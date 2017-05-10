Philips Avent presenta il nuovo succhietto ultra soft con scudo morbido e flessibile

Oltre allo scudo innovativo che permette di evitare le irritazioni, le mamme tester hanno particolarmente apprezzato al qualità dei materiali con cui è realizzato il succhietto ultra soft e la tettarella ortodontica, morbida e delicata. Il prodotto è disponibile in due misure: 0-6 e 6-18 mesi con teneri decori e colori delicati. Prezzo al pubblico consigliato: 11.99 € confezione da due succhietti. *Secondo un test sui consumatori svolto in Germania nel 2016 su 117 mamme **Prodotto consigliati dalle mamme del network FattoreMamma. Parere espresso tramite questionario on-line, dal 96% delle mamme coinvolte (campione di 120 mamme facenti parte del network “FattoreMamma)” dopo aver utilizzato il prodotto. www.consigliatodallemamme.it. Oltre allo scudo innovativo che permette di evitare le irritazioni, le mamme tester hanno particolarmente apprezzato al qualità dei materiali con cui è realizzato il succhietto ultra soft e la tettarella ortodontica, morbida e delicata.