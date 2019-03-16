Milano,Italy- Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), – In occasione della “Giornata Mondiale del Sonno”, ieri sera, nell’elegante cornice del Circolo Filologico Milanese, le note di Cesare Picco, al pianoforte, e Saturnino, hanno accompagnato i sonni dei fortunati ospiti dell’evento “Concert for a dream”, presentato da Philips Italia, con la collaborazione di Piano City Milano.

Il concerto sperimentale si è aperto con accordi molto lenti, che hanno accompagnato il pubblico con ritmi ripetitivi, in un’atmosfera studiata a regola d’arte per diventare sempre più lenta e rendere difficile per gli ospiti restare svegli.

E proprio quando anche i più “resistenti” stavano cedendo al sonno, è iniziato lo spettacolo vero e proprio: un suggestivo sleep concert dove i due artisti hanno celebrato con le loro note l’importanza di un sonno di qualità per vivere meglio e non togliere spazio ed energia alle proprie passioni. E mentre la musica fluiva, al pubblico sono state consegnate coperte e mascherine e augurati dei dolci sogni abbandonati su comode poltrone.

Un’esperienza unica e suggestiva, un esperimento sociale attraverso il quale Philips vuole porre ancora una volta l’attenzione sui problemi legati al sonno, come la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), più comunemente dette ‘apnee notturne’, che colpiscono circa 6 milioni di italiani e ha un impatto importante sulla nostra salute.

Da diversi anni Philips lavora per sensibilizzare l’importanza della diagnosi di questa patologia e quando sia fondamentale non sottovalutarne i sintomi. Basta un semplice quiz per verificare se si corra o meno il rischio di soffrirne: www.philips.it/quizapnea