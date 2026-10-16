In un contesto sanitario sempre più guidato dai dati, l’Enterprise Imaging è al centro della trasformazione digitale in sanità. Le organizzazioni sanitarie riconoscono sempre più il valore di una soluzione unificata e scalabile che consolidi i dati di imaging tra i vari reparti, migliorando l’accessibilità e supportando un processo decisionale clinico basato sui dati. In Philips valorizziamo l'importanza di integrare i dati di imaging nell'ecosistema sanitario complessivo, anziché limitarci ad archiviare le immagini.