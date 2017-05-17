Philips aderisce a Parks

Milano – In occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, Philips annuncia la sua adesione a Parks – Liberi e Uguali, l’associazione senza fini di lucro creata per aiutare le aziende a comprendere e realizzare al massimo le potenzialità di business legate allo sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità, con focus specifico su quelle legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere (LGBT).

La missione di Philips è, infatti, quella di migliorare la vita di 3 miliardi di persone ogni anno entro il 2025 e di rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l'innovazione. Nella sua missione Philips pone al centro dell’attenzione il benessere degli individui e per fare questo parte dalla propria popolazione aziendale con la convinzione che inclusione e rispetto siano fondamentali e che debbano coinvolgere tutti senza distinzioni. Per questo motivo, Philips ha messo a punto progetti specifici nell’area del Diversity Management per favorire l’inclusione relativa all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per valorizzare le differenze di sesso ed età.

“Il nostro programma pluriennale Accelerate!, nato con l’obiettivo di rinforzare una cultura della performance e della crescita attraverso il focus sulla motivazione delle persone e sullo sviluppo organizzativo, affronta tematiche in linea con le necessità espresse dalle persone Philips come la leadership al femminile e la gestione dell’aging. Queste iniziative sono fondamentali per supportare un processo di cambiamento culturale basato sulle differenze e sul rispetto con la convinzione che ambienti di lavoro più inclusivi non siano solo eticamente corretti ma anche strategicamente più efficaci per l’organizzazione aziendale e lo sviluppo di business innovativi e di successo” dichiara Livio Zingarelli, Direttore Risorse Umane Philips Italia, Israele e Grecia.

“Philips dimostra un impegno concreto nei confronti dei propri colleghi LGBT e nella costruzione di luoghi di lavoro rispettosi e inclusivi di tutti. Siamo orgogliosi che la nostra rete di datori di lavoro virtuosi si arricchisca da oggi con l’adesione di Philips, azienda che con il suo grande prestigio e la sua visibilità internazionale aggiungerà per certo valore nel percorso di inclusione di tutte le differenze, comprese quelle storicamente più stigmatizzate.” dichiara Igor Suran, Direttore Esecutivo, Parks – Liberi e Uguali.