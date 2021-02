Philips rafforza la leadership nelle soluzioni di patient care management con l'acquisizione di Capsule Technologies, Inc.

Fondata nel 1997, Capsule ha sede ad Andover, Massachusetts, negli Stati Uniti, e serve oltre 2.800 ospedali e organizzazioni sanitarie in 40 paesi nel mondo. Le innovazioni di Capsule sono sviluppate da team di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti e in Francia. Nel 2020, l'azienda ha realizzato un fatturato di oltre 100 milioni di dollari, con un incremento delle vendite a due cifre. La maggior parte delle vendite è correlata ai ricavi ricorrenti del software-as-a-service e delle licenze. L'acquisizione contribuirà alla crescita delle vendite di Philips e al margine EBITA rettificato nel 2021.

Philips acquisirà Capsule per un corrispettivo di 635 milioni di dollari (circa 530 milioni di euro). La transazione è soggetta a determinate condizioni, comprese le autorizzazioni normative nelle giurisdizioni pertinenti al di fuori degli Stati Uniti. Attraverso una risoluzione anticipata del periodo di attesa, ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, la Federal Trade Commission e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti hanno già confermato di consentire il completamento della transazione. La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021. Capsule e i suoi circa 300 dipendenti entreranno a far parte del segmento Connected Care di Philips.

Il percorso di sviluppo per acquisizioni di realtà innovative e complementari ha visto recentemente Philips presentare un’offerta di acquisto per BioTelemetry Inc. (NASDAQ: BEAT), leader nella diagnostica e monitoraggio cardiaco da remoto. L'operazione, annunciata nel dicembre 2020, rafforza in modo significativo il portafoglio di soluzioni di assistenza cardiaca di Philips. La combinazione tra la leadership di Philips nel settore del monitoraggio dei pazienti in ospedale e quella di BioTelemetry nel monitoraggio e diagnostica cardiaca a domicilio, darà vita a un leader globale nelle soluzioni di patient care per le patologie cardiache, dentro e fuori dagli ospedali.

Per maggiori dettagli sull’operazione, vai a https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2020/20201218-philips-to-become-a-global-leader-in-patient-care-management-solutions-for-the-hospital-and-the-home-through-the-acquisition-of-biotelemetry-inc.html?src=search

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene alcune dichiarazioni previsionali relative alla condizione finanziaria, ai risultati delle operazioni e alle attività di Philips e ad alcuni progetti e obiettivi di Philips in relazione a questi elementi. Esempi di dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni fatte sulla strategia, stime di crescita delle vendite, EBITA futuro, sviluppi futuri nel business organico di Philips e il completamento di acquisizioni e cessioni. Per loro natura, queste dichiarazioni comportano rischi e incertezze perché si riferiscono a eventi e circostanze futuri e ci sono molti fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in queste dichiarazioni.