Mantieni il contenuto attivo e in funzione con FailOver

Mantenere il contenuto attivo e in funzione è fondamentale per le applicazioni commerciali esigenti. Oltre a rendere improbabili i problemi di contenuto, FailOver fornisce protezione dei contenuti grazie alla tecnologia rivoluzionaria che, nel caso di un malfunzionamento del lettore multimediale, riproduce il contenuto di backup sullo schermo. Quando l’ingresso primario è di nuovo attivo, FailOver si attiva automaticamente. Devi solo selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e sarai pronto per una protezione immediata.