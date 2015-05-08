Altri articoli in confezione
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo RS232
- Cavo VGA
- Telecomando
- Batterie per telecomando
- Manuale dell'utente su CD-ROM
- Guida rapida
BDL3230QL/00
Migliora le tue insegne
Diffondi immagini davvero nitide in maniera più ecocompatibile. Elevate prestazioni, affidabilità e basso consumo energetico: questo sistema è ideale per i progetti che non ammettono compromessi.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Display Q-Line
totale
recurring payment
SmartControl ti consente di controllare e gestire in modalità remota la tua rete di display tramite RJ45 e RS232C. Esegui facilmente l'impostazione ottimale di tutte le opzioni dei display tra cui risoluzione, luminosità, contrasto e copia delle proprie impostazioni su tutta la rete.
Sistema gratuito e facile di gestione dei contenuti compatibile solo con i display Signage Solutions Philips per gestirne i contenuti digitali. Con SmartCMS, puoi creare e organizzare i contenuti 24 ore su 24. Realizza la tua rete, progetta i contenuti e programma la tua playlist: adesso sei pronto!
Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Progetta i contenuti signage online e collegali a un display o a tutta la rete. Basta inserire un cavo Internet RJ45 per la connessione di rete e collegare il display all'indirizzo URL dedicato e sarai pronto per riprodurre i tuoi contenuti basati su cloud.
Memorizza e riproduci i contenuti con la memoria interna. Carica il file multimediale sul display e riproducilo immediatamente. Grazie al browser interno, puoi usufruirne anche come memoria cache durante la riproduzione dei contenuti online. E se la rete dovesse interrompersi, la memoria interna continuerà la riproduzione della versione cache del contenuto, assicurandoti il funzionamento anche in questo caso.
Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.
D-image ti consente di visualizzare e analizzare le immagini mediche con prestazioni di visualizzazione precise e uniformi. I display professionali sono calibrati in fase di produzione per offrire prestazioni conformi alle norme sulla scala di grigio. D-image ti consente di raggiungere il massimo dell'accuratezza in ogni aspetto della cura dei pazienti.
L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Applicazioni multimediali
Accessori
Varie
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