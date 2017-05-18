Future Health Index 2017: Philips raccoglie in uno studio globale sfide e opportunità della Sanità del futuro

Milano, 18 maggio 2017 - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) rende noti i risultati dell’edizione 2017 del Philips Future Health Index (FHI), studio internazionale condotto da IPSOS su 19 paesi[1] nel mondo inclusa l’Italia, con l’obiettivo di confrontare le percezioni e le esperienze dei 1.500 cittadini e 200 professionisti sanitari intervistati con l’effettiva realtà[2] dell’ecosistema sanitario di ognuno dei paesi coinvolti, quest’ultima determinata sulla base di dati raccolti da World Health Organization, World Bank e International Data Corporation.

Lo studio in particolare ha indagato tre filoni cruciali nell’ambito dell’healthcare: l’accesso alla sanità, l’integrazione del sistema sanitario e l’adozione di tecnologie e sistemi per le cure connesse, la cosiddetta “connected care”. L’incrocio delle evidenze emerse, racconta di un paese complessivamente in buona salute, pronto e aperto ad accogliere la rivoluzione digitale della sanità, ma altrettanto consapevole che il sistema si muova molto lentamente e non sia ancora in grado di rispondere alle esigenze di pazienti e professionisti sempre più competenti ed esigenti: oltre il 60% del campione, infatti, non crede di avere accesso alle cure necessarie e ritiene che una maggiore integrazione migliorerebbe significativamente il livello di qualità del sistema sanitario.

Gli italiani hanno le idee chiare, dunque, e risultano essere il popolo più disincantato e più realista sullo stato della sanità nel paese mostrando il gap tra percezione e realtà consolidato (tra accesso, integrazione e adozione di tecnologie) più basso in classifica che si attesta sullo 0.4. A fare da contraltare, i paesi più “ottimisti” che risultano dunque avere una percezione più positiva di quanto sia effettivamente la realtà: guidano la graduatoria l’Arabia Saudita con un divario pari a 30.8 e gli Emirati Arabi Uniti (27.3) seguiti da Cina (24.7) e Australia (23.7). Francia, Olanda, Svezia e Singapore emergono invece sul fronte dei “pessimisti” con una percezione nettamente inferiore alla realtà.

(Vedi Tabella 1 per dettaglio)

Il Philips Future Health index 2017 ha, inoltre, calcolato per ogni paese un quoziente di efficienza sanitaria (Efficiency ratio, vedi Tabella 2 per dettaglio) confrontando lo stato di salute della popolazione[1] con l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL, pari a 9.3 in Italia. Il nostro risulta essere il paese europeo con l’indice più alto in Europa pari a 9.9, a dimostrazione del buono stato di salute degli italiani, come recentemente confermato dal Bloomberg Global Health Index: in entrambi i campioni il 61% degli intervistati considera il proprio stato di salute da buono a molto buono fino ad eccellente. Questo dato è perfettamente in linea con il risultato dello studio condotto da Philips in Italia lo scorso anno (Future Health Study 2016) secondo il quale il 58% degli intervistati dichiarava una percezione positiva del proprio stato di salute.

“Come dimostrato da questo studio, la sanità non può più prescindere dall’innovazione, sia essa legata alla tecnologia che ai processi” ha dichiarato Stefano Folli, CEO Philips Italia, Israele e Grecia. “Molto è già stato fatto, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi, come dimostra l’attesa sull’integrazione del sistema sanitario: ce lo chiedono i pazienti, ce lo chiedono i medici. È tempo di pensare a nuovi modelli basati sulle cure connesse che consentano al sistema di fare efficienza e di garantire accessibilità. Philips sta lavorando da tempo in questa direzione, insieme alle istituzioni, ai professionisti e a partner che come Philips siano costantemente impegnati nella ricerca di strumenti e soluzioni integrati, digitali e connessi. Solo così potremo rispondere con successo alle sfide prossime che il sistema sanitario deve affrontare, a beneficio in primis dei pazienti.”