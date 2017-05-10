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Philips Avent presenta il nuovo succhietto ultra soft con scudo morbido e flessibile

10 maggio 2017

Un nuovo succhietto arricchisce la gamma di prodotti Philips Avent. È il succhietto ultra soft dotato di uno scudo particolarmente morbido e flessibile con tecnologia FlexiFit, che assicura massimo comfort al bambino e protegge la sua pelle delicata.

Il nuovo ultra soft Philips Avent si caratterizza per la tecnologia FlexiFit dello scudo che, grazie alla sua morbidezza, segue naturalmente le curve del viso del bambino. La superficie interna dello scudo, soffice e setosa, è ideale per la sua pelle delicata e riduce segni e irritazioni*.  I fori per il circolo dell’aria permettono alla pelle di respirare, proteggendola da rossori ed eruzioni cutanee.

Il design ultra morbido del succhietto è stato sviluppato in collaborazione con operatori sanitari e mamme e si è dimostrato particolarmente gradito ai bambini, con il 96% di accettazione*. La tettarella ortodontica, morbida e setosa, soddisfa in modo confortevole il bisogno di suzione naturale del bambino rispettando lo sviluppo del palato, dei denti e delle gengive. Il succhietto ultra soft viene venduto in una pratica custodia che consente di sterilizzarlo in 3 minuti nel forno a microonde: un aiuto per semplificare la vita delle mamme!

Il succhietto ultra soft ha ottenuto il bollino “Consigliato dalle mamme di FattoreMamma” FattoreMamma ha selezionato un campione di mamme tester che hanno valutato le caratteristiche e la qualità dell’ultra soft e oltre il 96% ha dichiarato che lo consiglierebbe ad una conoscente o amica**.

Oltre allo scudo innovativo che permette di evitare le irritazioni, le mamme tester hanno particolarmente apprezzato al qualità dei materiali con cui è realizzato il succhietto ultra soft e la tettarella ortodontica, morbida e delicata.

 

Il prodotto è disponibile in due misure: 0-6 e 6-18 mesi con teneri decori e colori delicati. Prezzo al pubblico consigliato: 11.99 € confezione da due succhietti.

 

*Secondo un test sui consumatori svolto in Germania nel 2016 su 117 mamme

 

**Prodotto consigliati dalle mamme del network FattoreMamma. Parere espresso tramite questionario on-line, dal 96% delle mamme coinvolte (campione di 120 mamme facenti parte del network “FattoreMamma)” dopo aver utilizzato il prodotto. www.consigliatodallemamme.it

Oltre allo scudo innovativo che permette di evitare le irritazioni, le mamme tester hanno particolarmente apprezzato al qualità dei materiali con cui è realizzato il succhietto ultra soft e la tettarella ortodontica, morbida e delicata.

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Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata  e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.

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