Se l'utente risiede all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), i suoi dati personali potranno essere trasferiti a nostre consociate o a nostri fornitori di servizi in Paesi non SEE, in relazione ai quali la Commissione Europea riconosce che assicurano un adeguato grado di protezione dei dati secondo gli standard SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Per quanto riguarda i trasferimenti dallo SEE verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione Europea, come gli Stati Uniti, abbiamo preso opportuni provvedimenti tra cui le Norme vincolanti aziendali per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali e/o le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per la tutela dei dati personali degli utenti. L'utente può ottenere una copia di tali provvedimenti facendo clic sul link sopra riportato o contattandoci qui.

Per quanto tempo vengono conservati i dati dell'utente?

Conserveremo i dati personali dell'utente per il tempo necessario o consentito alla luce della/e finalità per cui ne viene effettuata la raccolta. I criteri seguiti nel determinare i tempi di conservazione sono i seguenti: (i) la durata dell'utilizzo dell'App e dei Servizi da parte dell'utente; (ii) l'esistenza di un obbligo di legge a cui noi siamo soggetti; (iii) l'opportunità che essi vengano conservati alla luce della nostra posizione giuridica (ad es. in caso di leggi che impongano limiti, controversie o indagini di autorità di regolamentazione).