Elevata precisione alla massima velocità con Dual AI

Philips SmartSpeed Precise è la nostra tecnica di accelerazione di nuova generazione che amplia le comprovate tecnologie Compressed SENSE e SmartSpeed grazie a un'innovazione esclusiva e integrata basata su Dual AI. Philips SmartSpeed Precise rappresenta un importante passo avanti verso l'elevata precisione alla massima velocità, velocizzando il tempo di acquisizione fino a 3 volte1 e consentendo un incremento della nitidezza fino all'80%2.