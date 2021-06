Bicchiere del frullatore per robot da cucina

Questo vasetto lavabile in lavastoviglie è stato ideato per il tuo robot da cucina Philips e può essere usato per frullare, mescolare e triturare vari tipi di ingredienti. Averne uno in più ti risulterà particolarmente utile, così quando uno è in lavastoviglie potrai usare l'altro. Scopri tutti i vantaggi