Luminosità di 400 cd/m2

Con una luminosità di 400 cd/m2 per una migliore visibilità, il display Philips Signage 4050 è progettato per essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è quindi un'ottima scelta per gli hub di viaggio e di trasporto, i centri di vendita al dettaglio, i punti di ristoro e altro ancora. È inoltre incluso il FailOver, che consente al display di passare automaticamente da ingressi primari a secondari in caso di interruzioni di corrente.