere la sua opinione generale sull'app e sul nostro marchio, nonché utilizzare queste informazioni per migliorare l'app. Nell'app store, possiamo visualizzare solo il nome utente, le valutazioni, i commenti e qualsiasi altro dettaglio che l'utente decide di condividere con noi o di rendere pubblicamente disponibile. A meno che non lo richieda l'utente, noi non colleghiamo tali informazioni alle credenziali del suo account o ad altre informazioni a lui relative in nostro possesso. Qualora l'utente necessiti dell'assistenza clienti, possiamo utilizzare i dati dell'utente per seguirne il caso e guidarlo attraverso la nostra procedura di assistenza, in base a quanto riportato nella sezione "Assistenza clienti" di seguito.

Dati dell'assistenza clienti Quando l'utente necessita di assistenza, possiamo chiedergli di fornirci informazioni relative all'utilizzo dei Servizi, incluse le interazioni con Philips, e le modalità per contattarlo in modo da potergli offrire l'assistenza richiesta. Noi gestiamo e forniamo i Servizi, inclusa l'assistenza clienti e il miglioramento, la risoluzione dei problemi e la personalizzazione dei Servizi. Utilizziamo inoltre le informazioni dell'utente per rispondergli quando ci contatta.

Dati di marketing Se l'utente fornisce il consenso a ricevere comunicazioni promozionali su prodotti, servizi, eventi e promozioni di Philips, a lui pertinenti sulla base delle sue preferenze e del suo comportamento online, è possibile che gli vengano inviate comunicazioni di marketing e promozionali via email, per telefono e tramite altri canali digitali, tra cui app mobili e social media. Al fine di adattare le comunicazioni alle preferenze e ai comportamenti personali e offrire un'esperienza più pertinente e personalizzata, potremmo analizzare e combinare i dati personali dell'utente. L'utente ha facoltà di revocare il proprio consenso e di disdire la ricezione di tali comunicazioni in qualunque momento.

Cookie e informazioni sul dispositivo Utilizziamo cookie, tag o tecnologie simili ("cookie") e/o raccogliamo informazioni dal dispositivo mobile e dal prodotto dell'utente per operare, fornire, migliorare, comprendere e personalizzare i nostri servizi. I cookie ci consentono di riconoscere il dispositivo mobile dell'utente e di raccogliere le relative informazioni e i dati personali tra cui il numero univoco del dispositivo dell'utente, l'indirizzo IP del dispositivo mobile, il tipo di browser Internet mobile o il sistema operativo in uso, i dati sulla sessione e sull'utilizzo o informazioni sulle prestazioni del servizio, ossia informazioni riguardanti l'uso che l'utente fa dell'app. Possiamo inoltre utilizzare queste informazioni per mostrare contenuti specifici per il Paese dell'utente (incluse le informazioni nella sua lingua locale).

Autorizzazioni L'app potrebbe richiedere l'autorizzazione dell'utente per accedere alle capacità di archiviazione del dispositivo mobile, ai sensori o ad altre funzioni. Richiediamo l'accesso quando è strettamente necessario per fornire i Servizi come descritto di seguito.

Bluetooth e Wi-Fi. L'app richiede una connessione Wi-Fi per connettersi a Internet. L'app necessita inoltre di Bluetooth/Wi-Fi per connettere i Dispositivi dell'utente all'app stessa. L'utente può bloccare in qualunque momento la connessione Bluetooth/Wi-Fi tramite le impostazioni del dispositivo mobile.

Posizione. Per consentire agli utenti di connettersi e utilizzare qualsiasi dispositivo Bluetooth con il proprio telefono, i sistemi operativi Android richiedono agli utenti di concedere l'autorizzazione all'applicazione per accedere a una posizione geografica approssimativa. Allo stesso modo, iOS potrebbe chiedere agli utenti di concedere l'autorizzazione all'app per accedere alla posizione geografica. L'applicazione non utilizza queste autorizzazioni per determinare la posizione dell'utente, né Philips raccoglie i dati relativi alla posizione dell'utente. L'utente può revocare le autorizzazioni di posizione in qualsiasi momento nelle impostazioni del dispositivo mobile.

File. L'app richiede l'accesso ai file del dispositivo mobile per memorizzare le configurazioni della lingua e altri file utilizzati dall'app per il funzionamento (ad esempio manuali, grafica, file multimediali o altre risorse di programmi di grandi dimensioni). Se si elimina l'app, i file verranno eliminati dal dispositivo mobile.

Foto e contenuti multimediali. Se l'utente aggiunge immagini al proprio profilo, l'app richiede l'autorizzazione per accedere alla fotocamera o alla galleria fotografica del dispositivo mobile. I sistemi operativi Android possono richiedere l'autorizzazione per i video, tuttavia, l'app utilizzerà l'autorizzazione solo per consentire all'utente di caricare la propria immagine.

