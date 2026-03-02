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Videowall di impatto
Offri presentazioni e branding aziendale di qualità superiore. Il display videowall X-Line Philips ti consente di dare vita ai tuoi contenuti, catturando l'attenzione del pubblico grazie alle impostazioni di Pure Color Pro.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Display videowall
totale
recurring payment
Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.
Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.
Integra un PC completo o un modulo CRD52 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.
Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD52 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).
Controllo retroilluminazione automatico a risparmio energetico
Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Sia che si utilizzino 4 monitor o 40, sarà necessario un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti. La risoluzione 4K è perfettamente supportata e utilizzando quattro schermi otterrai la migliore risoluzione dot-by-dot possibile.
Migliora la qualità dell'immagine con Pure Color Pro. Grazie alla maggiore luminanza offerta dalle impostazioni personalizzate per la temperatura colore e dalla calibrazione avanzata della gamma cromatica, i contenuti risultano più nitidi e luminosi per un realismo straordinario dall'aspetto vivace.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Accessori
Varie
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