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    Signage Solutions Display H-Line

    55BDL3002H/00

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    Cattura l'attenzione

    Assicurati una visibilità ottimale sia di giorno che di notte con un display professionale Full HD H-Line dalla luminosità elevata. Chiarezza e contrasto incredibili lo rendono la soluzione perfetta per vetrine e luoghi luminosi. Perfetto per ogni situazione, dai musei ai negozi.

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    Signage Solutions

    Display H-Line

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    Cattura l'attenzione

    Display 24/7 dalla luminosità elevata.

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

    Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

    Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

    CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

    CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

    Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

    FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

    FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

    Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

    Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

    Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

    Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

    Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD50 opzionale

    Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).

    Gestione remota dei sistemi tramite CMND

    Prendi il controllo della tua rete di display Philips Professional. CMND ti consente di gestire, aggiornare, eseguire la manutenzione e la riproduzione tramite un'unica interfaccia di facile utilizzo. Dall'installazione al funzionamento quotidiano.

    Luminosità elevata (2.500 cd/m2). Ideale per essere utilizzato in spazi semi-aperti

    Di grande impatto in spazi semi-aperti e luminosi. Questo display ad elevatissima luminosità da 2500 cd/m2 è l'ideale per attirare l'attenzione in aree grandi e affollate soggette ad elevata illuminazione ambientale.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Dim. diagonale schermo (metrico)
      139.7  cm
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      55  pollici
      Formato
      16:9
      Risoluzione del display
      1920x1080p
      Pixel Pitch
      0,63 x 0,63 mm
      Risoluzione ottimale
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Luminosità
      2500  cd/m²
      Colori display
      16,7 M (a 8 bit)
      Fattore di contrasto (tipico)
      5000:1
      Rapporto di contrasto dinamico
      500.000:1
      Tempo di risposta (tipico)
      6  ms
      Angolo visuale (orizzontale)
      178  gradi
      Angolo visuale (verticale)
      178  gradi
      Miglioramento dell'immagine
      • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
      • Combfilter 3D
      • Deinterlacciamento MA 3D
      • Miglioramento contrasto dinamico
      • Compensazione movim. non interlacciata
      • Scansione progressiva
      Tecnologia pannello
      SVA

    • Connettività

      Uscita audio
      Jack da 3,5mm
      Ingresso video
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Component (BNC)
      • Composite (BNC)
      • HDMI (x 2)
      Ingresso audio
      • Jack da 3,5 mm
      • Audio L/R (RCA)
      Altri collegamenti
      • AC-out
      • OPS
      • USB
      Video output (Uscita video)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Controllo esterno
      • Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C
      • RJ45
      • Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR

    • Funzioni utili

      Posizionamento
      • Orizzontale
      • Verticale
      Funzioni di risparmio dello schermo
      Pixel Shift, bassa luminosità
      Controllo tastiera
      • Nascosto
      • Bloccabile
      Segnale telecomando
      Bloccabile
      Loop through del segnale
      • RS232
      • Loop through IR
      Facilità di installazione
      • Smart Insert
      • Kit allineamento margine
      Funzioni di risparmio energetico
      Smart Power
      Altra convenienza
      Impugnature per il trasporto
      Prestazioni immagine
      Controllo colore avanzato
      Controllabile via rete
      • RS232
      • HDMI (un filo metallico)
      • LAN (RJ45)

    • Audio

      Altoparlanti incorporati
      2 x 10 W RMS

    • Assorbimento

      Tensione di rete
      100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz
      Consumo
      368  W
      Consumo energetico in standby
      <0,5 W

    • Risoluzione del display supportata

      Formati per computer
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formati video
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensioni

      Larghezza set
      1242,2  mm
      Peso del prodotto
      35,8  Kg
      Altezza set
      713  mm
      Profondità set
      137,9  mm
      Larghezza set (pollici)
      48,9  pollici
      Altezza set (pollici)
      28.1  pollici
      Supporto a parete
      400 x 400 mm, M6
      Profondità set (pollici)
      5,43  pollici
      Ampiezza della cornice
      15,6 mm
      Peso prodotto (lb)
      78,94  lb
      Larghezza vano "intelligente"
      100  mm
      Altezza vano "intelligente"
      200  mm

    • Condizioni atmosferiche

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Intervallo di temp. (funzionamento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umidità relativa
      20 ~ 80 (funzionamento), 5 - 95% (conservazione)  %
      Intervallo di temp. (immagazzinamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Applicazioni multimediali

      Riproduzione video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Riproduzione immagine USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Riproduzione audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accessori

      Accessori inclusi
      • Cavo di alimentazione CA
      • Batterie per telecomando
      • Guida rapida
      • Telecomando
      • Piastre allineamento margine
      • Cavo RS232
      Accessori inclusi
      Cavo RS232 a margherita
      Accessori opzionali
      • Sensore di movimento a luce IR (CRD41)
      • Piedistallo da tavolo

    • Varie

      Lingue OSD (On-Screen Display)
      • Inglese
      • Francese
      • Tedesco
      • Italiano
      • Polacco
      • Russo
      • Spagnolo
      • Turco
      • Cinese semplificato
      • Cinese tradizionale
      • Arabo
      • Giapponese
      • Portoghese
      Garanzia
      Garanzia di 3 anni
      Omologazioni
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Class B
      • UL/cUL

    Contenuto della confezione

    Altri articoli in confezione

    • Cavo di alimentazione CA
    • Batterie per telecomando
    • Guida rapida
    • Telecomando
    • Piastre allineamento margine
    • Cavo RS232
    • Accessori opzionali: Sensore di movimento a luce IR (CRD41)
    • Accessori opzionali: Piedistallo da tavolo
    Badge-D2C

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