In alcuni casi, il sistema operativo può richiedere per motivi tecnici le autorizzazioni necessarie per il dispositivo mobile, che tuttavia non sono controllate o utilizzate da Philips. Non raccoglieremo dati associati a tali autorizzazioni a meno che non sia necessario per fornire i nostri Servizi in conformità alla presente informativa.



L'utente può bloccare o revocare tali autorizzazioni in qualsiasi momento in base alle impostazioni del sistema operativo che utilizza.

Con chi condividiamo i dati personali dell'utente? I dati dell'utente possono essere condivisi con altre affiliate Philips che fanno parte del Gruppo Philips. Solo le persone (all'interno di Philips) che hanno bisogno di conoscere le informazioni avranno accesso alle informazioni. Philips potrà trasmettere i dati personali dell'utente a fornitori di servizi e partner commerciali terzi o ad altri soggetti terzi nel rispetto della presente Politica sulla privacy e/o delle leggi in vigore. Affiliate I dati dell'utente possono essere condivisi con altre entità Philips appartenenti al Gruppo Philips. Ad esempio, alcune entità Philips possono aiutarci a gestire l'infrastruttura dell'app o a gestire le richieste degli utenti. Solo le persone che richiedono rigorosamente l'accesso per svolgere il proprio lavoro elaboreranno i dati dell'utente.



Fornitori di servizi Noi collaboriamo con fornitori di servizi terzi aventi una funzione ausiliaria per la gestione, la fornitura, il miglioramento, l'analisi, la personalizzazione, l'assistenza e la commercializzazione dei Servizi. È possibile che condividiamo i dati personali dell'utente con i seguenti fornitori di servizi: Fornitori di servizi informatici e cloud. Tali fornitori erogano i necessari servizi hardware, software, di rete, di archiviazione, per le transazioni e/o le relative tecnologie, indispensabili per l'esecuzione dell'app o la fornitura dei servizi.

Provider di servizi di analisi e sondaggio. Questi provider di servizi forniscono l'hardware, il software, il networking, lo storage e/o la tecnologia correlata necessari per eseguire l'analisi dell'app o sondaggi.



Philips esige dai propri fornitori di servizi che assicurino un adeguato grado di protezione dei dati personali degli utenti, equiparabile a quello che noi stessi assicuriamo. Dai nostri fornitori di servizi esigiamo che trattino i dati personali degli utenti esclusivamente in conformità alle nostre istruzioni e solo per le specifiche finalità sopradescritte, che utilizzino la quantità di dati minima necessaria a erogare un determinato servizio e che tutelino la sicurezza dei dati personali degli utenti.

Altri soggetti terzi



Philips potrebbe inoltre collaborare con terze parti le quali tratteranno i dati personali dell'utente per le loro proprie finalità. Qualora Philips condivida dati personali con soggetti terzi che utilizzano i dati personali dell'utente per proprie finalità, Philips provvederà a informare l'utente e/o a richiederne il consenso, nel rispetto delle leggi in vigore, prima di condividere tali dati. In questo caso, si invita l'utente a leggere attentamente le politiche sulla privacy di tali terze parti per conoscere le loro prassi in materia di privacy, tra cui il tipo di dati personali che vengono raccolti e le modalità con cui vengono utilizzati, trattati e protetti.



Philips può cedere un'attività o parte di un'attività a un'altra società. Tale passaggio di proprietà potrebbe comportare il trasferimento alla società acquirente dei dati personali degli utenti direttamente collegati a tale attività. Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla nostra Informativa sulla privacy possono essere liberamente ceduti da Philips a una qualunque sua consociata nell'ambito di una fusione, acquisizione, ristrutturazione o vendita di beni, oppure per legge o altro motivo, e noi avremo facoltà di trasferire i dati personali dell'utente a una qualunque nostra consociata, ente subentrante o nuovo proprietario.



Infine, se richiesto dalla legge o se necessario per proteggere i nostri diritti, potremmo condividere i dati dell'utente con autorità pubbliche e governative.



Trasferimenti transfrontalieri



I dati personali dell'utente potranno essere archiviati e trattati in qualunque Paese in cui disponiamo di nostre strutture o in cui ricorriamo a fornitori di servizi; utilizzando i Servizi, l'utente riconosce il trasferimento (eventuale) di informazioni verso Paesi al di fuori di quello di sua residenza, i quali potrebbero avere norme in materia di protezione dei dati differenti da quelle del suo Paese. In determinate circostanze, i tribunali, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, le agenzie di regolamentazione o le autorità di sicurezza di questi altri Paesi potrebbero avere titolo ad accedere ai dati personali dell'utente.



Se l'utente risiede all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), i suoi Dati personali potranno essere trasferiti a nostre consociate o a nostri fornitori di servizi in Paesi non SEE, a patto che assicurino un adeguato grado di protezione dei dati secondo gli standard SEE come stabilito dalla Commissione Europea (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui).



