Termini di ricerca

  • Videowall di impatto Videowall di impatto Videowall di impatto

    Signage Solutions Display videowall

    55BDL8107X/00

    Videowall di impatto

    Offri presentazioni e branding aziendale di qualità superiore. Il display videowall X-Line Philips ti consente di dare vita ai tuoi contenuti, catturando l'attenzione del pubblico grazie alle impostazioni di Pure Color Pro.

    Prodotti simili

    Vedi tutti Serie Videowall

    Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

    Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

    Prezzo del pacchetto

    Salta

    Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

    Aggiungi accessori

    Questo prodotto
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Display videowall

    totale

    recurring payment

    Videowall di impatto

    Ispira il tuo team e i tuoi ospiti

    • 55"
    • Retroilluminazione LED diretta
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

    Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

    Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

    FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

    FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

    Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

    Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

    Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

    Integra un PC completo o un modulo CRD52 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

    Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD52 opzionale

    Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD52 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).

    Controllo retroilluminazione automatico, risparmio energetico

    Controllo retroilluminazione automatico a risparmio energetico

    Modalità affiancata: affianca più monitor 4K per creare videowall di qualsiasi dimensione

    Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Sia che si utilizzino 4 monitor o 40, sarà necessario un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti. La risoluzione 4K è perfettamente supportata e utilizzando quattro schermi otterrai la migliore risoluzione dot-by-dot possibile.

    Cornici ultra sottili. Per immagini senza distrazioni

    Migliora la qualità dell'immagine con Pure Color Pro. Grazie alla maggiore luminanza offerta dalle impostazioni personalizzate per la temperatura colore e dalla calibrazione avanzata della gamma cromatica, i contenuti risultano più nitidi e luminosi per un realismo straordinario dall'aspetto vivace.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Dim. diagonale schermo (metrico)
      138.7  cm
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      54.5  pollici
      Formato
      16:9
      Risoluzione del display
      1920x1080p
      Pixel Pitch
      0,63 x 0,63 mm
      Risoluzione ottimale
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Luminosità
      700  cd/m²
      Colori display
      16,7 M
      Fattore di contrasto (tipico)
      1200:1
      Rapporto di contrasto dinamico
      500.000:1
      Tempo di risposta (tipico)
      8  ms
      Angolo visuale (orizzontale)
      178  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      178  gradi
      Foschia
      25%

    • Connettività

      Uscita audio
      Mini jack da 3,5 mm (x1)
      Ingresso video
      • DVI-D (x1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • DisplayPort 1.3 (x1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      Ingresso audio
      Mini jack da 3,5 mm (x1)
      Altri collegamenti
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Sensore termico
      Video output (Uscita video)
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Controllo esterno
      • Jack da 3,5 mm (ingresso) IR
      • LAN RJ45 (x2)
      • Loop through segnale RJ45 (x2)

    • Funzioni utili

      Posizionamento
      • Orizzontale (24/7)
      • Verticale (24/7)
      Matrice affiancata
      Fino a 15 x 15
      Funzioni di risparmio dello schermo
      Pixel Shift, bassa luminosità
      Loop through del segnale
      • DisplayPort
      • RJ45
      Facilità di installazione
      • Impugnature per il trasporto
      • Smart Insert
      Funzioni di risparmio energetico
      Smart Power
      Controllabile via rete
      LAN (RJ45)

    • Audio

      Altoparlanti incorporati
      2 x 10 W (RMS)

    • Assorbimento

      Consumo energetico in standby
      0,5 W
      Classe energetica
      G
      Consumo
      EEI lot5 134 W.

    • Risoluzione del display supportata

      Formati per computer
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formati video
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

    • Dimensioni

      Montaggio con Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Larghezza set
      1211,1  mm
      Peso del prodotto
      23,8  Kg
      Altezza set
      681,9  mm
      Profondità set
      95,3 mm (P con montaggio a parete)/94,3 mm (P con impugnatura)  mm
      Larghezza set (pollici)
      47,68  pollici
      Altezza set (pollici)
      26.85  pollici
      Supporto a parete
      400 x 400 mm, M6
      Profondità set (pollici)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  pollici
      Ampiezza della cornice
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Condizioni atmosferiche

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Intervallo di temp. (funzionamento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20 ~ 60  °C
      Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
      20 - 80% (senza condensa)
      Intervallo di umidità (conservazione) [RH]
      5 - 95% (senza condensa)

    • Accessori

      Accessori inclusi
      • 3 gap pad
      • Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)
      • Guida rapida (x1)
      • Telecomando e batterie AAA
      • Convertitore RJ45 / RS232
      • Cavo alimentazione
      • Cavo DP (x1)
      • Cavo RJ45 (x1)
      • Pin allineamento margine (x2)
      • Kit allineamento margine (1)
      Accessori opzionali
      • Kit finitura margine superiore/inferiore: EFK5539
      • Kit finitura margine sinistro/destro: EFK5569

    • Varie

      Lingue OSD (On-Screen Display)
      • Arabo
      • Inglese
      • Francese
      • Tedesco
      • Italiano
      • Giapponese
      • Polacco
      • Russo
      • Spagnolo
      • Cinese semplificato
      • Turco
      • Cinese tradizionale
      Garanzia
      Garanzia di 3 anni
      Omologazioni
      • CE
      • FCC, Classe A
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

    Ottieni assistenza per questo prodotto

    Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

    Prodotti consigliati

    Prodotti visionati di recente

    Recensioni

    Diventa il primo a recensire questo oggetto

    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.