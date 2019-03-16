Milano,Italy- Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), – In occasione della “Giornata Mondiale del Sonno”, ieri sera, nell’elegante cornice del Circolo Filologico Milanese, le note di Cesare Picco, al pianoforte, e Saturnino, hanno accompagnato i sonni dei fortunati ospiti dell’evento “Concert for a dream”, presentato da Philips Italia, con la collaborazione di Piano City Milano. Il concerto sperimentale si è aperto con accordi molto lenti, che hanno accompagnato il pubblico con ritmi ripetitivi, in un’atmosfera studiata a regola d’arte per diventare sempre più lenta e rendere difficile per gli ospiti restare svegli. E proprio quando anche i più “resistenti” stavano cedendo al sonno, è iniziato lo spettacolo vero e proprio: un suggestivo sleep concert dove i due artisti hanno celebrato con le loro note l’importanza di un sonno di qualità per vivere meglio e non togliere spazio ed energia alle proprie passioni. E mentre la musica fluiva, al pubblico sono state consegnate coperte e mascherine e augurati dei dolci sogni abbandonati su comode poltrone. Un’esperienza unica e suggestiva, un esperimento sociale attraverso il quale Philips vuole porre ancora una volta l’attenzione sui problemi legati al sonno, come la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), più comunemente dette ‘apnee notturne’, che colpiscono circa 6 milioni di italiani e ha un impatto importante sulla nostra salute. Da diversi anni Philips lavora per sensibilizzare l’importanza della diagnosi di questa patologia e quando sia fondamentale non sottovalutarne i sintomi. Basta un semplice quiz per verificare se si corra o meno il rischio di soffrirne: www.philips.it/quizapnea
Milano,Italy- Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), – In occasione della “Giornata Mondiale del Sonno”, ieri sera, nell’elegante cornice del Circolo Filologico Milanese, le note di Cesare Picco, al pianoforte, e Saturnino, hanno accompagnato i sonni dei fortunati ospiti dell’evento “Concert for a dream”, presentato da Philips Italia, con la collaborazione di Piano City Milano.
Il concerto sperimentale si è aperto con accordi molto lenti, che hanno accompagnato il pubblico con ritmi ripetitivi, in un’atmosfera studiata a regola d’arte per diventare sempre più lenta e rendere difficile per gli ospiti restare svegli.
E proprio quando anche i più “resistenti” stavano cedendo al sonno, è iniziato lo spettacolo vero e proprio: un suggestivo sleep concert dove i due artisti hanno celebrato con le loro note l’importanza di un sonno di qualità per vivere meglio e non togliere spazio ed energia alle proprie passioni. E mentre la musica fluiva, al pubblico sono state consegnate coperte e mascherine e augurati dei dolci sogni abbandonati su comode poltrone.
Un’esperienza unica e suggestiva, un esperimento sociale attraverso il quale Philips vuole porre ancora una volta l’attenzione sui problemi legati al sonno, come la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), più comunemente dette ‘apnee notturne’, che colpiscono circa 6 milioni di italiani e ha un impatto importante sulla nostra salute.
Da diversi anni Philips lavora per sensibilizzare l’importanza della diagnosi di questa patologia e quando sia fondamentale non sottovalutarne i sintomi. Basta un semplice quiz per verificare se si corra o meno il rischio di soffrirne: www.philips.it/quizapnea
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Communication Manager
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.