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    Signage Solutions Display Q-Line

    BDL3230QL/00

    Migliora le tue insegne

    Diffondi immagini davvero nitide in maniera più ecocompatibile. Elevate prestazioni, affidabilità e basso consumo energetico: questo sistema è ideale per i progetti che non ammettono compromessi.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Display Q-Line

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    Migliora le tue insegne

    con prestazioni intelligenti preziosissime

    • 32"
    • Retroilluminazione LED diretta
    • Full HD
    Gestisci e controlla la rete in remoto tramite SmartControl

    Gestisci e controlla la rete in remoto tramite SmartControl

    SmartControl ti consente di controllare e gestire in modalità remota la tua rete di display tramite RJ45 e RS232C. Esegui facilmente l'impostazione ottimale di tutte le opzioni dei display tra cui risoluzione, luminosità, contrasto e copia delle proprie impostazioni su tutta la rete.

    Con SmartCMS, gestisci i contenuti con facilità e libertà

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    Sistema gratuito e facile di gestione dei contenuti compatibile solo con i display Signage Solutions Philips per gestirne i contenuti digitali. Con SmartCMS, puoi creare e organizzare i contenuti 24 ore su 24. Realizza la tua rete, progetta i contenuti e programma la tua playlist: adesso sei pronto!

    Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5

    Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5

    Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Progetta i contenuti signage online e collegali a un display o a tutta la rete. Basta inserire un cavo Internet RJ45 per la connessione di rete e collegare il display all'indirizzo URL dedicato e sarai pronto per riprodurre i tuoi contenuti basati su cloud.

    Memorizza e riproduci i contenuti con la memoria interna

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    Memorizza e riproduci i contenuti con la memoria interna. Carica il file multimediale sul display e riproducilo immediatamente. Grazie al browser interno, puoi usufruirne anche come memoria cache durante la riproduzione dei contenuti online. E se la rete dovesse interrompersi, la memoria interna continuerà la riproduzione della versione cache del contenuto, assicurandoti il funzionamento anche in questo caso.

    Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

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    Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.

    Visualizza immagini mediche con precisione grazie a D-image

    Visualizza immagini mediche con precisione grazie a D-image

    D-image ti consente di visualizzare e analizzare le immagini mediche con prestazioni di visualizzazione precise e uniformi. I display professionali sono calibrati in fase di produzione per offrire prestazioni conformi alle norme sulla scala di grigio. D-image ti consente di raggiungere il massimo dell'accuratezza in ogni aspetto della cura dei pazienti.

    SmartPower per il risparmio di energia

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    L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

    LED Full HD per immagini brillanti con un incredibile contrasto

    La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Dim. diagonale schermo (metrico)
      80  cm
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      31.5  pollici
      Formato
      16:9
      Risoluzione del display
      1920x1080p
      Pixel Pitch
      0,36375 x 0,36375 mm
      Risoluzione ottimale
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Luminosità
      350  cd/m²
      Colori display
      16,7 milioni
      Fattore di contrasto (tipico)
      1400:1
      Rapporto di contrasto dinamico
      500.000:1
      Tempo di risposta (tipico)
      8  ms
      Angolo visuale (orizzontale)
      178  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      178  gradi
      DICOM
      Clinical D-image

    • Connettività

      Uscita audio
      Audio L/R (RCA)
      Ingresso video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Component (RCA)
      • Composite (RCA)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Ingresso audio
      • Jack da 3,5 mm
      • Audio L/R (RCA)
      Altri collegamenti
      USB
      Controllo esterno
      • RJ45
      • Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C
      • Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR

    • Funzioni utili

      Matrice affiancata
      Fino a 15 x 15
      Funzioni di risparmio dello schermo
      Pixel Shift
      Controllo tastiera
      • Bloccabile
      • Nascosto
      Loop through del segnale
      • RS232
      • Loop through IR
      Funzioni di risparmio energetico
      Smart Power
      Controllabile via rete
      • RS232
      • RJ45
      • One Wire (HDMI-CEC)
      Memoria
      • Accesso alla memoria interna
      • EMMC da 8 GB
      Avvio
      • Ritardo di attivazione
      • Stato di attivazione
      • Wake up on LAN
      Finestra di avvio
      Abilita/disabilita logo Philips

    • Audio

      Altoparlanti incorporati
      2 x 10 W RMS

    • Assorbimento

      Tensione di rete
      CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
      Consumo
      57  W
      Consumo energetico in standby
      <0,5 W

    • Risoluzione del display supportata

      Formati per computer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formati video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensioni

      Larghezza set
      726,5  mm
      Peso del prodotto
      5,20  Kg
      Altezza set
      425,4  mm
      Profondità set
      63,6  mm
      Larghezza set (pollici)
      28,6  pollici
      Altezza set (pollici)
      16.75  pollici
      Supporto a parete
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Profondità set (pollici)
      2,5  pollici
      Ampiezza della cornice
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Peso prodotto (lb)
      14,74  lb

    • Condizioni atmosferiche

      Intervallo di temp. (funzionamento)
      5~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umidità relativa
      20 ~ 80  %
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Applicazioni multimediali

      Riproduzione video USB
      • 3G2
      • 3 GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Riproduzione immagine USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Riproduzione audio USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accessori

      Accessori inclusi
      • Cavo di alimentazione CA
      • Cavo RS232
      • Cavo VGA
      • Telecomando
      • Batterie per telecomando
      • Manuale dell'utente su CD-ROM
      • Guida rapida

    • Varie

      Lingue OSD (On-Screen Display)
      • Inglese
      • Francese
      • Tedesco
      • Italiano
      • Polacco
      • Turco
      • Russo
      • Cinese semplificato
      • Spagnolo
      • Cinese tradizionale
      Garanzia
      Garanzia di 3 anni
      Omologazioni
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Contenuto della confezione

    Altri articoli in confezione

    • Cavo di alimentazione CA
    • Cavo RS232
    • Cavo VGA
    • Telecomando
    • Batterie per telecomando
    • Manuale dell'utente su CD-ROM
    • Guida rapida
    Badge-D2C

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