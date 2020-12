L'importanza dei modelli di maturità – Cosa devono sapere i CIO

L'Enterprise Imaging continua a evolversi per offrire un numero sempre più elevato di funzionalità man mano che i dipartimenti di diagnostica per immagini si impegnano a fornire l'imaging medicale in modo sicuro, con gli strumenti giusti, al momento giusto, per il paziente giusto. Anche se questi progressi nell'imaging offrono molte più opportunità, anche l'operatività sta diventando sempre più complessa, con processi ancora più disparati che devono essere mantenuti, supportati e standardizzati nell'intero ambiente della struttura sanitaria.

Molti di questi processi inefficienti possono essere evitati migliorando i flussi di lavoro o sfruttando la tecnologia, anche se questo può sembrare più semplice a dirsi che a farsi. Un approccio che sta aiutando i direttori sanitari e i responsabili di reparto a far avanzare le proprie organizzazioni grazie alla tecnologia è l'utilizzo di modelli di adozione e maturità, progettati per aiutare le organizzazioni a misurare e potenziare progressivamente le capacità di analisi per migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria. In modo più specifico, il Digital Imaging Adoption Model (DIAM) fornisce indicazioni agli esperti di imaging e IT per identificare e adottare la corretta strategia digitale al fine di migliorare i risultati sanitari per i pazienti.

Lanciato nel 2016 per la radiologia, il modello DIAM originale valutava le funzionalità IT correlate all'imaging radiologico. Il DIAM per l'Enterprise Imaging è stato introdotto all'inizio dello scorso anno, aggiornato per valutare la maturità di tutti i processi supportati dall'IT e supportare più servizi di imaging nell'intera struttura sanitaria, per guidare le organizzazioni sanitarie verso un ambiente IT di imaging completamente digitalizzato. Il modello DIAM offre un quadro di riferimento per supportare il piano strategico esistente dell'organizzazione, identificando i punti di forza e i punti deboli dei suoi strumenti e processi e determinando l'approccio generale per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Identifica sette fasi di sviluppo, dalla gestione limitata di immagini elettroniche a sofisticate soluzioni di imaging distribuite a livello dell'intera struttura sanitaria. Il DIAM fornisce inoltre un linguaggio comune che i responsabili del settore dell'assistenza sanitaria possono utilizzare con i fornitori per chiarire le loro esigenze e aspettative e offre agli utenti un modo efficace per riconoscere le lacune nei propri sistemi e nella propria strategia generale.