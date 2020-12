La ricerca di una strategia di Enterprise Imaging è guidata dai crescenti volumi di dati di imaging, nonché dal desiderio di rendere più semplice ed efficace la trasmissione, l'archiviazione, la visualizzazione e l'analisi dei diversi tipi di dati. I responsabili dell'organizzazione guardano ai vantaggi per il flusso di lavoro derivanti dalla presenza di un unico sistema di fascicoli sanitari elettronici e stanno lavorando per unire in modo analogo i dati diagnostici attraverso un'unica piattaforma centralizzata per attivare la connettività e l'integrazione necessarie per un'assistenza di qualità al paziente. Questa spinta al consolidamento deriva in modo sostanziale dai CIO, che spesso devono gestire decine di fornitori diversi. Riconoscono gli archivi di dati isolati tra i vari sistemi e sanno individuare facilmente le opportunità in termini di efficienza dei costi e produttività offerte dall'aggregazione dei dati.

Dal punto di vista del medico, una soluzione di Enterprise Imaging può trasformare il modo di lavorare. Grazie all'accesso a un'unica soluzione integrata, i medici possono accedere a una visualizzazione unificata delle condizioni del paziente su un'unica schermata, anche se un paziente presenta più scansioni diverse o dati multidimensionali. L'eliminazione degli archivi di dati isolati e la democratizzazione dell'innovativa visualizzazione dell'imaging contribuiscono a migliorare la collaborazione clinica tra i reparti e l'analisi avanzata può contribuire a tradurre queste informazioni in dati direttamente utilizzabili. Riducendo il lavoro non clinico, ad esempio i problemi di duplicazione dei dati o il tempo impiegato per il monitoraggio delle informazioni mancanti, i medici possono tornare al lavoro di assistenza al paziente che li ha fatti scendere in campo in primo luogo. Anche i pazienti possono beneficiare dei vantaggi di una soluzione che offre una visualizzazione completa, in quanto i medici possono avere accesso a una nuova comprensione delle opzioni di diagnosi e trattamento ed essere più sicuri del piano di trattamento scelto.

Guardando al futuro, se riusciamo a integrare completamente una soluzione aziendale di diagnostica che colleghi tutti i domini diagnostici e sia in grado di comunicare con un sistema integrato con tutti gli altri, le discussioni sull'interoperabilità saranno un ricordo del passato. Le organizzazioni sanitarie realizzeranno elevati rendimenti operativi, con meno spreco di risorse e ritardi, e maggiore vantaggio competitivo. Eliminando le barriere tra i dati, il livello di conoscenza dei team clinici sarà notevolmente superiore rispetto a quello a cui hanno accesso oggi, grazie all'offerta coerente agli operatori sanitari delle informazioni giuste al momento giusto.