Elevata precisione alla massima velocità con Dual AI
Philips SmartSpeed Precise è la nostra tecnica di accelerazione di nuova generazione che amplia le comprovate tecnologie Compressed SENSE e SmartSpeed grazie a un'innovazione esclusiva e integrata basata su Dual AI. Philips SmartSpeed Precise rappresenta un importante passo avanti verso l'elevata precisione alla massima velocità, velocizzando il tempo di acquisizione fino a 3 volte1 e consentendo un incremento della nitidezza fino all'80%2.
Philips SmartSpeed Precise
Elevata precisione alla massima velocità
Grazie all'esclusiva tecnologia di ricostruzione Dual AI integrata di Philips.
Risultati dimostrati
Fino al 80%
immagini più nitide
Fino al 80%
immagini più nitide
rispetto all'imaging convenzionale2.
Fino a 3 volte più veloce
più veloce
Fino a 3 volte più veloce
più veloce
nell'acquisizione, per ridurre la durata dell'esame e aumentare la produttività [1].
Flusso di lavoro a singoli parametri
Flusso di lavoro a singoli parametri
Ottimizza la qualità dell'immagine.
Dual AI
ricostruzione integrata
Dual AI
ricostruzione integrata
per una nitidezza senza pari.
Affidati a una nitidezza eccezionale
Philips SmartSpeed Precise permette di aumentare la nitidezza fino all’80%2 e offre immagini RM con riduzione degli artefatti "ringing". La tecnologia Philips SmartSpeed basata su deep learning agisce direttamente alla sorgente del segnale RM per rimuovere il rumore e preservare i dettagli.
Ottieni il massimo vantaggio con la massima accelerazione
Grazie a scansioni fino a tre volte più veloci1 e contribuendo a ridurre la durata totale dell’esame, Philips SmartSpeed Precise può aiutare ad aumentare la produttività nel reparto di risonanza magnetica. Con il tempo risparmiato è possibile esaminare più pazienti e ridurre così il costo per scansione, aggiungere pazienti non pianificati o ridurre gli straordinari del personale.
Ottieni la massima accessibilità
SmartSpeed Precise è disponibile sull’intera base nuova e installata di sistemi RM Philips da 1.5T e 3.0T3 e per tutte le anatomie.
Galleria immagini
Confronto della velocità con SmartSpeed Precise - Colonna vertebrale
Confronto della velocità con SmartSpeed Precise – Cardiaco
Confronto nitidezza dell'immagine con SmartSpeed Precise - Colonna vertebrale
Confronto nitidezza dell'immagine con SmartSpeed Precise - Ipofisi
Confronto velocità con SmartSpeed Precise - Ginocchio
Confronto velocità con SmartSpeed Precise - Ginocchio
1/3
Domande frequenti
Philips SmartSpeed Precise è la tecnologia di accelerazione per risonanza magnetica nucleare di nuova generazione, alimentata da motori Dual AI, che migliora la velocità di scansione e la nitidezza delle immagini. Si basa sulle tecnologie Philips Compressed SENSE e SmartSpeed per offrire scansioni fino a 3 volte più veloci [1] e immagini fino all’80% più nitide [2].
SmartSpeed Precise utilizza una ricostruzione basata sul deep learning integrata alla sorgente del segnale RM per ridurre il rumore, minimizzare gli artefatti "ringing" e migliorare il rapporto segnale-rumore. Questo permette di ottenere immagini più chiare, aiutando i radiologi a effettuare diagnosi più accurate con maggiore facilità.
La tecnologia è disponibile su tutta la gamma di sistemi RM Philips da 1.5T e 3.0T, nuovi e installati, incluse le piattaforme BlueSeal senza consumo di elio in funzione.
SmartSpeed Precise si integra con il più recente flusso di lavoro MR Workspace (R12) di Philips, riducendo i passaggi manuali e ottimizzando il flusso dei pazienti. Molte strutture riportano una durata dell'esame significativamente ridotta e un aumento del volume giornaliero di pazienti.
I pazienti che hanno difficoltà a rimanere immobili, come pazienti pediatrici, anziani o persone con demenza, beneficiano notevolmente di scansioni più rapida e maggiore comfort. La maggiore velocità e chiarezza dell’immagine supportano un imaging più affidabile per anatomie complesse.