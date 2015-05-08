Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5

Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Progetta i contenuti signage online e collegali a un display o a tutta la rete. Basta inserire un cavo Internet RJ45 per la connessione di rete e collegare il display all'indirizzo URL dedicato e sarai pronto per riprodurre i tuoi contenuti basati su cloud.