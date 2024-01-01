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Distinguiti
Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD. Una soluzione affidabile e veloce da configurare.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Display Q-Line
totale
recurring payment
Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.
Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.
Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.
Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Applicazioni multimediali
Accessori
Varie
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