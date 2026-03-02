Modalità affiancata: affianca più monitor 4K per creare videowall di qualsiasi dimensione

Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Sia che si utilizzino 4 monitor o 40, sarà necessario un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti. La risoluzione 4K è perfettamente supportata e utilizzando quattro schermi otterrai la migliore risoluzione dot-by-dot possibile.