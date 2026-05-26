Fusione delle immagini tra modalità diverse

Nel settore sanitario, la pressione per ridurre i costi e abbreviare la durata degli esami è sempre maggiore. EPIQ PercuNav soddisfa queste esigenze offrendo al personale medico un approccio basato sulla fusione di immagini multimodali in diversi scenari clinici. Grazie ai nuovi accessori ridisegnati e riutilizzabili, potrete ora avvalervi della fusione per l'imaging addominale, prostatico, del seno e dei piccoli organi, in tempi rapidi e limitando il ricorso ad altre tecniche di imaging quali la risonanza magnetica o la tomografia computerizzata.