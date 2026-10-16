Tecnologie che trasformano

La soluzione di monitoraggio paziente end-to-end di Philips include monitor al posto letto e monitor per il trasporto, monitor fetali e materni, sistemi centrali di monitoraggio, misurazioni cliniche avanzate, applicazioni mobili per gli smartphone del personale sanitario e dispositivi per il monitoraggio remoto del paziente. La nostra gamma di dispositivi interoperabili offre una visione completa del paziente grazie ai dati provenienti dai dispositivi in tempo reale. L’intera gamma di tecnologie Philips per il monitoraggio condivide lo stesso design e la stessa esperienza d’uso, per garantire la massima coerenza e accelerare l’assistenza.