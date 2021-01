L'edizione Automechanika 2018 è stata eccezionale per noi, poiché siamo stati in grado di presentare molte innovazioni e soluzioni tecnologiche all'avanguardia nel settore dell'illuminazione per auto.

In qualità di leader nelle innovative soluzioni di illuminazione LED e alogene, abbiamo offerto ai clienti un'esperienza diretta dei nostri prodotti più recenti per scoprire quali sono quelli più adatto a loro.