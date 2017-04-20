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Non è un rasoio, è Philips OneBlade

Il rivoluzionario dispositivo per la cura della barba ridisegna il futuro dello stile maschile

20 Aprile 2017

Monza, Italia – Negli ultimi anni è accaduto qualcosa di straordinario nel mondo della cura della persona maschile: come evidenziato da vari trend di mercato, gli uomini di tutto il mondo – soprattutto quelli appartenenti all’ormai nota categoria dei millennials (18-34 anni) – hanno iniziato a radersi sempre meno. Allo stesso tempo, hanno iniziato a prestare maggiore attenzione al proprio stile e ad esprimere la propria personalità attraverso la barba. Nonostante questi nuovi comportamenti e nuove abitudini, gli strumenti a disposizione per la cura della barba non sono cambiati più di tanto: i rasoi elettrici e manuali sono tuttora progettati per la barba di tutti i giorni e i regolabarba si basano ormai da anni sulla stessa tecnologia. Ma oggi c’è qualcosa di nuovo, è arrivato Philips OneBlade.

Philips OneBlade

Philips OneBlade è il primo strumento pensato per prendersi cura delle esigenze di stile dei ragazzi di oggi. Con OneBlade è possibile radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, in totale comfort. OneBlade permette infatti di creare qualunque tipo di stile con estrema facilità, di liberarsi del fastidio di dover utilizzare più strumenti per ottenere il look che si cerca, offrendo una soluzione particolarmente adatta anche agli uomini con pelle sensibile.

OneBlade è in grado di fare tutto ciò grazie ad una rivoluzionaria tecnologia brevettata che combina un movimento di rasatura ultra rapido (fino a 200 tagli al secondo!) con un sistema a doppia protezione che rende rasatura e rifinitura particolarmente delicate sulla pelle. Il sistema di doppia protezione è rappresentato dall’azione congiunta di uno speciale rivestimento della lama che si muove dolcemente lungo la pelle e dalle punte arrotondate con rivestimento polimerico che guidano la barba verso la miglior posizione di taglio. One Blade permette una rasatura non troppo vicina alla pelle, per assicurare il massimo comfort anche per le pelli più sensibili. Inoltre, ogni lama One Blade dura fino a quattro mesi[1].

 

In questo modo, i più giovani possono dire addio alla rasatura “forzata” del Mercoledì per avere la lunghezza giusta per un effetto barba incolta il sabato sera.  Finalmente possono contare su uno strumento pensato appositamente per loro, One Blade.

 

Oggi gli uomini si radono meno di tre volte alla settimana[2] e solo il 9% di loro tra i 18 e i 24 anni si rade quotidianamente[2]. Per questo OneBlade è stato disegnato per rispondere ai bisogni dei ragazzi di oggi. “In Philips, sappiamo bene che i più giovani si radono meno, ma che sono sempre più attenti al loro stile. Sappiamo anche che hanno difficoltà a trovare lo strumento giusto che consenta loro di creare il look che desiderano” dichiara Francesca Scarano, Direttore Marketing di Philips Personal Health. “Essere unici è importante così come lo è l’efficienza in termini di tempo. OneBlade, con la sua funzionalità unica, offre una soluzione perfetta, qualunque sia la lunghezza e la tipologia di barba.

 

Prezzo al pubblico consigliato a partire da 32.99 euro

 

Visitate il sito Philips per maggiori informazioni su OneBlade

 

[1] Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

[2] Fonte: Unity Global Study 2014

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Senior Public Relations Manager

Tel: 039 2036762                             

E-mail: [email protected]

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 17.4 miliardi di euro nel 2016, ha circa 71.000 dipendenti in oltre 100 nazioni.

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