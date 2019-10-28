Philips: risultati finanziari del terzo trimestre 2019

Il business Diagnosis & Treatment ha registrato un incremento del 9% delle vendite su base comparabile, con una crescita a due cifre nel segmento Ultrasound e una crescita a una cifra nel segmento Diagnostic Imaging e Image-Guided Therapy. Gli ordini su base comparabile sono stati in linea con il terzo trimestre 2018. Il margine EBITA rettificato è aumentato di 2,1 punti percentuali al 14,0%, trainato dalla crescita delle vendite e dalla produttività, in parte compensata dall'impatto dei dazi.



Le vendite su base comparabile nel business Connected Care sono aumentate del 5%, con una crescita a una cifra di fascia media nel segmento Monitoring & Analytics e Sleep & Respiratory Care. Gli ordini acquisiti su base comparabile sono stati in linea con il terzo trimestre 2018. Il margine EBITA rettificato è sceso di 4,5 punti percentuali all'11,3%, come sopra indicato.



Il business Personal Health ha registrato un incremento delle vendite su base comparabile del 6%, con una crescita a due cifre nel segmento Oral Healthcare e una crescita a una cifra nel segmento Domestic Appliances. Il margine EBITA rettificato è aumentato di 0,3 punti percentuali al 14,7%, principalmente per effetto della crescita dei ricavi, in parte compensata dagli investimenti e dall'impatto dei dazi.



Di seguito alcuni importanti risultati raggiunti nel trimestre grazie a un continuo focus di Philips sull’innovazione e sulle partnership strategiche: