Termini di ricerca

  • Distinguiti Distinguiti Distinguiti

    Signage Solutions Display Q-Line

    65BDL3511Q/02

    Distinguiti

    Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD. Una soluzione affidabile e veloce da configurare.

    Prodotti simili

    Vedi tutti Serie Q-Line

    Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

    Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

    Prezzo del pacchetto

    Salta

    Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

    Aggiungi accessori

    Questo prodotto
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Display Q-Line

    totale

    recurring payment

    Distinguiti

    Display 18/7 facile da configurare.

    • 65"
    • Retroilluminazione LED diretta
    • Ultra HD
    Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

    Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

    Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

    FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

    FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

    Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

    Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

    Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

    Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.

    Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB

    Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Dim. diagonale schermo (metrico)
      163.9  cm
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      64.5  pollici
      Formato
      16:9
      Risoluzione del display
      3840 x 2160
      Pixel Pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Risoluzione ottimale
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosità
      400  cd/m²
      Colori display
      1,07 miliardi
      Fattore di contrasto (tipico)
      1200:1
      Rapporto di contrasto dinamico
      500.000:1
      Tempo di risposta (tipico)
      8  ms
      Angolo visuale (orizzontale)
      178  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      178  gradi
      Tecnologia pannello
      IPS
      Immagine medica
      Preimpostazione D-Image (compatibile con dicom parte 14)
      Foschia
      25%

    • Connettività

      Uscita audio
      Jack da 3,5mm
      Ingresso video
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Ingresso audio
      Jack da 3,5 mm
      Controllo esterno
      • Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR
      • RJ45
      • Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C

    • Funzioni utili

      Posizionamento
      • Orizzontale (18/7)
      • Verticale (18/7)
      Matrice affiancata
      Fino a 10 x 15
      Controllo tastiera
      • Nascosto
      • Bloccabile
      Segnale telecomando
      Bloccabile
      Loop through del segnale
      • RS232
      • Loop through IR
      Facilità di installazione
      Smart Insert
      Funzioni di risparmio energetico
      Smart Power
      Controllabile via rete
      • RS232
      • RJ45
      Avvio
      • Ritardo di attivazione
      • Stato di attivazione
      • Avvio su sorgente
      Finestra di avvio
      Abilita/disabilita logo Philips

    • Audio

      Altoparlanti incorporati
      2 x 10 W RMS

    • Assorbimento

      Tensione di rete
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo
      165  W
      Consumo (max)
      220 W
      Consumo energetico in standby
      < 0,5 W
      Funzionalità di risparmio energetico
      Smart Power
      Classe energetica
      G

    • Risoluzione del display supportata

      Formati per computer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formati video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • Dimensioni

      Larghezza set
      1462,3  mm
      Peso del prodotto
      27,80  Kg
      Altezza set
      837,3  mm
      Profondità set
      68,9 mm (montaggio a parete)/89,9 mm (impugnatura)  mm
      Larghezza set (pollici)
      57,57  pollici
      Altezza set (pollici)
      32.96  pollici
      Supporto a parete
      400 x 400 mm, M8
      Profondità set (pollici)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pollici
      Ampiezza della cornice
      14,9 mm (cornice in piano)
      Peso prodotto (lb)
      61,29  lb

    • Condizioni atmosferiche

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Intervallo di temp. (funzionamento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20 ~ 60  °C
      Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
      20 ~ 80% UR (senza condensa)
      Intervallo di umidità (conservazione) [RH]
      5 ~ 95% UR (senza condensa)

    • Applicazioni multimediali

      Riproduzione video USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Riproduzione immagine USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Riproduzione audio USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Accessori

      Accessori inclusi
      • Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Cavo di alimentazione CA
      • Copertura interruttore CA
      • Guida rapida (x1)
      • Telecomando e batterie AAA
      • Cavo RS232 a margherita (x1)
      • Coperchio USB e vite (x1)
      • Morsetto raccoglicavi (x3)

    • Varie

      Lingue OSD (On-Screen Display)
      • Arabo
      • Inglese
      • Francese
      • Tedesco
      • Italiano
      • Giapponese
      • Polacco
      • Russo
      • Spagnolo
      • Cinese semplificato
      • Turco
      • Cinese tradizionale
      Garanzia
      Garanzia di 3 anni
      Omologazioni
      • CE
      • FCC, Classe A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

    Ottieni assistenza per questo prodotto

    Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

    Prodotti consigliati

    Prodotti visionati di recente

    Recensioni

    Diventa il primo a recensire questo oggetto

    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.