Termini di ricerca

  • Un'innovativa esperienza di gioco Un'innovativa esperienza di gioco Un'innovativa esperienza di gioco

    TV professionale

    43HFL5011T/12

    Punteggio complessivo / 5
    • Recensioni Recensioni
    1 premio

    Un'innovativa esperienza di gioco

    Offri ai tuoi ospiti l'esperienza visiva che meritano. Essi potranno sperimentare un TV più veloce e reattivo con una vasta gamma di applicazioni a misura d'ospite, mentre tu potrai sperimentare quando vuoi una installazione e una gestione remote molto semplici.

    Scopri tutti i vantaggi

    Prodotti simili

    Vedi tutti MediaSuite

    Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

    Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

    Prezzo del pacchetto

    Salta

    Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

    Aggiungi accessori

    Questo prodotto
    TV professionale
    - {discount-value}

    TV professionale

    totale

    recurring payment

    Un'innovativa esperienza di gioco

    grazie alla potenza di Android™

    • MediaSuite da 43"
    • grazie alla potenza di Android™
    Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV

    Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV

    Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!

    Compatibilità MyChoice per maggiori entrate

    Compatibilità MyChoice per maggiori entrate

    MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

    CMND & Control: manutenzione semplice del tuo TV

    CMND & Control: manutenzione semplice del tuo TV

    CMND & Control consente la configurazione e l'installazione remote del tuo TV da una posizione centralizzata, senza dover accedere alle camere. Aggiorna e gestisci tutti i display con il minimo sforzo, senza dover disturbare i tuoi ospiti.

    CMND & Create: consente di mostrare le informazioni che vuoi, quando vuoi

    CMND & Create: consente di mostrare le informazioni che vuoi, quando vuoi

    CMND & Create consente di fornire le informazioni che vuoi, quando vuoi. Il modulo di gestione dei contenuti di CMND permette di creare e distribuire facilmente pagine Web personalizzate e interattive degli hotel. Personalizza il tuo TV in modo da offrire agli ospiti le informazioni più aggiornate con gli sviluppi più recenti del tuo hotel, tutto in tempo reale.

    Android: per un'esperienza di visione TV più veloce, ricca e piacevole

    I TV professionali dotati di tecnologia Android offrono un'interfaccia più veloce, ricca e intuitiva, da cui è possibile accedere a una vasta gamma di servizi, applicazioni e tanti altri contenuti dedicati. I link diretti contenuti nel semplice menu consentono di accedere alle applicazioni preferite.

    AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni in tutta semplicità

    Con AppControl puoi avere sul tuo TV le applicazioni che desideri. Oltre a permettere di aggiungere, eliminare e ordinare le applicazioni e di configurarle in camere specifiche, il sistema ti consente di personalizzare l'esperienza di ogni singolo ospite da una posizione centralizzata, senza dover accedere alla camera. Per una maggiore facilità di utilizzo e una più elevata sicurezza, puoi caricare l'applicazione personalizzata sul nostro server privato basato su cloud e garantirti così un accesso esclusivo.

    Applicazioni avanzate con molti servizi dedicati al settore alberghiero

    Le applicazioni avanzate sono sempre di più. Grazie ad Android, le applicazioni funzionano in modo più fluido e rapido e sono più avanzate che mai. In linea con gli standard del settore alberghiero, le informazioni sui clienti vengono eliminate in tutta sicurezza dopo il loro utilizzo e viene impedito l'accesso ai contenuti illegali che possono danneggiare la tua attività.

    Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata

    Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

    Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi

    Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

    Philips TV Remote App per un maggiore controllo

    Non ti va di utilizzare il telecomando? Utilizza Philips TV Remote App sullo smartphone o sul tablet per controllare il tuo TV, selezionare e scegliere le applicazioni da visualizzare e accedere a SmartInfo. Disponibile per il download gratuito su dispositivi iOS e Android.

    Specifiche tecniche

    • Immagine/Display

      Formato
      16:9
      Dim. diagonale schermo (pollici)
      43  pollici
      Dim. diagonale schermo (metrico)
      110  cm
      Display
      LED Full HD
      Risoluzione del display
      1920x1080p
      Luminosità
      300  cd/m²
      Miglioramento dell'immagine
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Angolo visuale
      178º (O) / 178º (V)

    • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

      TV digitale
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (fino a 1080p60)
      Riproduzione video
      • NTSC
      • PAL
      TV analogica
      PAL
      Riproduzione IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Capacità memoria (Flash)
      8 GB

    • Caratteristiche

      Facilità d'uso
      • Stile immagine
      • Stile audio
      Servizi digitali
      • EPG 8gg
      • Now&Next
      • MHEG
      • Televideo
      • HbbTV
      • Sottotitoli
      Comando locale
      Joystick

