Altri articoli in confezione
- Cavo di alimentazione CA
- Batterie per telecomando
- Guida rapida
- Telecomando
- Piastre allineamento margine
- Cavo RS232
- Accessori opzionali: Sensore di movimento a luce IR (CRD41)
- Accessori opzionali: Piedistallo da tavolo
55BDL3002H/00
Cattura l'attenzione
Assicurati una visibilità ottimale sia di giorno che di notte con un display professionale Full HD H-Line dalla luminosità elevata. Chiarezza e contrasto incredibili lo rendono la soluzione perfetta per vetrine e luoghi luminosi. Perfetto per ogni situazione, dai musei ai negozi.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Display H-Line
totale
recurring payment
Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.
Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.
Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.
Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.
Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).
Prendi il controllo della tua rete di display Philips Professional. CMND ti consente di gestire, aggiornare, eseguire la manutenzione e la riproduzione tramite un'unica interfaccia di facile utilizzo. Dall'installazione al funzionamento quotidiano.
Di grande impatto in spazi semi-aperti e luminosi. Questo display ad elevatissima luminosità da 2500 cd/m2 è l'ideale per attirare l'attenzione in aree grandi e affollate soggette ad elevata illuminazione ambientale.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Applicazioni multimediali
Accessori
Varie
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