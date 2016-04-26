Offri ai tuoi ospiti l'esperienza visiva che meritano. Essi potranno sperimentare un TV più veloce e reattivo con una vasta gamma di applicazioni a misura d'ospite, mentre tu potrai sperimentare quando vuoi una installazione e una gestione remote molto semplici.
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto
Prezzo del pacchetto
Salta
Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:
Aggiungi accessori
Questo prodotto
- {discount-value}
TV professionale
totale
recurring payment
Un'innovativa esperienza di gioco
grazie alla potenza di Android™
MediaSuite da 43"
grazie alla potenza di Android™
Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV
Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!
Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.
CMND & Control: manutenzione semplice del tuo TV
CMND & Control consente la configurazione e l'installazione remote del tuo TV da una posizione centralizzata, senza dover accedere alle camere. Aggiorna e gestisci tutti i display con il minimo sforzo, senza dover disturbare i tuoi ospiti.
CMND & Create: consente di mostrare le informazioni che vuoi, quando vuoi
CMND & Create consente di fornire le informazioni che vuoi, quando vuoi. Il modulo di gestione dei contenuti di CMND permette di creare e distribuire facilmente pagine Web personalizzate e interattive degli hotel. Personalizza il tuo TV in modo da offrire agli ospiti le informazioni più aggiornate con gli sviluppi più recenti del tuo hotel, tutto in tempo reale.
Android: per un'esperienza di visione TV più veloce, ricca e piacevole
I TV professionali dotati di tecnologia Android offrono un'interfaccia più veloce, ricca e intuitiva, da cui è possibile accedere a una vasta gamma di servizi, applicazioni e tanti altri contenuti dedicati. I link diretti contenuti nel semplice menu consentono di accedere alle applicazioni preferite.
AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni in tutta semplicità
Con AppControl puoi avere sul tuo TV le applicazioni che desideri. Oltre a permettere di aggiungere, eliminare e ordinare le applicazioni e di configurarle in camere specifiche, il sistema ti consente di personalizzare l'esperienza di ogni singolo ospite da una posizione centralizzata, senza dover accedere alla camera. Per una maggiore facilità di utilizzo e una più elevata sicurezza, puoi caricare l'applicazione personalizzata sul nostro server privato basato su cloud e garantirti così un accesso esclusivo.
Applicazioni avanzate con molti servizi dedicati al settore alberghiero
Le applicazioni avanzate sono sempre di più. Grazie ad Android, le applicazioni funzionano in modo più fluido e rapido e sono più avanzate che mai. In linea con gli standard del settore alberghiero, le informazioni sui clienti vengono eliminate in tutta sicurezza dopo il loro utilizzo e viene impedito l'accesso ai contenuti illegali che possono danneggiare la tua attività.
Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.
Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).
Philips TV Remote App per un maggiore controllo
Non ti va di utilizzare il telecomando? Utilizza Philips TV Remote App sullo smartphone o sul tablet per controllare il tuo TV, selezionare e scegliere le applicazioni da visualizzare e accedere a SmartInfo. Disponibile per il download gratuito su dispositivi iOS e Android.
Specifiche tecniche
Immagine/Display
Formato
16:9
Dim. diagonale schermo (pollici)
43
pollici
Dim. diagonale schermo (metrico)
110
cm
Display
LED Full HD
Risoluzione del display
1920x1080p
Luminosità
300
cd/m²
Miglioramento dell'immagine
200 Hz Perfect Motion Rate
Pixel Plus HD
Angolo visuale
178º (O) / 178º (V)
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
TV digitale
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (fino a 1080p60)
Riproduzione video
NTSC
PAL
TV analogica
PAL
Riproduzione IP
Multicast
Unicast
Android TV
OS
Android™ 5.1 (Lollipop)
Capacità memoria (Flash)
8 GB
Caratteristiche
Facilità d'uso
Stile immagine
Stile audio
Servizi digitali
EPG 8gg
Now&Next
MHEG
Televideo
HbbTV
Sottotitoli
Comando locale
Joystick
Funzionalità per il settore alberghiero
Modalità hotel
Blocco controllo joystick
Blocco del menu
Blocco del menu di installazione
Limitazione del volume
Modalità carcere
Modalità sicurezza elevata
Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
Timer
Spegnimento automatico
Sveglia
Canale sveglia
Suonerie per il risveglio
Comando di accensione
Canale
Funzione
Formato immagine
Volume
Stile immagine
Antifurto
Protezione antifurto della batteria
Blocco Kensington
Controllo alimentazione
Accensione automatica
Avvio a basso consumo/rapido
WoLAN
WoWLAN
Applicazioni
AppControl
Applicazioni basate su cloud
Applicazioni Android
Philips TV Remote App
Marca
SmartInfo
Logo di benvenuto
Pannello di controllo personalizzabile (HTML)
Sistema IPTV
Applicazioni personalizzate
Nome della località (ID Geonames)
Orologio
Orologio in modalità standby
Pulsante RC fluorescente
Orologio su schermo
Orologio esterno opzionale
SmartInfo
Browser HTML5
Modelli interattivi
Copia e aggiornamento del firmware
Instant Initial Cloning
Tramite USB, RF e IP
CMND & Control
Editor dei canali offline
Editor delle impostazioni offline
Status TV in tempo reale (IP)
Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF
CMND & Create
Gestione TV Group
Controllo
Blocco dell'aggiornamento canali automatico
Protocollo Serial Xpress
JSON API per JAPIT TV Control
Servizi integrati
Previsioni del tempo per 5 giorni
DRM interattivo
VSecure
PlayReady Smooth Streaming
Securemedia
Generazione di profitto
MyChoice
Lingue
Controllo lingua ospite
Telecomando
Predisposto per cinghia
Rilevamento batteria scarica
Blocco sportello batteria telecomando
Canali
Elenco combinato
Elenchi tematici
Funzionalità per gli ospedali
Controllo
Telecomando multiplo
Compatibile con RC per ospedali
Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
Funzioni utili
Uscita cuffia
Disattivazione indipendente audio altoparlante principale