Non è un rasoio, è Philips OneBlade

OneBlade è in grado di fare tutto ciò grazie ad una rivoluzionaria tecnologia brevettata che combina un movimento di rasatura ultra rapido (fino a 200 tagli al secondo!) con un sistema a doppia protezione che rende rasatura e rifinitura particolarmente delicate sulla pelle. Il sistema di doppia protezione è rappresentato dall’azione congiunta di uno speciale rivestimento della lama che si muove dolcemente lungo la pelle e dalle punte arrotondate con rivestimento polimerico che guidano la barba verso la miglior posizione di taglio. One Blade permette una rasatura non troppo vicina alla pelle, per assicurare il massimo comfort anche per le pelli più sensibili. Inoltre, ogni lama One Blade dura fino a quattro mesi[1]. In questo modo, i più giovani possono dire addio alla rasatura “forzata” del Mercoledì per avere la lunghezza giusta per un effetto barba incolta il sabato sera. Finalmente possono contare su uno strumento pensato appositamente per loro, One Blade. Oggi gli uomini si radono meno di tre volte alla settimana[2] e solo il 9% di loro tra i 18 e i 24 anni si rade quotidianamente[2]. Per questo OneBlade è stato disegnato per rispondere ai bisogni dei ragazzi di oggi. “In Philips, sappiamo bene che i più giovani si radono meno, ma che sono sempre più attenti al loro stile. Sappiamo anche che hanno difficoltà a trovare lo strumento giusto che consenta loro di creare il look che desiderano” dichiara Francesca Scarano, Direttore Marketing di Philips Personal Health. “Essere unici è importante così come lo è l’efficienza in termini di tempo. OneBlade, con la sua funzionalità unica, offre una soluzione perfetta, qualunque sia la lunghezza e la tipologia di barba.” Prezzo al pubblico consigliato a partire da 32.99 euro Visitate il sito Philips per maggiori informazioni su OneBlade [1] Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare. [2] Fonte: Unity Global Study 2014