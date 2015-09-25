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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FY5156/10
Respira la differenza
Umidificazione superiore con NanoCloud
Tecnologia NanoCloud
Facile pulizia
Il design intelligente consente una facile pulizia e manutenzione dello stoppino di umidificazione. Basta estrarre lo stoppino insieme alla rotellina dello stoppino dal relativo supporto e sciacquare lo stoppino di umidificazione sotto l'acqua corrente.
L'avviso di protezione aria sana ti avvisa subito quando è il momento di sostituire lo stoppino. Se lo stoppino non viene subito sostituito, l'apparecchio si spegne per evitare di continuare a funzionare a vuoto. Lo stoppino girevole non si immerge mai nell'acqua, cessa di ruotare quando è fuori dall'acqua o raggiunge il livello di umidità preimpostato, mentre la ventola continua a funzionare in modalità purificatore prosciugando lo stoppino. Così avrai la certezza di respirare aria sempre sana.
Le microparticelle di acqua prodotte da Philips NanoCloud non creano nebbie o superfici umide nella tua stanza.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
Testato per staphylococcus albus e il virus MS2, proprietà antibatteriche testate secondo gli standard GB21551.3 con staphylococcus albus, concentrazione iniziale di 1*105 cfu/m3