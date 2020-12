Chris Meenan, Philips: In un recente sondaggio condotto con oltre 100 membri AHRA, il 98% ha affermato che, con il rimborso sempre più legato alle metriche, sente la pressione volta a promuovere l'efficienza oltre i confini dell'organizzazione. Inoltre, il 91% degli intervistati riteneva che un migliore accesso ai dati avrebbe cambiato in modo positivo la modalità di gestione delle pratiche nel complesso e si collegava a obiettivi organizzativi più ampi o all'assistenza sanitaria basata sul valore. Questo rappresenta una sostanziale convalida dell'esigenza di aiutare i reparti di radiologia a utilizzare al meglio l'analisi dei dati in tempo reale. Lei cosa ne pensa?

Chris Tomlinson, presidente di AHRA: È vero, esiste un'enorme pressione ad estendere l'efficienza oltre i confini dell'organizzazione, ma credo che sia per una ragione diversa. Nell'ecosistema più ampio degli ospedali, si è verificato un massiccio investimento di risorse IT e finanziarie nei sistemi di gestione delle cartelle cliniche elettroniche (EMR). Questo potrebbe farci pensare: ottimo, questo aiuterà i leader della radiologia a sfruttare meglio i dati! Ma in realtà, quello che è successo è che gli investimenti in questa infrastruttura della radiologia, sia che si tratti di PACS che di analisi, non sono riusciti a tenere il passo.

Oggi, per molti ospedali, sta avvenendo il consolidamento delle risorse IT in un sistema informativo centrale o in un gruppo IT dedicato a grandi data warehouse per le masse. Di conseguenza, i dati di radiologia realmente necessari sono spesso molto difficili da ottenere o non sufficientemente dettagliati per poter essere utilizzati. Spesso si ottiene solo una parte dei dati necessari dal sistema informativo radiologico (RIS) e a volte non si tratta nemmeno di dati puliti. Questo non è sufficiente per migliorare l'efficienza ed è qui che entra in gioco la pressione rivolta agli amministratori della radiologia. Con l'attenzione dell'azienda focalizzata sui sistemi di gestione delle cartelle elettroniche, è più difficile estrarre i dati di imaging a livello di modalità o macchina, ma è proprio di quei dati dettagliati a livello di sequenza che abbiamo bisogno per eseguire le nostre procedure radiologiche in modo più efficace.

Chris Meenan, Philips: Nel sondaggio AHRA, la maggior parte degli intervistati (66,96%) ha affermato che il proprio processo decisionale si basa su dati storici (fogli di calcolo del mese scorso o più vecchi). Ciò conferma quello che abbiamo osservato e cioè che il tipico processo di analisi dei dati in radiologia è limitato nell'ambito e gestito in modo molto manuale. Di conseguenza, la generazione di referti richiede molto tempo e molto lavoro, non è standardizzata, è costosa e, soprattutto, ritardata. La generazione di referti differiti non rende certo agili i reparti di radiologia. Qual è la sua esperienza nell'utilizzo di dati storici rispetto ai dati in tempo reale?

Chris Tomlinson, presidente di AHRA: Nella mia esperienza di amministratore della radiologia, per migliorare l'efficienza nella radiologia è necessario ridurre la variabilità e migliorare i tempi di risposta e, per farlo, abbiamo bisogno di dati a livello di modalità o macchina. Voglio dire che abbiamo bisogno di dati relativi a cose come: quando un paziente è entrato nella stanza, o quanto tempo è necessario per configurare la scansione e quanto tempo è trascorso tra le sequenze.

Se riesco a ridurre di 5-10 minuti ciascuna sequenza di RM e a ridurre la variabilità, si tratta di un grosso risultato, ma questo si basa sui dati storici. I dati storici ti aiutano a individuare i problemi, ma poi, come recuperarli ogni volta? Come si ripara il sistema? Ciò di cui hanno bisogno gli amministratori della radiologia è un modo per rendere più facile la visualizzazione dei dati in tempo reale, apportare le necessarie modifiche e rimettersi in carreggiata il più rapidamente possibile.

