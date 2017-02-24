Philips ha registrato un aumento del fatturato derivante da prodotti green pari a 10,2 miliardi di euro, il 58% dei ricavi HealthTech nel 2016

Amsterdam, Paesi Bassi – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) ha annunciato oggi gli ulteriori progressi raggiunti nel 2016 nella sua performance di sostenibilità con un aumento del fatturato derivante da prodotti green pari a 10,2 miliardi di euro, che rappresentano attualmente il 58% dei ricavi HealthTech [1].

Come riconoscimento dei propri successi nel campo della sostenibilità, Philips è stata nominata Industry Group Leader nella categoria Capital Goods, nel Dow Jones Sustainability Index 2016, ottenendo il punteggio più alto possibile in tre sezioni, tra cui Climate Strategy ed Operational Eco-Efficiency.

Come ulteriore evidenza, Philips ha lanciato il suo nuovo programma quinquennale di sostenibilità (che si concluderà nel 2020) denominato "Healthy People, sustainable planet” nato a sostegno della missione aziendale di migliorare la vita di 3 miliardi di persone entro il 2025 [2] attraverso innovazioni e progetti significativi che contino davvero per le persone. Si tratta di un ambizioso programma che dimostra l’importanza e la centralità della “sostenibilità” sia per i benefici indirizzati alle persone in termini di salute e benessere sia in quanto prezioso motore di crescita economica per l’intera società.

Rientra in questo programma anche il progetto locale di responsabilità sociale “Care for Community” di Philips Foundation, Croce Rossa Italiana Comitato di Milano e Comune di Milano. Un progetto rivolto alle persone in stato di bisogno a cui verrà offerta, nel corso del 2017, l’opportunità di effettuare gratuitamente un check-up cardiologico (comprensivo di elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e della saturazione di ossigeno nel sangue) grazie ai dispositivi per la salute messi a disposizione da Philips.

Il programma di screening avrà luogo presso l’ambulatorio della sede di Croce Rossa Italiana a Milano in via Marcello Pucci 7 recentemente ristrutturato e reso più accogliente grazie al contributo di Philips Foundation.

Al World Economic Forum tenutosi lo scorso gennaio, Philips ha firmato il Compact for Responsive and Responsible Leadership, un'iniziativa volta a promuovere la sostenibilità e allineare gli obiettivi a lungo termine delle imprese, con un approccio inclusivo per tutti gli stakeholder.

"La sostenibilità è parte integrante del nostro modello di business e la nostra performance nel 2016 è la prova tangibile di questo impegno", ha dichiarato Frans van Houten, CEO di Royal Philips. "Come azienda focalizzata su tecnologie rivolte alle aziende del settore sanitario, Philips si propone di svolgere un ruolo fondamentale nel guidare il sistema sanitario verso un’assistenza sempre più inclusiva, nel pieno rispetto delle risorse naturali e utilizzando un approccio di economia circolare. Nel 2016, abbiamo migliorato la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, e sono orgoglioso del fatto che stiamo affrontando alcune delle sfide più urgenti a livello mondiale, contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.”

In accordo con l’UN SDG 3 ‘Good health and well-being’, Philips sta sperimentando tecnologie mobili e connesse a supporto dell'assistenza sanitaria primaria e dello sviluppo della comunità. Ne sono un esempio “Philips Community Life Centre Approach” in Africa così come “Mobile Obstetric Monitoring”, una soluzione di telemedicina fruibile da smartphone che permette alle ostetriche di monitorare le gravidanze a rischio delle donne in Indonesia.

Il fatturato del Gruppo Philips derivante da prodotti green è aumentato del 6%, di 15,7 miliardi di euro, pari a circa il 64% dei ricavi totali. Nel 2016, gli investimenti combinati sulla Green Innovation ammontano a 558 milioni di euro e l’azienda ha, inoltre, ridotto significativamente le emissioni di carbonio. Tutte queste attività contribuiscono all’UN SDG 12 ‘Responsible Consumption and Production’.

Il Report sulla sostenibilità è parte integrante del Philips 2016 Annual Report (https://www.results.philips.com/).

[1] sono ricavi generati attraverso prodotti o soluzioni che offrono un significativo miglioramento in una o più Green Focal Area: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, Circularity e Lifetime reliability. L'approccio “lifecycle” è utilizzato per determinare il grado di miglioramento ambientale di un prodotto. Calcola l'impatto ambientale di un prodotto durante il suo ciclo di vita totale (materie prime, produzione, utilizzo e smaltimento del prodotto).



[2] Market intelligence e dati statistici sono utilizzati sul numero di persone interessate dalle nostre soluzioni che contribuiscono a una vita sana e a un pianeta più sostenibile. Il tempo medio in cui queste soluzioni vengono utilizzate viene quindi moltiplicato per il numero di soluzioni consegnate in un anno. Dopo l'eliminazione dei conteggi doppi, il risultato che ne deriva evidenzia il numero di vite migliorate.