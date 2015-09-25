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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
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Fuori produzione

Stoppino di umidificazione NanoCloud

FY5156/10

Respira la differenza

Umidificazione superiore con NanoCloud

Vedi tutti i vantaggi

Respira la differenza

  • Tecnologia NanoCloud

  • Facile pulizia

Pulizia facile dello stoppino di umidificazione

Il design intelligente consente una facile pulizia e manutenzione dello stoppino di umidificazione. Basta estrarre lo stoppino insieme alla rotellina dello stoppino dal relativo supporto e sciacquare lo stoppino di umidificazione sotto l'acqua corrente.

Avviso di protezione aria sana per la sostituzione dello stoppino

L'avviso di protezione aria sana ti avvisa subito quando è il momento di sostituire lo stoppino. Se lo stoppino non viene subito sostituito, l'apparecchio si spegne per evitare di continuare a funzionare a vuoto. Lo stoppino girevole non si immerge mai nell'acqua, cessa di ruotare quando è fuori dall'acqua o raggiunge il livello di umidità preimpostato, mentre la ventola continua a funzionare in modalità purificatore prosciugando lo stoppino. Così avrai la certezza di respirare aria sempre sana.

Zero polvere bianca o superfici umide

Le microparticelle di acqua prodotte da Philips NanoCloud non creano nebbie o superfici umide nella tua stanza.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato per staphylococcus albus e il virus MS2, proprietà antibatteriche testate secondo gli standard GB21551.3 con staphylococcus albus, concentrazione iniziale di 1*105 cfu/m3