    • Funzionalità per il settore alberghiero

      Modalità hotel
      • Blocco controllo joystick
      • Blocco del menu
      • Blocco del menu di installazione
      • Limitazione del volume
      Modalità carcere
      • Modalità sicurezza elevata
      • Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
      Timer
      • Spegnimento automatico
      • Sveglia
      • Canale sveglia
      • Suonerie per il risveglio
      Comando di accensione
      • Canale
      • Funzione
      • Formato immagine
      • Volume
      • Stile immagine
      Antifurto
      • Protezione antifurto della batteria
      • Blocco Kensington
      Controllo alimentazione
      • Accensione automatica
      • Avvio a basso consumo/rapido
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Applicazioni
      • AppControl
      • Applicazioni basate su cloud
      • Applicazioni Android
      • Philips TV Remote App
      Marca
      • SmartInfo
      • Logo di benvenuto
      • Pannello di controllo personalizzabile (HTML)
      • Sistema IPTV
      • Applicazioni personalizzate
      • Nome della località (ID Geonames)
      Orologio
      • Orologio in modalità standby
      • Pulsante RC fluorescente
      • Orologio su schermo
      • Orologio esterno opzionale
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Modelli interattivi
      Copia e aggiornamento del firmware
      • Instant Initial Cloning
      • Tramite USB, RF e IP
      CMND & Control
      • Editor dei canali offline
      • Editor delle impostazioni offline
      • Status TV in tempo reale (IP)
      • Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF
      • CMND & Create
      • Gestione TV Group
      Controllo
      • Blocco dell'aggiornamento canali automatico
      • Protocollo Serial Xpress
      • JSON API per JAPIT TV Control
      Servizi integrati
      Previsioni del tempo per 5 giorni
      DRM interattivo
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      • Securemedia
      Generazione di profitto
      MyChoice
      Lingue
      Controllo lingua ospite
      Telecomando
      • Predisposto per cinghia
      • Rilevamento batteria scarica
      • Blocco sportello batteria telecomando
      Canali
      • Elenco combinato
      • Elenchi tematici

    • Funzionalità per gli ospedali

      Controllo
      • Telecomando multiplo
      • Compatibile con RC per ospedali
      • Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
      Funzioni utili
      • Uscita cuffia
      • Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
      Sicurezza
      • Doppio isolamento, classe II
      • Ignifugo

    • Multimediale

      Riproduzione video supportata
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Contenitori: AVI, MKV
      Formati musicali supportati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 fino a v9.2)
      • WMA-PRO (v9 e v10)
      Formati di sottotitoli supportati
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Formati immagine supportati
      JPG
      Risoluzione video su USB supportata
      fino a 1920x1080p a 60 Hz
      Collegamenti multimediali
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Potenza audio in uscita
      16 (2 x 8)  W
      Altoparlante stanza da bagno
      1,5 W mono, 8 Ohm
      Altoparlanti
      • 2.0
      • Down-Firing
      Funzioni audio
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Bassi dinamici
      • Dolby MS10

    • Assorbimento

      Tensione di rete
      CA 220-240 V 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      Da 0 a 40 °C
      Consumo energetico in standby
      <0,4 W
      Classe energetica
      A+
      Etichetta energetica UE
      43  W
      Funzionalità di risparmio energetico
      Modalità Eco
      Consumo energetico annuo
      62  kW/h

    • Accessori

      In dotazione
      • Piedistallo da tavolo girevole
      • 2 batterie AAA
      • Foglio di garanzia
      • Brochure legale e per la sicurezza
      • Cavo alimentazione
      • Telecomando 22AV1505B/12
      A richiesta
      • Orologio esterno 22AV1120C/00
      • RC 22AV1109H/12 per ospedali
      • Configurazione telecomando 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Connettività wireless

      LAN wireless
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Predisposizione per Gamepad HID
      • Multicanale
      • Audio wireless (cuffie)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Supporto connettività

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenna
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Uscita audio digitale
      Ottico
      USB 1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Connettività laterale

      USB2
      USB 3.0
      Slot per interfaccia standard CI
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Uscita cuffia
      Mini-jack

    • Connettività posteriore

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Altoparlante stanza da bagno
      Mini-jack
      Component
      YPbPr + cinch L/R
      Ingresso audio DVI
      Mini-jack
      Alimentazione esterna
      • 12 V/15 W
      • Mini-jack
      Controllo esterno
      RJ-48

    • Connettività migliorata

      RJ48
      • Ingresso/uscita IR
      • Interfaccia Xpress seriale
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Riproduzione One Touch
      • Standby del sistema
      • Pass through RC
      • Controllo audio del sistema
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • ARC (tutte le porte)
      • DVI (tutte le porte)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Colore
      Argento

    • Dimensioni

      Larghezza set
      968  mm
      Altezza set
      563  mm
      Profondità set
      64,77  mm
      Peso del prodotto
      9,1  Kg
      Larghezza set (con supporto)
      968  mm
      Altezza set (con supporto)
      625  mm
      Profondità set (con supporto)
      250  mm
      Peso prodotto (+ supporto)
      10,5  Kg
      Compatibile con montaggio a parete
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Contenuto della confezione

    Altri articoli in confezione

    • Batterie per telecomando
    • Telecomando
    • Foglio di garanzia
    • Cavo alimentazione
    • Piedistallo da tavolo
    Badge-D2C

    Ottieni assistenza per questo prodotto

    Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

    Prodotti consigliati

    Prodotti visionati di recente

    Riconoscimenti

    Recensioni

    Diventa il primo a recensire questo oggetto

    • La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.
    • Philips non garantisce la disponibilità o la continuità del corretto funzionamento delle applicazioni.
    • A causa della preconfigurazione del dispositivo, la memoria disponibile effettiva potrebbe essere inferiore
    • Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
    • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.