Il Modulo di Estensione per Capnografia utilizza la spettroscopia ad assorbimento infrarosso per misurare in modo continuo i valori di CO₂. Progettato per l'uso con i monitor paziente e i rack IntelliVue, il modulo fornisce i valori numerici e le forme d'onda della CO₂, oltre alla misurazione della temperatura e di due pressioni invasive, per la visualizzazione sul monitor paziente. Un processore del segnale digitale integrato nel sensore misura i valori di etCO₂ con metodo sidestream o mainstream e di awRR nei pazienti in sala operatoria, in terapia intensiva e durante il trasporto.