Per quanto riguarda i trasferimenti dallo SEE verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, come gli Stati Uniti, abbiamo stabilito opportuni provvedimenti tra cui le Norme vincolanti d'impresa per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per la tutela dei dati personali degli utenti. L'utente può ottenere una copia di tali provvedimenti facendo clic sul link sopra riportato o contattandoci qui.



Per quanto tempo vengono conservati i dati dell'utente?



Conserveremo i dati personali dell'utente per il tempo necessario o consentito alla luce delle finalità per cui ne viene effettuata la raccolta. I criteri seguiti nel determinare i tempi di conservazione sono i seguenti: (i) la durata dell'utilizzo dell'app e dei Servizi da parte dell'utente; (ii) la necessità di adempiere a un obbligo di legge a cui siamo soggetti; oppure (iii) l'opportunità di conservare i dati alla luce della nostra posizione giuridica (ad esempio, con riferimento a termini di prescrizione, controversie o verifiche di conformità normativa).



Le scelte e i diritti dei clienti



Qualora l'utente desideri esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento dei dati personali forniti in precedenza oppure ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati personali per poterla trasmettere a un'altra azienda (nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia riconosciuto dalle leggi in vigore), può contattarci qui.



Si invita l'utente a indicare nella sua richiesta a quali dati personali desidera accedere, quali di essi desidera correggere, cancellare o limitare o per quali di essi desidera opporsi al trattamento. Per tutelare l'utente, possiamo dare seguito unicamente alle richieste relative ai dati personali associati all'account, all'indirizzo e-mail o ad altre informazioni dell'account utilizzato per inviare la richiesta, e potremmo dover verificare preventivamente l'identità dell'utente prima di evadere la richiesta. Da parte nostra cercheremo di soddisfare il desiderio dell'utente non appena ragionevolmente possibile.



Nel caso in cui trattiamo i dati dell'utente per fornire i nostri Servizi in base ai nostri termini, potremmo non essere in grado di fornire i Servizi qualora i dati non vengano elaborati. Nei casi in cui ci basiamo sui nostri legittimi interessi, ci assicuriamo che il trattamento non prevalga sui diritti e sugli interessi dell'utente in materia di privacy. Qualora ci basiamo sul consenso, l'utente può ritirarlo in qualsiasi momento, senza compromettere la legittimità del trattamento prima del ritiro.



Protezione dei dati personali



Ci impegniamo seriamente a tutelare i dati che gli utenti affidano a Philips contro alterazioni, perdite, usi impropri, divulgazioni o accessi accidentali o non autorizzati. Per garantire un'adeguata protezione dei dati degli utenti, Philips si avvale di varie tecnologie e misure tecniche e aziendali di sicurezza. A tale scopo, implementiamo, tra le altre cose, controlli per l'accesso e utilizziamo firewall e protocolli di sicurezza.



Informazioni speciali per i genitori



Sebbene i Servizi non siano rivolti ai bambini, come stabilito dalla legge applicabile, Philips si attiene alle norme di legge che richiedono il permesso dei genitori o dei tutori prima della raccolta, dell'utilizzo o della divulgazione dei dati personali di bambini. Siamo impegnati a tutelare la privacy dei minori e invitiamo i genitori e i tutori a svolgere un ruolo attivo nei confronti delle attività online e degli interessi dei bambini.



Qualora un genitore o un tutore dovesse venire a conoscenza che il proprio figlio ci ha fornito i dati personali senza il necessario consenso, lo invitiamo a contattarci qui. Qualora dovessimo venire a conoscenza che un bambino ci ha fornito i propri dati personali, provvederemo a cancellare tali dati dai nostri archivi.



Modifiche alla presente Informativa sulla privacy



I nostri Servizi possono cambiare nel tempo senza preavviso. Per questo motivo, ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla privacy. L'aggiornamento della presente Informativa sulla privacy prevede anche l'aggiornamento della data nella parte superiore dell'Informativa stessa.



Si invita l'utente a prendere periodicamente visione dell'ultima versione della Politica sulla privacy.



La nuova Informativa sulla privacy entrerà in vigore nel momento stesso della sua pubblicazione. Qualora l'utente non accetti la politica modificata, deve modificare le sue preferenze o valutare la possibilità di interrompere l'utilizzo dei Servizi. Continuando ad accedere o a utilizzare i nostri Servizi dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate, l'utente riconosce di aver preso visione della nuova Informativa sulla privacy e di accettarla.



Contattaci



In caso di domande in merito alla presente Informativa sulla privacy o all'utilizzo dei dati personali dell'utente da parte di Philips, è possibile contattare Philips e/o il nostro Data Protection Officer qui. In alternativa, è possibile presentare formale reclamo all'autorità di vigilanza competente nel proprio Paese o regione.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Paesi Bassi