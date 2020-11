Contrasto luminoso migliorato per una guida più sicura ed emozionante

Quando ti metti al volante di notte, le tue abilità visive vengono spinte al limite. In condizioni di scarsa luminosità, o quando la luce si riflette sugli altri veicoli, il contrasto tra gli oggetti si riduce notevolmente e distinguere gli ostacoli, come i pedoni sulla strada, diventa più difficile. La temperatura colore delle lampadine Philips RacingVision (in H4 e H7) consente una migliore messa a fuoco e una percezione superiore del contrasto in lontananza. Per questo, sarai un automobilista più sicuro e, con i nuovi limiti, la guida notturna sarà ancora più emozionante.