La maggior parte dei responsabili della radiologia si concentra maggiormente sui dati retrospettivi rispetto ai dati di "riparazione" in tempo reale. Tuttavia, se si è in grado di trasformare i dati retrospettivi in un formato intuitivo e predittivo e associarli alla capacità di "riparare" in tempo reale, è lì che è possibile fare la differenza, perché è possibile riallocare le risorse o spostare i dispositivi di scansione dove sono necessari, quando è necessario. Ritengo che questa sia l'opportunità davvero importante, perché consente ai responsabili della radiologia di gestire il reparto in modo più strategico.

Chris Meenan, Philips: Sono assolutamente d'accordo. Parliamo un po' degli "sprechi" nell'imaging. Alcune ricerche suggeriscono che il 60-65% della spesa annuale in radiologia è allocata alle operazioni e che fino a 10-12 miliardi di dollari di tale spesa si traduce in potenziali sprechi (ad esempio, test errati, esami ripetuti, scarsa qualità delle immagini, ecc.) [1]. Sappiamo che la gestione delle operazioni basata sui dati in tempo reale consente di risparmiare sui costi in varie aree, ad esempio riducendo la necessità di ripetere l'imaging o le scansioni. Inoltre, può perfino consentire di aumentare i ricavi, fornendo informazioni utili che aiutano gli amministratori della radiologia a comprendere meglio quali tipi di servizi sono più necessari per una specifica popolazione di pazienti di un ospedale. È interessante notare che i risultati del nostro sondaggio AHRA mostrano che oltre la metà (54.6%) degli intervistati ha dichiarato che il costo rappresentava l'ostacolo principale per l'implementazione di strategie di gestione delle operazioni basate su dati in tempo reale. Quali sono le sue opinioni su come possiamo ridurre al meglio gli "sprechi" nell'imaging e supportare l'adozione di soluzioni di analisi dei dati per ottenere risparmi sui costi che possono essere reinvestiti in aree come l'assistenza ai pazienti?

Chris Tomlinson, presidente di AHRA: La maggior parte delle organizzazioni sanitarie desidera soluzioni di livello aziendale, pertanto il costo di qualsiasi soluzione di gestione dei dati basata sulla radiologia è un ostacolo, a meno che non si allinei ai temi più ampi dell'assistenza come la durata della degenza (LOS) o i tempi di risposta, in linea con i percorsi di cura che catturano l'attenzione dei CIO. Per quanto riguarda lo "spreco" in relazione all'imaging, credo che gran parte della spesa per l'imaging sia dovuta a un numero eccessivo o a richieste inappropriate di studi di imaging. In questo momento, se qualcuno ordina una RM del cervello e poi qualcuno ordina una CTA oltre a questa, direi che siamo di fronte a una medicina difensiva che dobbiamo respingere per ridurre gli sprechi e la spesa annuale in radiologia.

Come amministratore della radiologia, avere la possibilità di esaminare rapidamente dati o metriche in relazione all'imaging e di vedere quanti studi inappropriati sono stati richiesti e quante volte siamo in grado di reindirizzare le richieste per ridurre sprechi o costi, tutto questo rappresenta un'analisi molto preziosa. Mi consente di guardare oltre i dati e di ottimizzare sapendo quanti studi possiamo passare da un paziente interno a uno esterno per ridurre i costi. Ad esempio, direi che la durata della degenza sia una metrica valida che può essere utilizzata e sulla quale la radiologia può avere un impatto davvero positivo. La radiologia può vedere le cose dai sistemi a monte e respingere o aiutare ad assegnare priorità alle fasi successive per i pazienti, il che è correlato alla durata della degenza e influisce sul costo dell'assistenza nel complesso.